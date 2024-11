Musk will „rechter Soros“ werden (Video)

Während einer gemeinsamen „MAGA“-Zeremonie mit Donald Trump in Mar-a-Lago zeigte sich Elon Musk bereit, zum „George Soros der Rechten“ zu werden – wie „The Daily Beast“ berichtete.

Der baldige als Leiter des „Government Department of Efficiency“ hatte am Mittwoch mit dem designierten Präsidenten Donald Trump das Weiße Haus besucht. Zurück auf Trumps Anwesen in Florida hatten sie einen unerwarteten Auftritt auf der „“A1Policy-Konferenz:

Nachdem ein Redner fragte…:

„Wo ist George Soros auf der rechten Seite?„

…soll Trump selbst die Bühne betreten haben und bezeichnete Musk als seinen „ersten Kumpel„. Außerdem scherzte Trump:

„Elon geht nicht nach Hause. Ich werde es nicht mehr los. Bis ich mich langweile.„

Anschließend performten die beiden „God Bless America“ zusammen mit dem Opernsänger Chris Macchio. Laut „Daily Beast“ soll es freilic ein „eklatantes Problem“ gegeben haben: Der gebürtige Südafrikaner schien nämlich den Text des Songs nicht wirklich gekannt haben.

Auf oben genannte Frage hob Elon Musk stolz die Hand.

Soros will westliche Zivilisation zerstören

Der ungarisch-amerikanische „philanthropische“ Milliardär Soros ist bekannt dafür, sein Vermögen zur woken Umgestaltung von traditionellen Gesellschaften, zur Destabilisierung von konserativ-nationalen Regierungen und zur Organisation von sog. „Farbenrevolutionen “ einzusetzen. In einem Tweet sagte Musk 2023, Soros wolle…

…“nichts weniger als die Zerstörung der westlichen Zivilisation„.

