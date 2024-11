Flüchtlingsluxus am Beispiel Stuttgart + Trump Berater: Die Krim ist weg …

+ Flüchtlinge statt Polizeirevier: Umbau für über € 5 Mio.+ Trump Berater: Die Krim ist weg + Klimaschutz: Milliarden fürs gute Gewissen + Kissenreiten statt Sextoy +



Flüchtlingsluxus am Beispiel Stuttgart

Von rund 10.000 Asylbewerbern, die in Stuttgart leben, sind rund 3.000 in Hotels untergebracht. Kostenpunkt dafür im kommenden Jahr: 75 Millionen Euro. 55 Millionen Euro werden fällig für die Übernachtungskosten, weitere 20 Millionen Euro für das Catering.

Je nach Hotel entstehen Kosten von rund 100 Euro pro Tag und Person für Übernachtung und Versorgung. Und das ist nur ein kleiner Teil der Kosten, die entstehen, denn es geht nur um die 3.000 Menschen, die in Hotels untergebracht sind. Hinzu kommen weitere 7.000 Personen, die in städtischen oder angemieteten Unterkünften leben. […] Die Unterbringung von Ukrainern im Bürgergeldbezug ist zudem unnötig teuer für die Stadt. Sie erhalten den ganz normalen Regelsatz, mit dem sie eigentlich auch ihr Essen finanzieren müssen. Das ist übrigens ein bundesweites Problem, dass Ukrainer, die in Hotels per Catering versorgt werden, dennoch den vollen Betrag über das Bürgergeld erhalten. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

+++

Flüchtlinge statt Polizeirevier: Umbau für über 5 Millionen Euro zum Asylheim umgebaut

Die Sanierungskosten von 600 Euro pro Quadratmeter seien „wahnsinnig“, kritisierte Matthias Lindemer (FW) die Gesamtkosten von rund 5,35 Millionen Euro.

LÖRRACH, Baden-Württemberg – Der Gemeinderat soll Grünes Licht für den Umbau des ehemaligen Polizeireviers zur Anschlussunterbringung von 130 Migranten geben, so das Votum bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Es sei „insgesamt ganz schlüssig“ geplant worden, lobte Carolin Oursin (Grüne). […] Ein „Gewusel drinnen und draußen“ befürchtet Wolfgang Koch (AfD), der einen Problemfall in der Innenstadt prognostizierte. Es gebe doch in der Innenstadt schon drei große Gemeinschaftsunterkünfte, konterte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. „Von denen merken Sie gar nichts.“ Weiterlesen auf verlagshaus-jaumann.de

+++

Trump-Berater sagt der BBC: „Wir haben Neuigkeiten für Selenskyj: Die Krim ist weg“

Inmitten von Spekulationen über die Ukraine-Pläne Trumps spricht ein Berater Klartext: Für ihn ist die Annexion der Krim durch Russland nicht rückgängig zu machen.

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump rätselt die Welt weiterhin, wie er zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine beitragen will. In den US-Medien kursieren die mutmaßlichen Bestandteile unterschiedlicher möglicher Pläne, wobei verschiedene Beamte zitiert werden – die meisten von ihnen anonym. Nun sagt ein Trump-Vertrauter der BBC offen: Die von Russland annektierte Krim „ist weg“. Weiter lesen auf berliner-zeirtung.de

+++

Trump telefonierte bereits mit Putin – Das waren die Inhalte

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge bereits am Donnerstag mit Wladimir Putin telefoniert. Dabei habe er dem russischen Präsidenten empfohlen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht zu eskalieren.

President-elect Donald Trump spoke with Russian President Vladimir Putin on Thursday and discussed the war in Ukraine, according to people familiar with the call. https://t.co/AUh8xJb4ZN — The Washington Post (@washingtonpost) November 10, 2024

Weiterlesen auf krone.at

+++

Zahlonkel BRD: Wie Deutschland durch die EU und den Euro ausgenommen wird

Aufgrund hoher Einzahlungen und Haftungsrisiken ist die EU ein gigantisches „Minusgeschäft“ für Deutschland! Doch darüber zu sprechen ist „politisch“ inkorrekt und wird von den Europa-Fanatikern tabuisiert. Zeit, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären und Licht ins Dunkel zu bringen.

