Zielony wicekanclerz Austrii przemienia nienawidzących Żydów muzułmanów w Amsterdamie, na „demonstrantów” (wideo)

Lider austriackiej Partii Zielonych Werner Kogler z Górnej Styrii, wicekanclerz i minister sportu w latach 2019-2024, ma obecnie 63 lata i jest doskonałym przykładem rakotwórczego, upartego rozprzestrzeniania się zielono-lewicowej ideologii, która przez dziesięciolecia eskalowała od dystopii gospodarczej do dystopii migracyjnej i doprowadziła całe społeczeństwa na skraj wyginięcia:

Jako zielony wicekanclerz był więc w stanie – przez bolesne cztery lata w rządzie – dać się usłyszeć jako utalentowany bojownik przeciwko wiecznemu faszyzmowi, katastrofie klimatycznej i ostatecznej realizacji wielokulturowego społeczeństwa migracyjnego.

Teraz, po wycofaniu się neokonserwatystów, na kilka lat przed zasłużoną emeryturą, Kogler prawdopodobnie będzie musiał ponownie zająć swoje miejsce jako mało znaczący polityk opozycji. Na jego twarzy wypisana jest gorycz, do tego stopnia, że każdy lekarz będzie musiał natychmiast podwoić dawkę leków przeciwnadciśnieniowych.

Burza gówna przeciwko multikulti-migracyjno-antyżydowskim „demonstrantom”

I nawet najostrzejsza burza gówna przeciwko temu orwellowskiemu zaprzeczeniu rzeczywistości nie jest w stanie przywołać zielonego ideologa do rozsądku:

Kogler bezsensownie próbował odegrać swoją śmieszną rolę w antifie (po pierwszym antyżydowskim wybuchu przemocy wywołanym przez arabskich migrantów w wielokulturowym raju Amsterdamu), przebierając (prawie wyłącznie męskich) arabskich nienawidzących Żydów za „demonstrantów”.

Die brutalen Angriffe und Übergriffe auf Fans von Maccabi Tel Aviv durch Demonstrant:innen am Rande des Europa-League-Spiels in #Amsterdam sind aufs Schärfste zu verurteilen. Diese Gewaltexzesse sind eine Schande für Europa. 1/2

Ale przerażające jest również to, że podczas protestów przeciwko Covidowi w Austrii, Koglerowi pozwolono bezkarnie oczerniać wszystkich pokojowych demonstrantów jako „zaprzeczających państwu i neofaszystów” z ławy rządowej:

Ale niepamięć Koglera o historii i teraźniejszości jest również przerażająca:

Pierwszy antyżydowski „pogrom” od czasu „nocy kryształowej” w Europie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu postawił ataki na równi ze zbrodniami przeciwko Żydom podczas nazistowskich pogromów z 9 listopada 1938 r. w Niemczech.

I tak pełnokrwisty zawodowy antyfaszystowski polityk Kogler nie przegapił okazji, by za pośrednictwem „X”…

„brutalnych ataków i napaści w najostrzejszych słowach”…

potępić je: Określając brutalnych bandytów nienawidzących Żydów, którzy byli w stanie osiedlić się tylko dzięki zielonemu programowi migracyjnemu w krajach przyjmujących dla wspólnego dobra, jako…

„demonstrantów i demonstrantki”…

…eufemizując.

Niezliczeni użytkownicy „X” próbowali oświecić politycznego ignoranta:

„Do informacji: żadni protestujący … ale muzułmanie polujący na Żydów”.

Inny napisał: „Demonstranci? Poważnie? Jestem zbulwersowany doborem słów”.

Kogler jest…

… „kolejnym, który nie może zdobyć się na wyraźne nazwanie ofiar i sprawców, ale robi z bandytów »demonstrantów«”.

– skrytykował inny.

Żydowskie zamieszki nienawiści w Amsterdamie po raz drugi

Rzeczywistość w europejskim hotspocie migracyjnym Amsterdamie, już po raz drugi z rzędu, powtórzyła się w poniedziałek wieczorem:

Według doniesień medialnych, podejrzani o nienawiść do Żydów wywiesili palestyńską flagę na „Plein 40-45”, odpalili fajerwerki i rzucali nimi w samochody. Podpalili nawet tramwaj, krzycząc antysemickie „rak – Żydzi”.

W rzeczywistości nie byli to nieszkodliwi „demonstranci”, którzy korzystali ze swojego demokratycznego prawa, ale nadużywali go do…

„Uliczny terror w Holandii!” (oe24)

BREAKING:

The Middle Eastern and North African gang behind the Amsterdam Pogrom are out rioting again tonight.

They are attacking the police, smashing windows, setting trams on fire, attacking drivers & shooting fireworks at people.

They scream “Cancer Jews” while doing it pic.twitter.com/2Fagc7oarK

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 11, 2024