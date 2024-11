Dortmunds Klubchef: Antisemitismus Folge einer „fehlgeleiteten Migrationspolitik“

+ Pentagon: UFO über New York + Drei Brandenburger Abgeordnete für Antrag zu AfD-Verbot + Staatsanwalt verlangt Haft und Amtsverbot für Le Pen + Deutschland: Haushaltsdebatten vorerst auf Eis gelegt + Berliner Grüne wollen Frauen-Bahnwaggons: Geschlechterapartheid +

Sicherheitsgarantie gegen Russland während Trump-Amtszeit: Könnte die Ukraine eine Atombombe bauen?

Die Ukraine könnte einem Bericht zufolge innerhalb kurzer Zeit eine eigene Atombombe bauen.

KIEW – Nach Ansicht mancher wäre die nukleare Wiederbewaffnung des Landes eine geeignete Notfallstrategie – für den Fall, dass Donald Trump sich nach bei seinem Sieg der US-Wahl dazu entschließt, die US-Militärhilfe für den Ukraine-Krieg erheblich zu kürzen. Andere sprechen sich vehement gegen ein solches Vorhaben aus und meinen, dass es der Ukraine letztlich nur schaden werde. […] In einem Informationspapier, das für das ukrainische Verteidigungsministerium erstellt wurde, heißt es, die Ukraine sei in der Lage, schnell einfache Atomwaffen zu entwickeln. Das berichtet die britische Zeitung The Times. Weiterlesen auf merkur.de

Antisemitismus Folge einer „fehlgeleiteten Migrationspolitik“

Borussia Dortmunds Klubchef Hans-Joachim Watzke ist für sein Engagement gegen Antisemitismus geehrt worden. Dass Juden in Deutschland wieder Angst haben müssten, sei nicht hinnehmbar, sagt er im Interview mit WELT.

[…]

Hans-Joachim Watzke: Mir ist ein Schauer über den Rücken gelaufen, und ich war entsetzt. Aber es ist auch während der vergangenen Jahre einiges schiefgelaufen. Leider Gottes muss man wieder damit rechnen, dass sich Israelis in Europa, Juden oder Deutsche mit jüdischem Glauben in Deutschland, nicht mehr sicher fühlen und wieder Angst haben. Das ist für mich eine einzige Katastrophe. Weiterlesen auf welt.de

Drei Brandenburger Abgeordnete für Antrag zu AfD-Verbot

Drei Brandenburger Abgeordnete von SPD, Grünen und der Linken haben den Antrag im Bundestag auf Prüfung eines AfD-Verbots unterstützt. Die SPD-Abgeordnete Maja Wallstein ist eine Erstunterzeichnerin des Antrags.

Sie weist darauf hin, dass es sich nicht um einen Verbotsantrag handle, sondern um den Antrag auf Prüfung. Zu den Unterstützern gehören auch der Parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) und die Linke-Abgeordnete Anke Domscheit-Berg. Quelle: bz-berlin.de

Paukenschlag: Staatsanwalt verlangt Haft und Amtsverbot für Le Pen

Geht es nach der Staatsanwaltschaft, platzen die Präsidentschaftsträume von Marine Le Pen. Sie soll für fünf Jahre ins Gefängnis und nicht mehr als Präsidentin kandidieren dürfen.

PARIS. Die französische Staatsanwaltschaft hat für die Oppositionspolitikerin Marine Le Pen fünf Jahre Haft und ein ebenso langes Verbot gefordert, für politische Ämter zu kandidieren. Für die 56jährige, der laut Umfragen gute Chancen prognostiziert werden, nächste Präsidentin Frankreichs zu werden, würde das bedeuten, daß sie im April 2027 nicht kandidieren darf.

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Deutschland: Haushaltsdebatten vorerst auf Eis gelegt – Lösung für Haushaltsgesetze 2024 und 2025 nicht in Sicht

Die wochenlang mit Spannung erwartete und lange für den Donnerstag geplante Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses findet nicht statt. Der Bundesetat für 2025 bleibt somit ungeklärt. Auch der Nachtragshaushalt 2024 liegt bis auf Weiteres auf Eis.

Weiterlesen auf epochtimes.de

Wie wir mit Aluminium vergiftet werden und was man dagegen tun kann

Aluminium – wozu ist es gut? Absolut zu nichts, wenn es um Ihren Körper geht. Ja, seine Legierungen werden mit großem Erfolg in Kraftfahrzeugen, Fahrrädern, im Bauwesen, in Maschinen und in der Technik eingesetzt, aber das Wunderelement hat auch eine dunkle Seite.

