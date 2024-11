Europa verdoppelt Wachstum – Deutschland in EU nur noch auf Rang 13

+ Welche Art von Alkohol ist am ungesundesten? + „Correctiv“-Geschäftsführerin jetzt im grünen Wahlkampfteam + „UNICEF“ forderte mehr Zugang für Kinder zu Pornografie + Schwerverbrecher und Serienstraftäter bekamen Papiere + Tierbestattungskirche „Respektlos“ +

Europa verdoppelt Wachstum – Deutschland in der EU nur noch auf Rang

Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone hat im dritten Quartal des laufenden Jahres zugelegt. Der deutschen Wirtschaft ist das jedoch nicht zu verdanken. Lesen Sie hier, welche Länder in der EU am stärksten wachsen – und welche dramatisch schrumpfen.

Deutschland schnitt in den Sommermonaten erneut unterdurchschnittlich ab. Für Europas größte Volkswirtschaft reichte es nur zu einem Wachstum von 0,2 Prozent, das von steigenden Konsumausgaben getragen wurde. […] Bei der Nummer zwei Frankreich fiel das Plus mit 0,4 Prozent doppelt so stark aus – auch wegen positiver Effekte durch die Olympischen Sommerspiele in Paris. Italien als Nummer drei stagnierte lediglich – unter anderem wegen des schwächelnden Exportgeschäfts. Dafür wuchs Spanien mit 0,8 Prozent sogar noch etwas stärker als die weltgrößte Volkswirtschaft USA mit 0,7 Prozent, wozu der boomende Tourismus beitrug. Weiterlesen auf welt.de

Bananenrepublik? So blickt das Ausland auf Deutschland

Die Koalition ist zerbrochen – wann stellt der Kanzler die Vertrauensfrage? Scholz hatte das für Mitte Januar vorgesehen. Aber nach Kritik daran sollen das nun andere entscheiden. Staatskrise in Deutschland? Das hätte man in manchen Ländern Südeuropas lange nicht für möglich gehalten. Das sind die Reaktionen.

BERLIN – Die geplatzte Koalition in Deutschland und die hektische Debatte über Neuwahlen – wann, wie, reicht das Papier – werden auch im Ausland beäugt. […] Amerika, was Wunder, schaut gerade auf sich selbst. Trotzdem beschäftigt die parallel zu Donald Trumps Rückkehr stattgefundene Implosion der Bundesregierung die Eliten in Washington. „Wall Street Journal“ und „New York Times“ bündeln die Sorgen: „Die Unsicherheit von Paris bis Berlin hat ein kontinentales Machtvakuum geschaffen, das Russland in seinem Krieg in der Ukraine ermutigen könnte. Es droht, die Fähigkeit Europas zu beeinträchtigen, auf einen globalen Handelskrieg zu reagieren, falls Herr Trump im nächsten Jahr schnell vorgeht, um hohe Einfuhrzölle auf Importe in die Vereinigten Staaten zu erheben.“ Weiterlesen auf morgenpost.de

Neuwahlen: „Correctiv“-Geschäftsführerin wechselt ins grüne Wahlkampfteam

Vom regierungsnahen „Correctiv“ direkt ins Wahlkampfteam der Grünen. Die Geschäftsführerin des selbsternannten Recherchenetzwerkes, Gusko macht nun offiziell Wahlkampf für Habeck. Frühere Mitstreiter loben besonders ein Verdienst von ihr.

BERLIN – Um offiziell den grünen Bundestagswahlkampf mitzugestalten, hat die Co-Geschäftsführerin von Correctiv, Jeannette Gusko, ihre Stelle aufgegeben. Welche Rolle sie im „Team Robert“ – so nennen die Grünen ihr Wahlkampfteam – einnehmen wird, teilte sie nicht mit. Es listete hingegen die Leistungen Guskos für das Recherchenetzwerk auf.

[…] Besonders ihre „Neustrukturierung der finanziellen Grundlagen“ hob Correctiv lobend hervor. Dieses erhielt seit Gründung rund 2,5 Millionen Euro an staatlichen Fördergeldern. Allein aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung flossen 2022 und 2023 etwa 266.000 Euro an die Journalisten. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Welche Art von Alkohol ist am ungesundesten?

Wissenschaftler haben herausgefunden, welche Art von Alkohol am ungesundesten ist – Menschen, die ihn trinken, sind am ehesten übergewichtig und faul. Wenn es um Wein geht, könnten die Franzosen etwas richtig machen.

Laut einer Studie haben Biertrinker eine schlechtere Ernährung, rauchen mehr und sind fauler als Wein- und Spirituosenliebhaber. Laut US-Forschern, die die Trinkgewohnheiten von fast 2.000 Erwachsenen untersuchten, waren sogar diejenigen, die eine Kombination von Alkoholen tranken, gesünder als diejenigen, die nur Bier tranken. Biertrinker hatten die höchste tägliche Kalorienzufuhr und die geringste körperliche Aktivität. […] Die Hauptautorin der Studie und Forscherin für Innere Medizin an der Tulane University, Dr. Madeline Novack, sagte, dass die negativen Auswirkungen von übermäßigem Alkoholkonsum, einschließlich Lebererkrankungen, oft durch schlechte Ernährung noch verschlimmert werden können. Quelle: dailymail.co.uk

UN-Kinderhilfswerk „UNICEF“ forderte mehr Zugang für Kinder zu Pornografie

Im Bericht „Digitale Altersbeschränkungen und die weltweiten Internet-Rechte von Kindern“ erklärt die UNICEF, Zugangskontrollen zu Pornografie würden Kinderrechte einschränken. Pornografische Inhalte würden Kinder nicht schädigen, sondern glücklich machen.



