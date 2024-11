Wie beim Teleshopping: von der Leyen macht Werbung für Impfungen

Ursula von der Leyen hat beim Global-Citizen-Festival 2024 einen Auftritt hingelegt, der sehr vielsagend in Sachen neue Impf-Religion ist.

Von DAVID BERGER | In einer Mischung aus dem Ton fanatischer TV-Prediger in den USA und dem Stil abgehalfterter Schmuckverkäufer beim Teleshopping machte sie Werbung für Impfungen.

„Aber viele Kinder sind gefährdet. Sie brauchen Impfstoffe. Wir haben das Ziel 500.000.000 Kinder zu impfen bis 2030. Europa wird gerecht teilen. Sie können auf uns zählen!“ Laut Veranstalter soll von der Leyen schon vorab mehr als 500 Millionen Dollar zur Unterstützung von Impfinitiativen zugesagt haben.

🇪🇺💉 Frau von der Leyen beim Global-Citizen-Festival 2024, Ende September.

„Aber viele Kinder sind gefährdet.

Sie brauchen Impfstoffe.

Wir haben das Ziel 500.000.000 Kinder zu impfen bis 2030. Europa wird gerecht teilen. Sie können auf uns zählen!“ 🤯🤮https://t.co/aCJaCXQnmt pic.twitter.com/garn0UF8om — AldousHuxley (@AHuxley1963) November 7, 2024



Nach der Corona-Auszeit kehrte das Global Citizen Festival am 28. September 2024 in den Central Park in New York City zurück und „brachte Künstler, Aktivisten, Staatsoberhäupter und 60.000 Besucher für einen Tag voller Musik und Engagement im Kampf gegen extreme Armut und Klimawandel zusammen.“ (so die Veranstalter)

Tief in Impfskandal verwickelt

Der Skandal in Sachen Impfdosen-Einkäufe um EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen dauert an. Er hat einen zusätzlichen pikanten Beigeschmack, um den nur Wenige wissen. Im Focus steht hier ihr Ehemann, der als medizinische Direktor des amerikanischen Biopharma-Konzerns Orgenesis Inc. arbeitet; ein Unternehmen, das ebenfalls an zellbasierten SARS-CoV-2 Impfstoffen arbeitet. Dabei geht es um 36 Milliarden US-Dollar. (Belege)

Von der Leyen im Originalton zur Corona-Krise und der Impfpropaganda:

„Meine Damen und Herren, die Notwendigkeit einer globalen Zusammenarbeit und diese Beschleunigung des Wandels werden beide Treiber des Great Reset sein. Und ich sehe dies als eine beispiellose Gelegenheit.“