Im Gegensatz zu Metallen wie Gold und Silber ist Aluminium für den menschlichen Körper hochgiftig. Leider haben die meisten von uns zu viel davon aufgenommen und sind in Zukunft dem Risiko schwerer Krankheiten ausgesetzt … es sei denn, wir handeln jetzt. Weiterlesen auf tkp.at

Pentagon: UFO wäre über New York beinahe mit Passagierflugzeug kollidiert – brisanter Bericht veröffentlicht

Das Pentagon hat einen neuen Bericht über UFOs veröffentlicht, in dem Hunderte dokumentierte Vorfälle von nicht identifizierten und unerklärlichen Luftphänomenen (UAPs) aufgedeckt werden.

Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass diese UAPs – die Bezeichnung der Regierung für UFOs – außerirdischen Ursprungs sind, entziehen sich einige der Erklärung, darunter ein Beinahezusammenstoß zwischen einem Verkehrsflugzeug und einem mysteriösen Objekt vor der Küste von New York.

Der Bericht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das öffentliche Interesse an UAPs sprunghaft angestiegen ist, was die US-Regierung dazu veranlasst hat, sich um Antworten auf diese seltsamen Objekte zu bemühen. Quelle: dailymail.co.uk

Unter Eid! Im US-Kongress sprechen Zeugen über neue Sichtungen: „Wir schwören, das waren Ufos“

Dokument über Geheim-Programm übergeben. Wir leben in seltsamen Zeiten! Zum wiederholten Male haben hochrangige Zeugen vor dem US-Kongress ausgesagt, dass Ufos existieren!

Ziel der Anhörung: Aufklärung darüber, was die US-Regierung über Ufos oder UAPs (unidentified anomalous phenomena) weiß. Ein bekannter US-Journalist ließ gleich zu Beginn eine Bombe platzen. […] Das Dokument beschreibt verschiedene Ufo-Formen, die beobachtet wurden, wie Kugeln, Scheiben, Ovale, Tic-Tacs oder Dreiecke. Es werden auch Ufo-Vorfälle geschildert. So wurde ein F-22 Jäger von mehreren leuchtenden „Orbs“ umzingelt und aus seinem Patrouillenbereich gezwungen. „Die F-22 änderte ihre Flugbahn und versuchte auszuweichen, wurde jedoch von etwa 3–6 UAPs abgefangen und eingekesselt.“nWeiterlesen auf bild.de

EU-Kommission: Meta muss knapp 800 Millionen Euro Strafe zahlen

Die EU-Kommission hat wegen Kartellverstößen eine Geldbuße in Höhe von 797,7 Millionen Euro gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta verhängt. Der Brüsseler Behörde zufolge soll der Konzern seinen Online-Kleinanzeigendienst Facebook Marketplace mit seinem sozialen Netzwerk verknüpft und anderen Anbietern von Online-Kleinanzeigendiensten unfaire Handelsbedingungen auferlegt haben. Weiterlesen auf krone.at +++ Salvini: „Zu viele ausländische Straftäter in Italien Matteo Salvini, Vorsitzender der Lega, hat Alarm geschlagen wegen der Anwesenheit zu vieler ausländischer Straftäter in Italien. In einem Interview wies Salvini darauf hin, dass das Problem der ausländischen Kriminalität immer besorgniserregender wird, insbesondere auf Bahnhöfen. Salvini erklärte: „Wir haben bereits italienische Straftäter, die wir behalten müssen. Es gibt zu viele ausländische Straftäter.“ (Red.) +++ Berliner Grüne wollen Frauen-Bahnwaggons: Geschlechterapartheid – oder schon Islam in Reinkultur? Immer wahnwitziger, immer irrer: Um die Folgen ihrer eigenen degenerierten Willkommenskultur und der sich drastisch ändernden Gesellschaft, auf die sich Katrin Göring-Eckardt vor neun Jahren so freute („Ja wie wunderbar ist das denn!“) zu kaschieren, ersinnen die Grünen inzwischen Einfälle, die mindestens ebenso verrückt sind wie ihre Multikulti-Visionen selbst. Weil es in den Berliner Bahnen als Folge einer wahrhaft toxisch-männlichen arabisch-afrikanischen Masseneinwanderung immer mehr Sexualdelikte gibt und Frauen im Schienenverkehr ebenso unsicher wie in öffentlichen Parks und bei Dunkelheit sind, schlägt die Partei in der Hauptstadt nun vor, zum “Schutz“ der Weiblichkeit reine Bahn-Waggons für Frauen einzurichten. Weiterlesen auf journalistenwatch.com +++

