Schweden: Illegaler Syrer beraubt 90-Jährige und stößt sie Treppe hinunter (Video)

In Schweden herrscht große öffentliche Empörung, nachdem ein 26-jähriger syrischer Migrant versucht hatte, eine 91-jährige Frau ausraubte und sie dann die Treppe hinunterstößt. Die Videoaufnahmen zeigen dann auch noch, wie ein weiterer Zeuge, die Treppe hinunterläuft und dann vom Tatort wegläuft. Dasselbe betrifft dann auch noch zwei weitere Personen, welche dem Opfer keine Hilfe leisten.

Das Verbrechen des 26-jährige Karam Kanjo ereignete sich am 29. August dieses Jahres am Bahnhof Sollentuna, etwa acht Meilen nordwestlich von Stockholm. Aufnahmen zeigen, wie Kanjo sein älteres Opfer packt, das sich wehrt, bevor die beiden die Treppe hinunterstürzen. Weil er die Halskette der Frau umklammerte, wurde diese schwer verletzt. Kanjo war während der europäischen Flüchtlingskrise 2015 nach Schweden gekommen

Laut „LBC News“ wollte die 91-Jährige das Grab ihres Mannes besuchen. Und die Halskette, welcher ihr der Migrant vom Hals gerissen hatte, war ein Geschenk, welches sie vor 40 Jahren erhalten hatte. Die Frau sagte, sie habe Todesangst gehabt und noch nie in seinem Leben eine solche Gewalt erlebt. Wie durch ein Wunder wurde sich nicht ernsthaft verletzt.

Swedes are outraged by a new video showing the 26-year-old Syrian asylum seeker Karam Kanjo robbing a 91-year-old Swedish woman of the necklace she was gifted by her husband 50 years ago.

Kanjo was out on probation after having attacked a woman on the street and raped her pic.twitter.com/LC8x6dUVJ4

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2024