JD Vance: «Ja, wir werden die Leute, die zensieren, feuern!»

Donald Trumps Vize, DJ Vance, hat noch vor der Wahl Shawn Ryan ein längeres Interview gewährt. Es vermittelte den Eindruck, dass Trump aus dem Krieg gegen Russland aussteigen möchte, um die USA verstärkt auf die erklärten US-Hauptwidersacher China und Iran hin zu konzentrieren.

JD Vance: «… Deutschland und andere Länder

müssen den Wiederaufbau der Ukraine finanzieren!»

Von REDAKTION | Die Ausführungen von JD Vance machen deutlich, dass die USA mit Europa Schlitten fährt: Nachdem der Sturz der russischen Staatsführung parallel zu den Provokationen in der Ukraine gescheitert ist, wollen sich die Vereinigten Staaten aus dem Krisengebiet, für das sie hauptverantwortlich sind, verabschieden, doch überlassen den Scherbenhaufen den EU-Europäern und verkünden der Welt und ihren Vasallen, dass alle Folgeschäden die EU-Staaten zu bezahlen hätten. Die Worte des kommenden US-Vizepräsidenten machen klar: Die US-Außenpolitik wird weder von der demokratischen Partei noch von den Republikanern getrieben, sondern von Kräften, die darüberstehen und als Tiefer Staat die Fäden ziehen.

Eine Auswahl der Aussagen von JD Vance in gekürzter Form

Zum Ukrainekonflikt:

[..]

JD Vance: … Die Ukraine möchte, dass dieser Krieg endet. Dabei hat Europa diesen Krieg unterfinanziert, während die amerikanischen Steuerzahler sich gegenüber den Ukrainern als sehr großzügig erweisen. Die Europäer möchten, dass dieser Krieg endet, weil er ihre Energiepreise in die Höhe treibt. Ich denke, Trump wird die Russen, Ukrainer und [EU-]Europäer auffordern, nach einer friedlichen Lösung zu suchen.

Voraussichtlich wird die aktuelle Demarkationslinie zwischen Russland und Ukraine zur entmilitarisierten Zone erklärt werden. Sie würde stark befestigt werden, damit die Russen nicht wieder einmarschierten. Die Ukraine behält ihre Souveränität. Russland erhält von der Ukraine die Neutralität garantiert und tritt nicht der NATO oder anderen Institutionen der Allianz bei. Ich denke, so könnte es letztendlich aussehen.

Nebenbei bemerkt, müssten die Deutschen und andere Länder den Wiederaufbau der Ukraine finanzieren – das ist der Deal.

[…]

Zum Nahostkonflikt:

[…]

Wir sollten die Position vertreten, wonach Israel den Krieg so schnell wie möglich beendet. Wir wollen, dass sie Hamas vernichten und dass sie tatsächlich einige Allianzen mit den arabischen Golfstaaten eingehen, damit die Saudis, die den Iran nicht mögen, die VAE, die den Iran nicht mögen und die Israelis, die den Iran nicht mögen, eine Art regionales Gegengewicht bilden würden. So funktionieren Allianzen. Sie mögen sich zwar nicht in allen Punkten, aber sie [alle] mögen den Iran nicht…

[…]

Über die Gefahr eines 3. Weltkrieges

[…]

… ich bin mir sicher, dass für Russland rote Linien existieren, denen wir in der Ukraine nicht einmal gewahr scheinen. Es könnte eine Situation entstehen, bei der eine rote Linie Russlands überschritten würde. Russland ist eine Atommacht und könnte sich in Folge entschließen, taktischer Atomwaffen in der Ostukraine einzusetzen. Falls das passierte, dürften sich zumindest einige der osteuropäischen Länder, wie beispielsweise Polen einmischen, was zu einem Dritten Weltkriegs-Szenario führen könnte.

Ich denke, das wahrscheinlichste und gefährlichste Szenario ist derzeit das mit Iran und Israel. Die Israelis sind in höchster Alarmbereitschaft – sie haben gerade diesen Terroranschlag erlebt. Sie haben es mit der Hamas zu tun. Falls in Nordisrael eine vom Iran unterstützte Gruppe von Milizen anfinge, Tausende israelischer Zivilisten zu töten – dann die Israelis einmarschierten und die Iraner zurückschlagen würden. So befände sich Israel und Iran in einem regionalen Konflikt, in den sich wahrscheinlich die Türken und die Saudis noch einmischen müssten:

Das ist genau die Art von Situation, die sich zu einem Dritten Weltkrieg ausweiten könnte.

Und dann gibt es noch das letzte Szenario: China beansprucht Taiwan. Alles, deutet darauf hin. Ich glaube, Amerika hat Taiwan in eine wirklich beschissene Lage gebracht, weil wir alle unsere Waffen in die Ukraine sandten. Ich weiß nicht, ob die Taiwaner im Moment eine chinesische Invasion abwehren könnten. Doch, falls die Chinesen in Taiwan einmarschierten, führte dies zu einer Art sich beschleunigendem Konflikt.

Es gibt also im Moment im Grunde mindestens drei Krisenherde auf der Welt…

[…]

Über Zensurbekämpfung:

Shawn Ryan: … Wird es für Leute, die zensiert haben, Auswirkungen haben?

JD Vance: Ja, wir werden jene Leute, die zensiert haben, feuern. Wir werden die Leute, die Mark Zuckerberg und all die anderen Technologieunternehmen dazu aufgefordert haben, zensurieren zu müssen, feuern. Feuern werden wir auch jene 50 Geheimdienstmitarbeiter, die [schriftlich] erklärten, der Laptop von Hunter Biden wäre russische Desinformation gewesen. Viele dieser Leute sind nach wie vor als Geheimnisträger eingesetzt.

Jeden einzelner dieser Geheimnisträger wird gefeuert werden.

Es geht nicht an, eine Stellung öffentlichen Vertrauens einzunehmen, um zugleich das amerikanische Volk im Dienste politischer Zwecke belügen zu lassen. Das ist eine Schande und dafür haben jene Personen die Konsequenzen zu tragen.

[…]

***

