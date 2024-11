Flutkatastrophe: Zehntausende protestieren gegen sozialistische Regierung – Polizeigewalt

Das, was jetzt in den – von einer Flut zerstörten – Gebieten an der spanischen Küste bei Valencia sich Wut und Verzweiflung bahnt, ist schlimm genug: 222 Tote und weiterhin 41 Vermisste. Es ist aber auch noch weit mehr: Es zeigt: Wie kaputt, abgehoben und grob fahrlässig die – von linken globalistischen Eliten geführte – spanische sozialistische Regierung unter Pedro Sanchez eine Gender-, Migrations- und Grüne Agenda durchgezogen hat.

EU duldet sozialistische Korruption und Nepotismus

Diesem Ziel haben sie alles andere – zum Un-Wohl der Menschen durchgezogen. Und die Korruption der ihnen ergebenen nationale Eliten geduldet wie sie es auch auf EU-Ebene getan haben.

So gewährte Sanchez ausgerechnet der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez politisches Asyl, obwohl jene auf einer EU-Sanktionsliste steht. Rodríguez übergab nämlich 12 Koffer mit Goldbarren im Höhe von 70 Millionen Dollar dem ehemaligen sozialistischen Infrastrukturminister José Luis Ábalos, welcher aber bereist selbst wegen Korruptionsvorwürfen in Zusammenhang mit überteuerten Covid-Masken zurückgetreten war. (mandiner)

Dies ist freilich aber nur der x-te Korruptionsfall in der Regierungszeit von Pedro Sánchez: Denn auch dessen Ehefrau besetzte – obwohl ohne vorausgesetzten – Hochschulabschluss einen Lehrstuhl en einer spanischen Universität.

Und genau diese korrupte spanische Regierung duldet die EU wohlwollend: Denn die sozialistische spanische Regierung hält sich nur mit Hilfe fassaden-demokratischer Tricks gegen die rechte spanische „VOX“ an der Macht.

Massendemonstrationen gegen Versagen der Regierung

Mittlerweile lassen sich aber die Unruhen in Spanien auch nicht mehr von des Zensurmedien verheimlichen:

Denn auch zwei Wochen nach der Katastrophe protestierten gestern Samstag erneute mehr als 130.000 Menschen gegen das verheerende Katastrophen-Management der Regierung. Und: Diese weiß sich nur mehr zu helfen, indem sie die Polizei immer brutaler gegen das eigenen Volk niederknüppeln lässt.

Die Demonstranten forderten unter anderem den Rücktritt von Regionalpräsident Carlos Mazón und riefen vor das Regierungsgebäude in Valencia:

„Mörder, Mörder!“ und „Rücktritt, Rücktritt!“

Spanische Systemmedien framen euphemisierend damit, dass bei der Demo „eine sehr angespannte Atmosphäre“ geherrscht habe. Denn:

„Die Menschen auf der Demo sind (mehr als – Anmerkung) wütend“ (BILD)

Und so forderte nach einer Schweigeminute für die mehr als 200 Hochwasser-Toten die aufgebrachte Menge die Klärung der Verantwortlichkeiten für die „vermeidbaren Folgen der Katastrophe“ (BILD)sowie die Absetzung der „inkompetenten valencianischen Regierung“.

#Spain : Police getting overrun by angry crowds in Valencia who are still protesting the government’s anabolic handling of massive flooding there and elsewhere in the country: pic.twitter.com/XSlC5swMdD

Doch betrifft das Versagen nicht nur Regionalgouverneur Mazón, von der konservativen Volkspartei PP, indem ihm vorgeworfen wird, viel zu spät auf die Naturkatastrophe reagiert und Hilfe geschickt zu haben. Mittlerweile ist bekannt geworden, dass er nämlich erst Alarm ausgerufen hatte (inclusive Push-SMS), als die Katastrophe bereits stattgefunden und erste Tote gefordert hatte. Skandalös zudem: Der abgehobene und selbstgefällige Regionalgouverneur war intensiv mit einem Interview mit einer Journalsitin beschäftigt gewesen.

Protesters are demanding the resignation of regional leader Carlos Mason, protesting his handling of the catastrophic flooding in the region. pic.twitter.com/dRkHGR8cgB

🇪🇸 Mass demonstration in Valencia, Spain, escalates into clashes with police

Sozialistischer Ministerpräsident Sanchez trägt Letzt-Verantwortung

Verschwiegen von den Systemmedien wird aber: Dass das Liebkind der linken EU-Eliten, niemand anderer als der sozialistische spanische Ministerpräsident Sanchez für das Versagen der Katastrophenhilfe durch das spanische Militär verantwortlich zeichnet. Wer denn sonst? Es soll – wie es heißt: Kompetenzstreitereien in der Armeeführung gegeben haben.

Ein EU-Staat wie das ultra-woke regierte Spanien war auf die Selbsthilfe Tausender Freiwillige waren angewiesen:

„Dagegen dauerte es Tage, bis die Behörden die Tausenden von Polizisten und Soldaten mobilisieren konnten.“ (BILD)

Und nun – zwei Wochen nach dem Versagen der Regierungseliten – kommt kann dieses immer weniger vertuscht werden:

Sind doch in Spanien die Regionalregierungen für den Katastrophenschutz zuständig. Die Ausnahmesituation kann aber nur durch die nationale sozialistische Regierung in Madrid ausgerufen werden. Wie selbstverliebt aber die derzeitigen EU-Staathalter-Regierung sind, zeigt sich daran, dass der konservative Mazón aus purem Stolz heraus, nicht um zusätzliche Mittel gebeten haben soll.

🚨 THIS IS NOT NORMAL WEATHER. This is weather warfare manipulated by HAARP

⚠️ Catastrophic flooding in Valencia,Spain

⚠️ 20 inches (491mm) of rainfall in Chiva in only 8 hours

⚠️ One year’s worth of rain in less than 24 hours??

⚠️ 65 DEAD and rising. pic.twitter.com/xdLzuZopHo

— HustleBitch (@HustleBitch_) October 30, 2024