„Pulverfass“ Target-Schulden: Nicht zu vergessen die Target-Schulden der Krisenländer, die das Risiko des Euro-Systems verkörpern: Target (Transeuropäisches automatisiertes Realzeit-Brutto-Zahlungs-Express-Transfersystem) ist der Name eines internen Zahlungsverkehrssystems der EZB, über das die internationalen Zahlungen zwischen Banken in der Euro-Zone abgewickelt werden. Dabei handelt es sich um überbordende Geldüberweisungen vom Norden in den Süden des Euro-Raums. Weiterlesen auf report24.news

+++

Deutschland fällt im internationalen Vergleich zurück – „beunruhigender Trend“

Deutschland droht laut einer aktuellen MINT-Studie im internationalen Innovationsranking zurückzufallen. Ein „beunruhigender Trend“ zeichne sich ab. Mit ein Grund sind auch die hohen Energiepreise. KÖLN – Deutschland droht im globalen Innovationswettbewerb zunehmend zurückzufallen, was die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts gefährdet. Konkret heißt es: „Deutschland gerät im internationalen Vergleich ins Hintertreffen“. Eine unerwartete Entwicklung zeigt sich jedoch beim Anteil von Frauen und älteren Beschäftigten in technischen Berufen. Weiterlesen auf merkur.de +++

Klimaschutz: Milliarden fürs gute Gewissen – Wirtschaft im Vorgaben-Dschungel

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat zuletzt Klimaschutzverträge mitverhandelt, bei denen die Antragsteller Einfluss auf die Bedingungen nehmen können. Heraus kommt dabei ein Klimaschutzprogramm, das altbewährte Mechanismen ad absurdum führt.

Der deutsche Klimaschutzweg kostet und bedroht die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Insbesondere auch, weil die Ampel das Dekarbonisierungsziel gegenüber den EU-Vorgaben noch verschärft hat (JF 43/24). In China oder Indien bestehen solche Auflagen nicht, so daß dort die Produktion kostengünstiger erfolgen kann – zu Lasten der Umwelt, des Klimas und deutscher Arbeitsplätze. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Kissenreiten statt Sextoy: Junge entdecken Sexualität neu

Die sozialen Medien zeigen: Kissenreiten wird immer populärer – vor allem bei jungen Leuten. Wieso, erklärt Sexologin Melina Dobroka.

Die Generation Z geht ihren ganz eigenen Weg. Statt auf teure Sextoys oder aufwendige Hilfsmittel setzt diese junge Generation vermehrt auf Einfachheit und Intuition. Das sogenannte Kissenreiten oder «Pillow Humping», bei dem ein Kissen zur Selbstbefriedigung genutzt wird, erfreut sich wachsender Beliebtheit. […] Kissenreiten erfreut sich grosser Beliebtheit, da ein Kissen ein alltäglicher Gegenstand ist, der in jedem Haushalt vorhanden ist und jederzeit zur Verfügung steht. Die Methode ist flexibel: Durch die Reibung des weichen Materials kann eine intensive Stimulation erreicht werden, die individuell anpassbar ist. Weiterlesen auf 20min.ch

+++ SPORT +++

Fußball Nations League: Israel warnt Fans vor Besuch von Frankreich-Spiel

Nach den Ausschreitungen in Amsterdam hat Israel seine Fans dazu aufgefordert, das Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Israel am Donnerstagabend zu meiden.

Der Nationale Sicherheitsrat in Jerusalem teilte den Anhängern am Sonntag mit, „keine Sportspiele oder Kulturveranstaltungen zu besuchen, mit besonderem Augenmerk auf das bevorstehende Spiel der israelischen Fußball-Nationalmannschaft in Paris“. {…] Zuvor hatte bereits der Pariser Polizeichef Laurent Nunez mitgeteilt, dass rund 4000 Polizisten in der Stadt und rund um das Stade de France im Einsatz sein werden. Dazu soll es auch einen gesonderten Schutz für das Gästeteam geben. „Eine Eliteeinheit der nationalen Polizei wird auch die israelische Mannschaft schützen“, sagte Nunez: „Der geopolitische Kontext ist äußerst heikel.“ Weiterlesen auf sport.de

+++ RADSPORT +++

+++ TIERE +++

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.