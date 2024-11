Społeczność LGBTQ w panice przed „Projektem 25” Trumpa (wideo)

Według „humenonline” amerykańska społeczność LGBTQ znajduje się w bezpośrednim celu przyszłych planów Donalda Trumpa.

Węgierskie stowarzyszenie homoseksualne zacytowało raport amerykańskiej NGO „Accountable.US”, w którym podsumowano „Projekt 2025” Trumpa. Zawiera on oczekiwania, jakie prawicowi aktywiści mają wobec Donalda Trumpa.

Troup Hemingway, główny doradca „Heritage Foundation”, stwierdził, że Demokraci uczynili z Donalda Trumpa żywego męczennika.

Agendę anty-LGBTQ Projektu 2025 traktuje się zatem jako przejęcie władzy przez konserwatystów, jak cytuje prezydent „Accountable.US”, Caroline Ciccone.

„Projekt stanowi nie tylko egzystencjalne zagrożenie dla demokracji, ale także poważne zagrożenie dla praw i wolności społeczności LGBTQ w całym kraju.“

Dokument ten domaga się wykluczenia osób transpłciowych z wojska oraz wstrzymania „toksycznej normalizacji“ w rządzie i amerykańskim społeczeństwie. Z tego powodu przyszły minister zdrowia powinien również cofnąć wysiłki na rzecz promowania „równości LGBTQ“ oraz wsparcia matek samotnie wychowujących dzieci.

Ale również w polityce zagranicznej mają zostać zlikwidowane programy amerykańskiej agencji ds. rozwoju międzynarodowego, które promują różnorodność, równość i inkluzję, a więc to „tyranizujące programy LGBTQ”.

Odpowiednia klientela Harris zareagowała na to histerycznie:

Even Kamala Harris didn’t cry as much she is crying 😂🤣

Meltdown Winner 🏆 for sure !pic.twitter.com/DPXRudW5MT

— Pooja Sangwan 🇮🇳 (@ThePerilousGirl) November 6, 2024