Diese Ansicht widerspricht der – noch – vorherrschenden Fachmeinung, die bei nicht altersgemäßem Konsum von Sex-Inhalten von Traumatisierung, Ängsten und falschen Vorstellungen von Liebe und Sexualität ausgeht. Die globalistische Linke hat alle Institutionen nachhaltig durchsetzt – die „Ideen“ dieser Mitmenschen prasseln im Dauerfeuer auf die Bevölkerung ein. Offenbar ist diesem Personenkreis wichtig, möglichst viele Kinder sexuell zu traumatisieren – sollen sie dadurch einfacher missbraucht werden können? Diese Befürchtung äußern viele Fachleute immer dann, wenn wieder ein neuer, großer Vorstoß der Linken hinsichtlich der Frühsexualisierung von Kindern stattfindet. Tatsächlich finden sich unter linksgerichteten Aktivisten besonders viele einschlägige Sexualstraftäter. Weiterlesen auf report24.news

Schwerverbrecher und Serienstraftäter bekamen Papiere: Untreue bei Vergabe von 30 Aufenthaltstiteln!

Der Skandal um die problematische Vergabe von 30 Aufenthaltstiteln in einem Ausländeramt beschäftigt nun die Justiz! Der Landrat des Hochtaunus-Landkreises hat Strafanzeige „gegen einen verantwortlichen Mitarbeiter der Ausländerbehörde“ erstattet.

Es geht bislang um den Verdacht der Untreue! Er soll unzulässig Aufenthaltstitel an Verbrecher vergeben haben. Das bestätigt ein Sprecher des Landrates auf BILD-Anfrage. Er berichtet: Die Strafanzeige sei „mit Unterstützung einer unabhängigen Kanzlei sehr gründlich und gewissenhaft erarbeitet“ worden. Verdachtsmomente seien „detailliert auf 48 Seiten“ zusammengetragen worden. Bereits kurz nach Feststellung erster Anhaltspunkte für mögliche Unregelmäßigkeiten wurde „der Mitarbeiter freigestellt und ein entsprechendes Disziplinarverfahren“ eröffnet. Quelle: Bild.de

„Legt die Sümpfe trocken!“

Elon Musk will knallhart durchgreifen + Und ein „Fox News“-Moderator wird Verteidigungsminister. Bei Donald Trump (78) geht’s Schlag auf Schlag: Nur eine Woche nach seinem Wahlsieg fängt der neugewählte US-Präsident an, sein Kabinett zusammenzustellen. Jetzt der nächste Paukenschlag: Er holt Tesla-Boss Elon Musk in sein Team!

Elon Musk bekommt Posten unter Donald Trump. Er hat Donald Trump im Wahlkampf massiv unterstützt, jetzt wird er dafür belohnt. Wie Trump in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bekannt gibt, soll Musk die neue „Abteilung für Regierungseffizienz“ leiten. Konkrete Aufgabe: die drastische Kürzung der Regierungsausgaben. Das werde er gemeinsam mit dem früheren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy (39) übernehmen. In einem langen Statement, das Elon Musk auf seinem X-Account teilt, erklärt Donald Trump zu seiner Entscheidung: „Gemeinsam werden diese beiden wunderbaren Amerikaner meiner Regierung den Weg ebnen, die Regierungsbürokratie abzubauen, übermäßige Vorschriften abzuschaffen, verschwenderische Ausgaben zu kürzen und Bundesbehörden umzustrukturieren.“ Weiterlesen auf bild.de

Tierbestattungskirche „Respektlos“: Geistliche rügen Deutschlands erste Haustier-Kirche

Im schwäbischen Albstadt hat Deutschlands erste Tierbestattungskirche eröffnet. Die Nachfrage ist riesig, die Reaktionen sind euphorisch – aber es gibt auch kritische Stimmen.

Tierbestattung Schönhalde

Insbesondere Tierhalter reagieren erfreut bis euphorisch auf das Projekt. Doch es gibt auch andere Stimmen. Der ehemalige wissenschaftliche Referent der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) etwa, Dr. Kai Funkschmidt, hat nichts dagegen, ein totes Tier in Form eines privaten Rituals zu verabschieden, „gerade auch mit Kindern“. Problematisch findet er jedoch, daraus eine kirchliche oder auch kirchenähnliche Handlung zu machen oder auch schon, die Räumlichkeiten einer Kirche zu imitieren. „Ein Gottesdienst ist keine Theateraufführung, ist ein heiliges Geschehen“, spricht der Theologe Klartext. Weiterlesen auf focus.de

„Vernünftige Demokraten“

Herbert Kickl zur Glaubwürdigkeit des österreichischen Bundeskanzlers.

