Habeck will jetzt massenhaft „Online-Hass“ anzeigen und abkassieren

Nach Rassismusvorwürfen Regierungskrise in den Niederlanden abgewendet

Die Attacken auf israelische Fußballfans vergangene Woche in Amsterdam und angeblich rassistische Äußerungen im Kabinett haben für ein Krisentreffen der niederländischen Regierung gesorgt. Ein Bruch des Bündnisses konnte aber verhindert werden.

In den Niederlanden hat das Bündnis von Ministerpräsident Dick Schoof ein vorzeitiges Ende der Regierungskoalition abwenden können. Nach stundenlangen Krisengesprächen in Den Haag erklärte Schoof, dass die Koalition weiter gemeinsam regieren wolle. „Es gab und gibt keinen Rassismus in der Regierung“, sagte er. […] Anlass für die Krise war ein Konflikt mit der Zentrumspartei NSC. Die aus Marokko stammende NSC-Staatssekretärin im Finanzministerium, Nora Achahbar, hatte zuvor wegen „rassistischer Äußerungen“ während einer Kabinettssitzung ihren Rücktritt eingereicht. […] Staatsanwaltschaft ermittelt noch: Die Äußerungen über Muslime und marokkanische Niederländer sollen als Reaktion auf die Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam in der vergangenen Woche gefallen sein. Weiterlesen auf tagesschau.de

Anm.: Glaubte man aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass es keine „Rassen“ gäbe, so wissen wir jetzt, dass es die Rasse „niederlänische Marokkaner*innen“ scheinbar doch gibt.

+++

Von Grenzkontrollen zur digitalen Überwachung: Trumps biometrisches System nimmt Gestalt an

Trumps biometrisches Kontrollsystem: Peter Thiel, Pete Hegseth und die Zukunft der US-Überwachung.

Mit der Ankündigung eines umfassenden biometrischen Ein- und Ausreise-Kontrollsystems setzt Donald Trump ein markantes Zeichen für seine kommende Amtszeit. Das System, das landesweit und in sämtlichen Verkehrsknotenpunkten – zu Land, zu Wasser und in der Luft – installiert werden soll, zielt auf eine effektivere Kontrolle der Ein- und Ausreisen in die USA ab. In dieser Maßnahme spiegelt sich Trumps Vision für die nationale Sicherheit wider, besonders im Hinblick auf Einwanderung und Grenzkontrollen. Weiterlesen auf uncut.news

+++

EuGH verurteilt Deutschland – Landwirte kritisieren strenge Auflagen ohne Entschädigung

Der EuGH hat Deutschland in Sachen „Natura 2000“ verurteilt: Die Bundesregierung habe nicht genug zum Schutz gefährdeter Wiesen beigetragen. Das Urteil weckt Sorgen bei Landwirten und Grundstückseigentümern, die weitere Einschränkungen ihrer Nutzungsrechte befürchten – für die es nicht einmal eine gesetzliche Entschädigungspflicht gibt.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Deutschland im Zusammenhang mit seiner Umsetzung von EU-Richtlinien zum Komplex Natura 2000 verurteilt. Am Donnerstag, 14.11., hieß es im Urteil zu Az. C-47/23, die Bundesregierung habe zu wenig zum Schutz bestimmter Wiesen unternommen. Die Schutzprogramme waren in den vergangenen Jahren zunehmend auf Kritik gestoßen. Sie wurden zunehmend zur Grundlage für teils erhebliche Beschränkungen für Grundeigentümer und Landwirte in deren Nutzungsrechten. Dazu kam, dass der EuGH nicht einmal verpflichtende Entschädigungen dafür vorsah. Weiterlesen auf epochtimes.de

+++

Abmahnagentur: Mit KI will Habeck jetzt massenhaft „Online-Hass“ anzeigen und abkassieren

Robert Habeck ist seit kurzem Kunde bei der Abmahnagentur „So Done“. Diese durchsucht mit einer KI das Netz nach potenziellen „Hasskommentaren“. So dürfte Habeck nur noch mehr Strafanzeigen gegen Bürger stellen.

Robert Habeck stellt gerne Strafanzeigen gegen Beleidigungen. Das zeigte er jüngst mit seiner Strafanzeige wegen Beleidigung gegen den 64-jährigen Stefan Niehoff. Dieser hatte ein Meme über den Bundeswirtschaftsminister auf X (ehemals Twitter) repostet. Nach Habecks Strafanzeige wurde das Haus des Mannes durchsucht. Habeck möchte auch in Zukunft mit harter Hand gegen vermeintliche Beleidigungen vorgehen. Seit einigen Monaten ist er bereits Kunde bei der Abmahnagentur „So Done“. Im Juli wurde berichtet, dass Habeck und sein Büro seit April 2023 bereits über 700 Anzeigen gestellt hatten. Wenn er dabei eine ähnlich hohe Erfolgsrate wie „So Done“ hat, die laut eigenen Angaben in 95 Prozent der Fälle eine durchschnittliche Entschädigung von 591 Euro herausholen, hätte Habeck bereits mit seinen 700 Anzeigen bis Sommer 2024 € 393.015,– gemacht. Weiterlesen auf apollo-news.net

