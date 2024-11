LGBTQ-Community in Panik vor Trumps „Projekt 25“ (Videos)

Laut „humenonline“ stünde die US-LGBTQ-Community im unmittelbaren Fadenkreuz von Donald Trumps Zukunftsplänen

Die ungarische Homosexuellengesellschaft zitierte einen Bericht der US-NGO „Accountable.US“, in welcher Trumps „Projekt 2025“ zusammenfasst wurde. Darin findet sich, was rechte Aktivisten von Donald Trump erwarten.

Laut Troup Hemingway, leitender Berater der „Heritage Foundation“ hätten die Demokraten Donald Trump zu einem lebenden Märtyrer gemacht.

Die Anti-LGBTQ-Agenda des Projekts 2025 stelle somit eine Machtübernahme durch die Konservativen dar, wird „Accountable.US“-Präsidentin Caroline Ciccone zitiert:

„Das Projekt stellt nicht nur eine existenzielle Bedrohung für die Demokratie dar, sondern auch eine ernsthafte Bedrohung für die Rechte und Freiheiten der LGBTQ-Gemeinschaft im ganzen Land.“

Das Dokument fordert insofern den Ausschluss von Transgender-Personen aus dem Militär und einen Stopp der „toxischen Normalisierung“ in der Regierung und der amerikanischen Gesellschaft. Somit solle auch der nächste Gesundheitsminister die Bemühungen zur Förderung der „LGBTQ-Gleichstellung“, oder die Unterstützung alleinerziehender Mütter, rückgängig machen.

Aber auch in der Außenpolitik sollen Programme der US-Agentur für internationale Entwicklung abgebaut werden, die Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, eben das „tyrannische LGBTQ-Programm„.

Die jeweilige Harris-Klientel reagierte dementsprechend hysterisch:

