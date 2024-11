Erneutes „WHO-Geständnis“ – auch Mpox eine Nebenwirkung der „Impfung“

Bild: Boehringer Ingelheim

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nunmehr zugegeben, dass m-pox, die sogenannten „Affenpocken“ auch eine „Nebenwirkung“ von „mRNA-„Impfstoffen“ sein können.

Dieses „erneute“ Eingeständnis der WHO, ist auf der deren Website VigiAccess zu entdecken.

Datenbank mit allen Nebenwirkungen

Diese Website enthält eine Datenbank, in der alle bekannten Nebenwirkungen aller Medikamente und Impfstoffe aufgelistet sind, die für den öffentlichen Gebrauch weltweit zugelassen sind, wie auch uncutnews unter anderem berichtet hatte.

Unter „potenzielle Nebenwirkungen“ des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer BioNTech listet die WHO unter anderem auch „Affenpocken“ und „Pocken“ neben Hunderten anderer Erkrankungen, auf. Diese sind unter „Infektionen und Ansteckungen“ aufgeführt, die als „Nebenwirkungen“ des mRNA-Impfstoffs von Pfizer auftreten können.

Besagte Website ist eine durchsuchbare Datenbank, die allerdings keine direkten Links zu den Informationen enthält. Man kann diese Informationen jedoch finden, indem man nachstehende Schritte ausführt:

> Gehen Sie auf die VigiAccess Website

> Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Datenbank suchen“.

> Suchen Sie nach „BioNTech“.

> Klicken Sie in der Liste der Suchergebnisse auf „Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccine“.

> Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld auf „Ok“.

> Klicken Sie unter „Gemeldete mögliche Nebenwirkungen“ auf „Infektionen und Ansteckungen“.

> Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Mehr laden“, bis Sie „Pocken (15)“ sehen.

> Scrollen Sie weiter und klicken Sie auf „Mehr laden“, bis Sie „Affenpocken (6)“ und „Kuhpocken (5)“ sehen.

Wenn allerdings auf derlei Dinge aufmerksam gemacht wird, führt das das oftmals zu „Gegenmaßnahmen“ in Form von eventuellen „Eingriffen in solche vorhandenen Daten“, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Seite in beschriebener Form zumindest einsehbar.

„Affenpocken-Ausbruch“ ein Schwindel?

Zumindest wäre es nicht das erste Mal, dass Affenpocken mit Covid-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden.

Wie Slay News kürzlich berichtet hatte, meldete sich ein renommierter deutscher Arzt zu Wort, um die Öffentlichkeit davor zu warnen, dass der Affenpocken-„Ausbruch“ ein Schwindel ist und die „Symptome“ in Wirklichkeit Nebenwirkungen der Covid mRNA-Impfstoffe seien.

Dr. Wolfgang Wodarg warnte unter anderem in einem neuen Whistleblowing Interview mit dem österreichischen Sender AUF1. Er erklärte darin, dass die Berichte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über einen „globalen Notfall“ bei dem Affenpocken Teil einer Angstmacherkampagne seien, die darauf abziele, die Menschen erneut zu erschrecken.

Wodarg behauptete, dass Globalisten versuchen würden, die negativen Auswirkungen der Covid-Impfung auf die Gesundheit zu vertuschen, während sie gleichzeitig versuchen würden, von den Tests wie auch der Behandlung von Affenpocken zu profitieren.

„FDA-Geständnis“

Wie Slay News berichtet hatte , hatte die FDA in aller Stille zugegeben, dass Menschen, die nicht gegen Affenpocken geimpft sind, „ernste Komplikationen“, einschließlich „Tod“, erleiden könnten, wenn sie in „engen Kontakt“ mit Menschen kämen, die gegen das Virus geimpft wurden.

Die FDA (Food and Drug Administration) hatte am 29. August den Affenpocken-Impfstoff (ACAM2000) für die Anwendung bei amerikanischen Bürgern zugelassen. Dabei gibt es den Impfstoff schon seit mehreren Jahren, denn er war ursprünglich zur Bekämpfung der Pocken entwickelt worden. Die Injektion birgt jedoch das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen bis hin zum Tod.

Erschreckenderweise sind diese Risiken nicht auf die Geimpften beschränkt, denn die Nebenwirkungen können auch bei ungeimpften Personen auftreten, die mit den Geimpften „körperlichen Kontakt“ haben. Aus einem, von der FDA veröffentlichten Dokument geht hervor, dass schwere Nebenwirkungen über das sogenannte „Shedding“ auf Ungeimpfte übertragen werden können.

Auf Seite 1 im Abschnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ heißt es dazu in diesem Dokument, wie folgt.

„[Der Impfstoff] ist ein Lebendimpfstoff, der auf Personen übertragen werden kann die einen engen Kontakt mit dem Geimpften haben und die Risiken bei Kontakten sind die gleichen wie die für Geimpfte angegebenen.“

Im ursprünglichen Abschnitt „Schwerwiegende Komplikationen“ der Packungsbeilage wird der Tod als „Nebenwirkung“ des Affenpocken-Impfstoffs allerdings auch explizit aufgeführt.

