Trump zapowiada zniszczenie mafii cenzorskiej dekretem wykonawczym natychmiast po inauguracji

Dwa lata temu Donald J. Trump nagłośnił inicjatywę odzyskania wolności słowa i rozmontowania amerykańskiej mafii cenzorskiej, ku śmiechowi Deep State. Po dwóch nieudanych atakach i reelekcji Trumpa wrogowie państwa już się nie śmieją.

Gdzie indziej mogliby się udać amerykańscy wrogowie państwa?

EDYTOR | 20 stycznia 2025 r. Donald J. Trump złoży w Waszyngtonie przysięgę jako 47. prezydent USA. Czekają go jednak niezwykle złożone zadania. W swojej pierwszej kadencji nie udało mu się obalić Deep State – wręcz przeciwnie: dzięki spiskowi CoV i udanej manipulacji wyborami w USA w listopadzie 2020 r. „dżentelmeni w ciemnych garniturach z niebieskimi krawatami” [Jeffrey Sachs], którzy rządzą administracją USA, wydają się mieć zupełnie nowe hybrydowe życie.

Donald Trump wykazuje się jednak wyjątkową wytrwałością i przysiągł, że się nie podda. Przeżył już dwie nieudane próby zamachu na swoje życie – teraz musi nie tylko wytrzymać nieco ponad dwa miesiące, ale przede wszystkim przetrwać do tego czasu. 20 stycznia Donald Trump może zacząć rozprawiać się z dużą i niebezpieczną rzeszą wrogów państwa za pomocą zarządzeń wykonawczych i innych środków.

W swojej inicjatywie politycznej Free Speech [koncepcja inicjatywy mającej na celu ratowanie wolności słowa] Trump obiecał ruszyć do ataku ze specjalnym rozporządzeniem wykonawczym zaledwie „kilka godzin po inauguracji” i rozprawić się z mafią cenzury w państwie, a także w sektorze prywatnym na szerokim froncie. Zapowiedział, że podejmie bezlitosne działania przeciwko wrogom konstytucji i państwa amerykańskiego, wykorzystując wszelkie dostępne środki prawne.

Jeszcze przed pierwszymi falami aresztowań może dojść do sytuacji, w której potencjalni sprawcy zaczną szukać dróg ucieczki – na przykład w kierunku Europy. Pojawi się pytanie, czy „bracia w zbrodni” na miejscu lub w europejskich protektoratach będą gotowi udzielić im schronienia lub, w razie potrzeby, azylu.

Koncepcja i inicjatywa Trumpa mająca na celu rozbicie kartelu cenzury i odzyskanie wolności słowa stanowi przegląd wielu wykroczeń prawnych przeciwko prawu USA i Konstytucji USA przez wrogów republiki amerykańskiej.

„Inicjatywna koncepcja wolności słowa” Donalda J. Trumpa

Jeśli nie mamy WOLNEJ MOWY, to nie mamy już WOLNEGO KRAJU. To bardzo proste. Jeśli to najbardziej fundamentalne prawo zginie, reszta naszych praw i wolności upadnie jak kostki domina jedna po drugiej: Upadną.

Dlatego dziś ogłaszam mój plan rozbicia lewicowego reżimu cenzury i przywrócenia prawa do wolności słowa dla wszystkich Amerykanów. „Przywrócić” to bardzo ważne słowo w tym przypadku, ponieważ odebrano nam wolność słowa.

W ostatnich tygodniach wybuchowe doniesienia potwierdziły, że złowroga grupa biurokratów z głębokiego państwa, łobuzów z Doliny Krzemowej, lewicowych aktywistów i zdeprawowanych firm medialnych spiskowała w celu manipulowania i uciszania Amerykanów. Współpracowali ze sobą w celu stłumienia istotnych informacji na temat wszystkiego, od wyborów po zdrowie publiczne.

„Kartel cenzury musi zostać rozbity i zniszczony – natychmiast”.

Oto mój plan:

PO PIERWSZE: W ciągu kilku godzin od mojej inauguracji podpiszę rozporządzenie wykonawcze [Executive Order – w skrócie: EO] zakazujące wszystkim departamentom i agencjom federalnym zmowy z jakąkolwiek organizacją, firmą lub osobą w celu cenzurowania, ograniczania, kategoryzowania lub utrudniania zgodnej z prawem wypowiedzi obywateli amerykańskich. Następnie zabronię wykorzystywania funduszy federalnych do określania wypowiedzi w kraju jako „fałszywych” lub „dezinformacji”.