Anm. d. Red.: UNSER-MITTELEUROPA berichtete bereits über Habecks Aktivitäten in dieser Richtung: „Schwachkopf Habeck“ – Hausdurchsuchungsbefehl wegen „Hassrede“ (Video)

+++

Panische Konzern-Medien – Pharma-Aktien stürzen ab

Freude und Jubel auf der einen Seite, bei den Pharma-Gegnern, und Panik, Zorn und Empörung auf der anderen Seite, bei der Medienmaschine. RFK als Gesundheitsminister lässt die Wogen hochgehen. Schon jetzt.

Praktisch jede bisherige Ernennung durch Trump ließ die Konzern-Medien aufschreien. Doch mit der Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister kam ein bisher nicht gesehener Sturm der Entrüstung über die Medien.

Praktisch jeder Artikel über Kennedy folgt der gleichen Formel, fasst man bei Armageddon Prose zusammen:

RFK Jr. ist ein gefährlicher Impfstoffverweigerer

Irgendein Arschloch von einer NGO, das wahrscheinlich von Bill Gates oder ähnlichen Interessen bezahlt wird, ist besorgt, dass die Babys nicht alle 72 von der CDC empfohlenen Impfungen direkt im Mutterleib erhalten könnten.

Ein anderer beliebiger Community-College-Professor, der sich darüber freut, von CNN (Ich habe es geschafft, Mama!) in einer so wichtigen Angelegenheit zitiert zu werden, ist ebenfalls sehr besorgt.

Zusätzlich zu seinen Anti-Vaxx-Irrtümern hält RFK Jr. verbittert an wilden Ideen fest, wie z.B., dass giftige Industrieabfälle, die ohne die Zustimmung der Öffentlichkeit in die Wasserversorgung geleitet werden, keine ideale Politik sein könnten.

Außerdem hat er einmal einem Wal den Kopf abgehackt.

Weiterlesen auf tkp.at

+++

Digitalsparte mit Problemen Siemens will tausende Stellen streichen

Konzernchef Roland Busch verkündete an diesem Donnerstag ein Rekordergebnis. Und könnte im lahmenden Digitalgeschäft bis zu 5000 Stellen abbauen. Die Aktie klettert auf ein Allzeithoch.

Der Münchner Technologiekonzern Siemens zieht erste Konsequenzen aus der anhaltenden Schwäche seines Aushängeschilds Digital Industries. Im Geschäft mit der Industrieautomatisierung könnten bis zu 5000 Stellen wegfallen. „Wir werden die eine oder andere Anpassung machen müssen – weltweit“, sagte Vorstandschef Roland Busch (59) am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in München. Davon sei eine niedrige bis mittlere vierstellige Zahl der 70.000 Beschäftigten der Sparte betroffen. Zugleich gebe es bei Siemens 8000 offene Stellen, fügte Busch an. Arbeitsplätze in Deutschland sollen nur gering von dem Abbau betroffen sein. Weiterlesen auf manager-magazin.de

+++

Wilder Afrikaner biss Polizistin ein Stück des Ohres ab

In Köln hat ein Afrikaner eine Polizistin angegriffen und ihr ein Stück des Ohrs abgebissen. Die Frau musste operiert werden. Der Angreifer soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Außerdem verletzte der 40-Jährige am Freitagmorgen zwei weitere Beamtinnen und einen Beamten zum Teil schwer, wie die Polizei mitteilte. Die 26-Jährige musste am Ohr operiert werden. Der Wilde hatte zuvor im Stadtteil Ehrenfeld einen Passanten mit einem Schlüssel an der Stirn verletzt. Gegenüber den alarmierten Einsatzkräften zeigte er sich aggressiv, sodass diese nach eigenen Angaben einen Taser einsetzten. Als dies keine Wirkung zeigte, brachten sie den Mann zu Boden, wobei dieser biss und um sich schlug. Der Kongolese wurde festgenommen. Quelle: welt.de

+++

Bundestagswahl: Neubürger werden zum Machtfaktor | Teil 2



Mehr als eine halbe Million Menschen wurden seit der vorigen Bundestagswahl eingebürgert. Sie dürfen erstmals wählen. Die Zahlen für 2024 sind noch nicht eingerechnet. Die meisten kommen aus einem arabischen Land.

