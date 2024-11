Trump ogłasza koniec transpłciowego szaleństwa (wideo)

Foto: Operacja zmiany płci

Ponownie wybrany prezydent obiecuje również szybkie rezultaty w dziedzinie ochrony dzieci.

W nagraniu wideo – opublikowanym w mediach społecznościowych podczas jego prezydenckiej kampanii wyborczej – Donald Trump potępił proces zmiany płci nieletnich i powiedział, że jako prezydent naciskałby na prawo, które uznaje tylko jedną płeć męską i jedną płeć żeńską.

Według Trumpa lewicowa mania gender, która jest narzucana dzieciom, jest równoznaczna z wykorzystywaniem dzieci. Zrobi on również wszystko, co w jego mocy, aby chronić przed tym dzieci.

🇺🇸 Donald Trump says left-wing gender insanity being pushed on children is child abuse.

If elected President in 2024, Trump promises to ban gender-affirming care for minors in all 50 states, and says the United States‘ government will only recognize male and female as genders. pic.twitter.com/tpe8pLmA90