„Zacznę od zidentyfikowania i zwolnienia każdego federalnego biurokraty zaangażowanego – bezpośrednio lub pośrednio – w krajową cenzurę, czy to w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej, FBI, Departamencie Sprawiedliwości, kimkolwiek oni są”.

PO DRUGIE: Zlecę Departamentowi Sprawiedliwości zbadanie wszystkich uczestników zaangażowanych w nowy system cenzury online, który jest absolutnie destrukcyjny i przerażający, w celu agresywnego ścigania wszelkich możliwych do zidentyfikowania przestępstw. Obejmuje to potencjalne naruszenia federalnego prawa dotyczącego praw obywatelskich, prawa dotyczącego finansowania kampanii, federalnego prawa wyborczego, prawa dotyczącego papierów wartościowych, prawa antymonopolowego, ustawy Hatcha i wielu innych potencjalnie karnych, cywilnych, regulacyjnych i konstytucyjnych naruszeń. Aby wesprzeć ten wysiłek, wzywam Republikanów Izby Reprezentantów do natychmiastowego wysłania listów zabezpieczających do administracji Bidena, kampanii Bidena i wszystkich gigantów technologicznych z Doliny Krzemowej, wzywając ich do nie niszczenia dowodów cenzury.

PO TRZECIE: Po moim zaprzysiężeniu na prezydenta zwrócę się do Kongresu o przedłożenie mojemu biuru projektu ustawy w celu zmiany Sekcji/Wyboru 230, aby usunąć duże platformy internetowe z działalności cenzorskiej. W przyszłości platformy cyfrowe powinny kwalifikować się do immunitetu na mocy sekcji 230 tylko wtedy, gdy mogą spełnić wysokie standardy neutralności, przejrzystości, uczciwości i niedyskryminacji. Powinniśmy wymagać od tych platform, aby ZWIĘKSZYŁY swoje wysiłki na rzecz usuwania NIELEGALNYCH treści, takich jak wykorzystywanie dzieci i promowanie terroryzmu, jednocześnie drastycznie ograniczając ich uprawnienia do arbitralnego ograniczania zgodnych z prawem wypowiedzi.

PO CZWARTE: Musimy zlikwidować cały toksyczny przemysł cenzury, który istnieje pod fałszywym pozorem walki z tak zwanymi „niewłaściwymi” i „nieprawdziwymi” informacjami. Rząd federalny powinien natychmiast zaprzestać finansowania wszystkich programów non-profit i akademickich, które wspierają taki autorytarny projekt. Jeśli wyjdzie na jaw, że amerykański uniwersytet zaangażował się w działania cenzorskie lub ingerencję w wybory w przeszłości – na przykład poprzez zgłaszanie treści w mediach społecznościowych do usunięcia [i umieszczenia na czarnej liście] – uniwersytety te nie otrzymają federalnego finansowania na badania i pożyczki na pomoc finansową dla studentów przez okres pięciu lat, a być może dłużej.

Powinniśmy również wprowadzić nowe przepisy, które przewidują jasne sankcje karne dla biurokratów rządowych, którzy współpracują z prywatnymi instytucjami, aby obejść konstytucję i pozbawić Amerykanów ich praw wynikających z pierwszej, czwartej i piątej poprawki [konstytucji USA]. Innymi słowy, aby odebrać im prawo do głosowania. Ponieważ, gdy się traci wybory i ich granice, jak w naszym przypadku, nie ma już kraju.

Aby stawić czoła problemowi, że duże platformy są infiltrowane przez legiony byłych pracowników głębokiego państwa i agentów wywiadu, powinien istnieć siedmioletni zakaz zatrudnienia dla pracowników FBI, CIA, NSA, DNI, DHS lub DOD, zanim będą mogli podjąć pracę w firmie, która posiada duże ilości danych użytkowników z USA.

PO PIĄTE: Nadszedł czas, aby Kongres w końcu przyjął Kartę praw cyfrowych. Powinna ona zawierać prawo do sprawiedliwego procesu w kontekście cyfrowym – innymi słowy: urzędnicy rządowi musieliby uzyskać ZAAWANSOWANE ZGROMADZENIE SĄDOWE, aby usunąć treści online oraz nie mogliby wysyłać wniosków o informacje, tak jak to zrobiło FBI do Twittera.

Dodatkowo, w przypadku usunięcia, tłumienia, nałożenia cienia bannu [ukrytej cenzury i tłumienia komunikacji] lub w inny sposób ograniczenia treści lub kont użytkowników dużych platform internetowych, niezależnie od tego, jakie mają nazwy, powinni oni otrzymać prawo do bycia informowanym o takich zdarzeniach oraz otrzymać szczegółowe wyjaśnienie powodów, a także prawo do terminowego odwołania się. Ponadto wszyscy użytkownicy powyżej 18 roku życia powinni mieć prawo do całkowitego rezygnowania z moderacji i kuracji treści, aby uzyskać niezmącony przepływ informacji, jeśli tego pragną.