BERLIN – Bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 dürfen so viele Neubürger wählen wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das geht aus einer Abfrage unter allen 16 Bundesländern hervor, die der Focus vorgenommen hat. Von Oktober 2021 bis Dezember 2023 erhielten demnach mehr als 500.000 frühere Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft. Die meisten von ihnen sind Syrer. Sie werden damit zum echten Machtfaktor – zumal die Zahlen für 2024 noch nicht erhoben sind. Die: Zahl der Neubürger steigt rasant. Allein die Hauptstadt Berlin hat angekündigt, von nun an bis zur Bundestagswahl weitere 13.000 Menschen einzubürgern. Das Procedere wird aufgrund der vielen Anträge stark abgekürzt. Persönliche Gespräche mit den Migranten – wie früher üblich – finden nun nicht mehr statt. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anm.: Teil 1 in den gestrigen SHORT NEWS – Wir werden jetzt öfters über diese Ungeheulichkeitkeit, mit der die selbsternannten „demokratischen Parteien“ ihr Stimmvieh einbürgern, berichten. Diesen Figuren ist wohl alles recht um irgenwie an der Macht zu beleiben!



+++

Impfstoff von 2007 nun mit 19 Krankheiten in Verbindung gebracht – 35 Millionen geimpfte Babys jetzt als Erwachsene gefährdet

Der Kinderimpfstoff HibTITER, der von 2003 bis 2007 vom Pharmaunternehmen Wyeth (heute Teil von Pfizer) vermarktet wurde, wird laut einer Studie von Wissenschaftlern der Children’s Health Defense mit 19 verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht. Die von Experten begutachtete Studie wurde am Dienstag im International Journal of Risk and Safety in Medicine veröffentlicht.

Zu diesen Erkrankungen gehören teils lebensbedrohliche Nebenwirkungen, deren Rate „signifikant höher“ ist als bei anderen Hib-Impfstoffen. Die Studie, durchgeführt von Karl Jablonowski, Ph.D., und Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter der Children’s Health Defense (CHD), verglich die Häufigkeit unerwünschter Ereignisse bei Kindern, die HibTITER erhalten hatten, mit denen von Kindern, die andere Hib-Impfstoffe erhielten.

Haemophilus influenzae Typ b (Hib) ist ein Bakterium, das Infektionen wie Ohrenentzündungen, Lungenentzündungen und Hirnhautentzündungen verursachen kann. Impfstoffe gegen Hib bei Kleinkindern wurden erstmals 1987 zugelassen, und die CDC empfiehlt die Hib-Impfung ab einem Alter von 2 Monaten. Weiterlesen auf uncut.news

+++

Passagiere schildern die dramatische Situation auf dem Kreuzfahrtschiff der Royal Caribbean, das von einem Unwetter heimgesucht wurde.

Ted Scouten von CBS News Miami sprach mit Passagieren an Bord der Explorer of the Seas, die während ihrer Reise von Spanien aus stürmische See erlebten. Die 12-tägige Einwegfahrt endet in Port Miami.

Verletzt wurde niemand – die Explorer oft the Seas war bei ihrer Indienststellung mit über 300 Metern das größte Kreuzfahrtschiff der Welt.

Quelle: CBS NEWS

+++ SPORT +++

Box-Legende Mike Tyson blamiert sich gegen Jake Paul

Netflix bittet zum großen Box-Spektakel und erlebt direkt eine Bruchlandung. Die Server knicken unter dem großen Interesse ein und zahlreiche Zuschauer sehen nichts vom Kampf Mike Tyson gegen Jake Paul. Der endet indes mit einer großen Blamage für die Ikone.

Tysons Abwehrarbeit ist gut, mehr nicht und es kam anders als von Tyson geplant. Dem alten Mann, vorab in seiner Kabine von den alten Weggefährten Evander Holyfield und Lennox Lewis nochmal angestachelt, ging früh die Puste aus. Er war nicht mehr schnell und insgesamt behäbig. Paul, der in der ersten Runde aufpassen musste, nicht einen harten, verhängnisvollen Punch zu kassieren, konnte fast nach Belieben auf den 58-Jährigen eindreschen, der taumelte, bekam kaum die Deckung hoch und verlor deutlich nach Punkten. 78 von 278 Schlägen, so die offizielle Kampfstatistik, brachte Paul ins Ziel. Weiterlesen auf n-tv.de

+++

Formel 1 – Offiziell! Kult-Rennen bleibt im F1-Kalender

1950 fand in den Straßen Monacos das erste Rennen im Rahmen der Formel-1-Weltmeisterschaft statt, seit 1955 gehört der Stadtkurs ohne Unterlass zum Kalender der Motorsportkönigsklasse

Wie die Formel 1 am Donnerstag verkündete, hat man den Vertrag mit dem Automobilclub von Monaco (ACM) um sechs Jahre bis 2031 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt wäre 2025 ausgelaufen.Der Kultstatus ist sicherlich auch einer der Gründe dafür, dass das Spektakel nun langfristig planen kann. Weiterlesen auf sport.de

+++ TIERE +++

+++

