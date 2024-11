Musk: „Das Sterben in der Ukraine wird bald enden“

US-Milliardär Elon Musk hat via „X“ das bevorstehende Ende des Krieges in der Ukraine angekündigt.

Musk kommentierte die Nachricht des Magazins „Nesweek“, wonach Donald Trump eine 800 Meilen lange entmilitarisierte Zone entlang der Frontlinie zwischen Russland und der Ukraine einzurichten plane. In dieser sollten britische und europäische Truppen stationiert werden. Gleichzeitig aber behält Russland die bereits von ihm besetzten Gebiete.

„Das sinnlose Töten wird bald ein Ende haben. Die Zeit der Kriegstreiber und Spekulanten ist vorbei.„

Auch laut „Wall Street Journal“, soll der Krieg in der Ukraine entlang der Frontlinien beendet, und besetzte Gebiete für Russland gesichert werden. Außerdem soll eine Pufferzone mittels europäischen (aber keine US-)Friedenstruppen entlang der Frontlinien geschaffen werden. Und: Die Integration Kiews in die NATO wir für 20 Jahre auf Eis gelegt.

Elon Musk hatte erst kürzlich an einem Gespräch zwischen Trump und Wolodymyr Selenskyj teilgenommen. Er werde der Ukraine weiterhin Zugang zum Starlink-Kommunikationssystem gewähren.

🚨TRUMP’S PLAN: EUROPEAN TROOPS TO ENFORCE BUFFER ZONE BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE

Trump reportedly plans an 800-mile demilitarized zone between Russia and Ukraine, with British and European troops patrolling the area. Under the proposal, Russia would retain its territorial… pic.twitter.com/irWY0tPakw

