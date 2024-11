Grüner Ösi-Vizekanzler framt Amsterdamer Juden-Hasser um zu „Demonstranten“ (Video)

Der österreichische Obergrüne Werner Kogler aus der obersteirischen Provinz, von 2019 – 2024 Vizekanzler und Sportminister, ist mit seinen nun 63 Jahren ein Musterbeispiel für das krebsartig-hartnäckige Wuchern einer grün-linken Ideologie, welche seit Jahrzehnten aus der Ökonische zur woken Migrations-Dystopie eskalierte und ganze Gesellschaften an den Rand des Untergangs bugsierte:

Als grüner Vizekanzler konnte er sich also – quälende vier Jahre lang in der Regierung – als begnadeter Kämpfer gegen den ewigen Faschismus, gegen die Klimakatastrophe und für die Endverwirklichung einer Multikulti-Migrationsgesellschaft lautstark machen.

Nun, nach dem neo-konservativen Backslash muss Kogler wohl, ein paar Jahre vor seiner verdienten Pension, wieder als unbedeutender Oppositionspolitiker Platz nehmen. Die Verbitterung darob ist ihm so ins Gesicht geschrieben, dass ihm jeder Arzt sofort die Dosis für Blutdrucksenker verdoppeln wird müssen.

Shitstorm gegen Multikulti-Migrations-Judenhasser-„Demonstrant:innen“

Und nicht einmal der härteste Shitstorm gegen diese Orwellsche Wirklichkeits-Verweigerung kann dann einen Grün-Ideologen noch zur Besinnung bringen:

Unsinnigerweise versuchte Kogler sich bereits (nach dem ersten, durch arabische Migranten im Multikulti-Paradies Amsterdam ausgelösten) antijüdischen Gewaltausbruch, in seiner lächerlichen Antifa-Rolle: Indem der grüne Migrations-Agent, die (dzu wohl fast auschlielich männlichen) arabischen Judenhasser als „Demonstrant:innen“ verschleierte.

Die brutalen Angriffe und Übergriffe auf Fans von Maccabi Tel Aviv durch Demonstrant:innen am Rande des Europa-League-Spiels in #Amsterdam sind aufs Schärfste zu verurteilen. Diese Gewaltexzesse sind eine Schande für Europa. 1/2

Geradezu erschreckend aber auch: Dass der Kogler während der Anti-Covid-Proteste in Österreich, alle friedlichen Demonstranten als „Staatsverweigerer und Neofaschisten“ ungestraft von der Regierungsbank verleumden durfte:

Erschreckend aber auch Koglers Geschichts- und Gegenwartsvergessenheit:

Erstes antijüdisches „Pogrom“ seit „Reichskristallnacht“ in Europa

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu stellte die Angriffe in eine Reihe mit Verbrechen gegen Juden während der Nazi-Pogrome vom 9. November 1938 in Deutschland.

Und so ließ es sich der Vollblut-Berufs-Antifa-Politiker Kogler nicht nehmen, via „X“, die…

…“brutalen Angriffe und Übergriffe aufs Schärfste„…

…zu verurteilen: Indem er brutale Judenhasser-Schläger, welche sich erst durch eine grün-woke Migrations-Agenda in den Willkommensländern auf Gemeinwohl etablieren konnten, als…

…“Demonstrant:innen„…

…euphemisierte.

Unzählige „X“-Nutzer versuchten den Polit-ignoranten aufzuklären:

„Zur Info keine Demonstranten … sondern Muslime die Jagd auf Juden machen“. Ein anderer meinte: „Demonstrant:innen? Ernsthaft? Bin entsetzt von Ihrer Wortwahl.„

Kogler sei der…

…“nächste, der es nicht über die Lippen bekommt, die Opfer und Täter klar zu benennen, aber sauber bei den ‚Demonstrant:innen‘ rumgendert„.

– kritisierte ein anderer.

Zweites Mal Judenhass-Unruhen in Amsterdam

Die Realität im europäischen Migrations-Hotspot Amsterdam, nun schon das zweite Mal in Folge, gestern Montagabend:

Mutmaßliche Juden-Hasser hissten laut Medienberichten eine palästinensische Flagge am „Plein 40-45“, zündeten Feuerwerkskörper und warfen diese auf Autos. Sogar eine Straßenbahn zündeten sie unter antisemitischen „Krebs-Juden“-Rufen an.

Und: In realiter nahmen nicht harmlose „Demonstrant:inen“ von ihrem demokratischen Recht Gebrauch, sondern missbrauchten dieses für…

„Straßen-Terror in Holland!“ (oe24)

BREAKING:

The Middle Eastern and North African gang behind the Amsterdam Pogrom are out rioting again tonight.

They are attacking the police, smashing windows, setting trams on fire, attacking drivers & shooting fireworks at people.

They scream “Cancer Jews” while doing it pic.twitter.com/2Fagc7oarK

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 11, 2024