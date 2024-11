Wir gewinnen den Kampf gegen die Mainstream-Medien! | Achtung, Reichelt! vom 11.11.24

JULIAN REICHELT | In diesen Tagen schlägt Olaf Scholz die letzte große Schlacht seiner kaputten Karriere. Als Bundeskanzler ist Scholz historisch gescheitert. Nun geht es ihm darum, noch so lange wie möglich im Kanzleramt bleiben zu dürfen. Die links-grünen Machthaber wissen, dass sie zum ersten Mal ohne die brutale Kraft ihrer angeschlossenen Medien in einen Wahlkampf ziehen müssen. Sie dringen nicht mehr durch.

Wir stellen uns diesen Leuten täglich in den Weg, manche von uns beruflich, andere Menschen privat, nebenbei, nach Feierabend, mit klugen Gedanken und engagierten Recherchen und vor allem voller Freude an unserer wiedergewonnenen Freiheit. In diesem Video dokumentiert Julian Reichelt sechs Fälle, die inzwischen belegen: Was Ihnen die Hauptstadtmedien jahrelang erzählt haben und immer noch erzählen, war und ist schlicht frei erfunden!

