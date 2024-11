Die „Trampel-Woche“ wird in die Geschichte eingehen!

Die herausragenden Ereignisse der letzten Woche waren der Sieg Trumps und der Zerfall der „Ampel“-Regierung in Deutschland eine Art Doppelschlag gegen den politischen Mainstream. Leider verbreitet der längst überfällige Zerfall der „Ampel“ nur beschränkte Freude, da dieses Ereignis den Weg für Friedrich Merz, einen ehemaligen „BlackRocker“ freimachen wird.

Von FRANZ FERDINAND | Die AFD ist in Deutschland im Gegensatz zur FPÖ in Österreich leider noch zu schwach, um in eine Regierung eintreten zu können. Deutschland muss noch mindestens eine Legislaturperiode länger von Wahnsinnigen regiert werden, bis der deutsche Michl endlich aufwacht.

Die beiden beherrschenden Ereignisse der letzten Woche waren nur ein weiteres Signal eines Trends, der schon lange zu beobachten ist: Der westliche politische Mainstream, mit den angelsächsischen Eliten an der Spitze, ist todgeweiht. Der Ukraine-Krieg und das durch eben diesen Krieg fast explosionsartige Anwachsen des BRICS-Formates, werden der etwa 400 Jahre andauernden Vorherrschaft dieser Akteure ein Ende setzen. Die finale Schlacht um die Vorherrschaft auf diesem Planeten wird allerdings nicht militärisch, sondern auf der Ebene der Wirtschaft und Finanzen entschieden werden.

Der Werte-Westen versucht trotzdem sich dieser Entwicklung durch die Ausbreitung der NATO in alle Himmelsrichtungen militärisch entgegenzustemmen. Diese Anmaßung provozierte den aktuellen Ukraine-Krieg. Der Westen hoffte, dass sich Russland durch diesen Krieg übernehmen und daran zerbrechen werde. Die westlichen Medien sprachen dabei immer wieder von der „Dekolonialisierung“ Russlands und meinten damit seine Zerschlagung. Die Teile hätte man dann leicht in den westlichen Orbit eingliedern und die Kontrolle über die gigantischen Rohstoff- und Energievorräte dieses Landes übernehmen können.

Dieser Coup hätte das marode westliche Finanzsystem noch auf Jahrzehnte am Leben gehalten. Diese Politik kann man durchaus als Fortsetzung des Russlandfeldzugs der deutschen Wehrmacht sehen. Wen wundert es deshalb, dass sich in der ukrainischen Armee scharenweise Neonazis tummeln! Für den politischen Mainstream, der sich sonst bei jeder Gelegenheit den „Kampf gegen Rechts“ auf die Fahnen heftet, ist das kein Problem. Es gibt offenbar auch gute Nazis, wenn sie nur auf der richtigen Seite stehen.

Trump ist zwar auch ein Teil des amerikanischen Establishments, jedoch hat er seinen Hausverstand bewahrt und versucht aus der gegenwärtigen Situation der USA für dieses Land das Beste zu machen. Da ist einmal das Prinzip „Amerika zuerst“, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sich die USA als eine den Planeten beherrschende Supermacht abmeldet. Nur so können die gewaltigen Defizite im Staatshaushalt und im Außenhandel in den Griff gebracht werden. Dies ist zwingend notwendig, da die Weltgemeinschaft nicht mehr länger bereit ist, die überschüssigen Dollars die sie durch Exporte in die USA erwirtschaftet, der USA als Kredit zur Verfügung zu stellen, um die ausufernden Defizite des öffentlichen Haushalts zu decken!

Trump versucht also, ob ihm das bewusst ist oder nicht, die USA in eine multipolare Weltordnung einzugliedern, was das Ziel der BRICS-Gruppe ist. Er wendet sich damit implizit gegen die Interessen der westlichen Eliten, die immer noch darauf beharren, diesen Planeten zu beherrschen. Wenn diese Vorherrschaft endet, werden auch viele Vermögen der Superreichen dahinschmelzen. Deren Reichtum beruhte letztlich darauf, dass sie ihre Regeln allen anderen aufoktroyierten („regelbasierende Ordnung“). In Zukunft wird man eben auch in den USA nur mehr durch Leistung reich werden und nicht durch Spekulation. Das passt Vielen gar nicht!