„Walka o wolność słowa jest kwestią zwycięstwa lub śmierci dla Ameryki – oraz dla przetrwania zachodniej cywilizacji w ogóle. Kiedy zostanę prezydentem, cały ten zgnity system cenzury i kontroli informacji zostanie wyrwany z systemu jako całości. Nie pozostanie po nim nic“.

Przez przywrócenie wolności słowa zaczniemy odzyskiwać naszą demokrację, aby uratować nasz naród.

Dziękuję bardzo – niech Bóg błogosławi Amerykę.

Transkrypt w wersji angielskiej z inicjatywy Donalda Trumpa:

Donald J. Trump’s new policy initiative to dismantle the censorship cartel and restore free speech during the period acting as 47th President of the United States in English:

„The Free Speech Policy Initiative„ from Donald J. Trump

If we don’t have FREE SPEECH, then we just don’t have a FREE COUNTRY. It’s as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple just like dominos one by one. They’ll go downThat’s why today, I am announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime, and to reclaim the right to Free Speech for all Americans. And “reclaim” is a very important word in this case because they’ve taken it away.

In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of Deep State bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American People. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health.

„The censorship cartel must be dismantled and destroyed — and it must happen immediately“.

And here is my plan:

FIRST, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person, to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as “mis-” or “dis-information”.

„And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship – directly or indirectly – whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health and Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are“.

SECOND, I will order the Department of Justice to investigate all parties involved in the new online censorship regime, which is absolutely destructive and terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified. These include possible violations of federal civil rights law, campaign finance laws, federal election law, securities law, and anti-trust laws, the Hatch Act and a host of other potential criminal, civil, regulatory, and constitutional offenses. To assist in these efforts, I am urging House Republicans to immediately send preservation letters — and we have to do this right now — to the Biden administration, the Biden campaign, and every Silicon Valley tech giant, ordering them not to destroy evidence of censorship.

THIRD, upon my inauguration as president, I will ask Congress to send a bill to my desk revising Section 230 to get big online platforms out of censorship business. From now on, digital platforms should only qualify for immunity protection under Section 230 if they meet high standards of neutrality, transparency, fairness, and non-discrimination. We should require these platforms to INCREASE their efforts to take down UNLAWFUL content, such as child exploitation and promoting terrorism, while dramatically curtailing their power to arbitrarily restrict lawful speech.

FOURTH, we need to break up the entire toxic censorship industry that has arisen under the false guise of tackling so-called “mis-” and “dis-information.” The federal government should immediately stop funding all non-profits and academic programs that support this authoritarian project. If any U.S. university is discovered to have engaged in censorship activities or election interferences in the past—such as flagging social media content for removal [and] blacklisting—those universities should lose federal research dollars and federal student loan support for a period of five years, and maybe more. We should also enact new laws laying out clear criminal penalties for federal bureaucrats who partner with private entities to do an end-run around the Constitution and deprive Americans of their First, Fourth, and Fifth Amendment rights. In other words, deprive them of their vote. And once you lose those elections and once you lose your borders like we have, you no longer have a country. Furthermore, to confront the problems of major platforms being infiltrated by legions of former Deep Staters and intelligence officials, there should be a 7-year cooling-off period before any employee of the FBI, CIA, NSA, DNI, DHS, or DOD is allowed to take a job at a company possessing vast quantities of U.S. user data.

FIFTH, the time has finally come for Congress to pass a digital Bill of Rights. This should include a right to digital due process—in other words, government officials should need a COURT ORDER to take down online content, not send information requests such as the FBI was sending to Twitter.

Furthermore, when users of big online platforms have their content or accounts removed, throttled, shadow-banned, or otherwise restricted no matter what name they use, they should have the right to be informed that it’s happening, the right to a specific explanation of the reason why, and the right to a timely appeal. In addition, all users over the age of 18 should have the right to opt-out of content moderation and curation entirely, and receive an unmanipulated stream of information if they so choose.

„The fight for Free Speech is a matter of victory or death for America—and for the survival of Western Civilization itself. When I am President, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won’t be anything left“.

By restoring free speech, we will begin to reclaim our democracy, and save our nation. Thank you, and God Bless America.

Inicjatywa Polityki Wolności Słowa w oryginale jako wideo i transkrypt: Tutaj Hier