Trump macht konsequenter Weise auch Schluss mit allen möglichen ideologischen Blödheiten, deren einziges Ziel es ist, den Planeten ideologisch zu dominieren, nachdem die vollständige militärische Kontrolle längst nicht mehr möglich ist.

Klimareligion

Da ist einmal der Klimaschwindel (siehe www.klimaschwindel.net), durch dem sich der westliche Mainstream als Weltenretter gerieren möchte. Die Botschaft lautet: wir sind die Guten, wir retten den Planeten vor dem sicheren Untergang, uns muss man deshalb folgen, wir bestimmen daher auch die Werte und die Regeln! Es ist nichts anderes als eine neue Pseudoreligion, die man allen Menschen auf diesem Planeten aufoktroyieren möchte. Der IPCC fungiert dabei als eine Art Konzil, das vorgibt, was zu glauben ist und wie man sich zu verhalten hat.

Es ist eine globalistische Tyrannei einer winzigen Minderheit! So ganz nebenbei soll dieser Unsinn auch die wirtschaftliche Dominanz der westlichen Eliten auf diesem Planeten zementieren, wenn man armen, sich in Entwicklung befindlichen Ländern vorschreiben will, dass sie ihren Energiebedarf nur mehr mit teurem Flatterstrom decken sollen. Allerdings erweist sich der ganze Unsinn auch als ein Schuss ins Knie für entwickelte Länder, wenn man an das rot-grüne Experiment in Deutschland denkt, das gerade zu Ende geht. Die grüne Weltenrettung führt schnurstracks in den wirtschaftlichen Ruin auch entwickelter Länder!

Grüne Kriegstreiberei

In diesem Kontext soll nicht vergessen werden, dass ausgerechnet die deutschen Grünen, die den Planeten vor dem „bösen“, aber doch lebensnotwendigen CO2 retten wollen, auf der anderen Seite die ärgsten Kriegstreiber sind. So trat beispielsweise Joschka Fischer für den völkerrechtswidrigen Einsatz der NATO gegen Jugoslawien ein und unterstützt auch heute die Kriegshetze der NATO gegen Russland.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte erst unlängst, dass wir im Krieg mit Russland seien. Offenbar fürchten die Grünen das Spurengas CO2 mehr, als die globale atomare Verseuchung!

Menschenrechte

Durch die völlig pervertierte Interpretation von „Menschenrechten“ versucht sich der Mainstream als universalistisch darzustellen. Er sei so quasi die vorherrschende Ideologie für alle Menschen und beansprucht daher das Denken aller Menschen zu kontrollieren. Dies steht im krassen Gegensatz zur politisch- ideologischen Pluralität im BRICS-Konzept. Man beachte, dass der Begriff „politischer Pluralismus“ ein Kampfbegriff des Werte-Westens war, solange dieser Begriff im Kampf gegen den Kommunismus nützlich war. Jetzt hat sich das Blatt gewendet! Der Werte-Westen steht für politisch ideologische Uniformität, da für die westliche Dominanz ein global einheitliches Denken notwendig ist. In der Praxis ist so ein Anspruch natürlich völlig unrealistisch, wenn man die verschiedensten Traditionen auf diesem Planeten berücksichtigt. Man schießt sich damit auch wieder nur ins eigene Knie, wenn man an die gewaltigen Migrationsströme denkt, die dadurch ausgelöst wurden und westliche Staaten buchstäblich von innen wie ein Krebs ruinieren.

LGBTQ

Dieser Schwachsinn will den Menschen eine neue Freiheit vorgaukeln. Der Mensch soll sich doch von den Zwängen seiner Biologie „befreien“. Die Familie sei nicht länger die Basis der Gesellschaft, sondern irgendwelche temporären Partnerschaften basierend auf sexuelle Abartigkeiten. Eine Gesellschaft, die solche Verhaltensformen zu einer neuen Normalität erklärt, marschiert in den demographischen Untergang.

Letztlich will der politische Mainstream mit seinem Untergang möglichst die ganze Menschheit mitreißen. Wenn schon die atomare Apokalypse durch die Besonnenheit der BRICS-Führer misslingt, so soll wenigstens die demographische Apokalypse gelingen!

