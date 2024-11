Grüne Abschieds-Schmiere von Nouripour und Ricarda (Heulsusen-Video)

Die „BILD“ framt den peinlichen, an Selbstmitleid und -Rührung kaum mehr zu unterbietenden Untergang zweier grüner Zivilversager auf deren Parteitag hilflos um: „Ricarda Langs Tränen-Abschied von der Grünen-Spitze: So menschlich kann Politik sein.„

„Kein Abschied auf der Welt fällt schwerer als der Abschied von der Macht.“ ( Ch.-M. de Talleyrand 1754 -1838)

Freilich sind für die Grünen diese „bewegende Szenen“ ein Menetekel: Nehmen sie doch an diesem Wochenende Abschied von ihren bisherigen voll-beleibten Vorsitzenden ohne Bildung, ohne Berufsausbildung, ohne Realitätsbezug zum wahren Leben, Ricarda Lang und Omid Nouripour. Diese Unfähigkeit der einst mächtig, sich immer oberlehrerhaft in Szene gesetzt habenden Ricarda Lang zeigte sich auch in ihrer infantilen, unprofessionellen emotionalen Unfähigkeit, ihr berufliches Scheitern als Teil einer gescheiterten Partei zu managen:

„Während der Dankesrede ihres Co-Chefs ließ die bereits zuvor sichtlich ergriffene Lang ihren Emotionen freien Lauf. Überwältigt von dessen Worten kullerten zahlreiche Tränen das Gesicht der Grünen-Chefin herunter.“ (BILD)

Jener finstere Polit-Griesgram bedankte sich zunächst artig bei seinen Mitarbeitern und der ebenfalls zurückgetretenen Bundesgeschäftsführerin, Emily Büning. Welche reflexhaft tat, was gescheiterte Linke am besten können: Sich selbst ob der Ungerechtigkeit der Welt selbst betrauern.

Geradezu lächerlich, wie Nouripour die Bedeutung seiner Co-Vorsitzenden ins Messias-hafte auflud:

„Ich kam aus der Außenpolitik und dachte, ich habe alles gesehen, aber dann kam Ricarda.“

Dabei maßte freilich der – an der Realität unbedarfte – Nouripour sich und der Lang eine geradezu übermenschliche Bedeutung zu: Wäre er doch…

…“durch Dinge gegangen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt.“

AHA! Und weiter: Der…

…„eiserne Wille dieser Frau, ihr Humor und ihr 360 Grad-Blick, das war so unglaublich erfrischend.“

Wenn Kleinkinder zum ersten Mal auf die Dorfstraße kommen, glauben sie, sie sähen das ganze Universum.

„Du bist am Ende – was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken. Du bleibst doch immer, was du bist.“ (J.W.v. Goethe)

Nicht fehlen durfte dann freilich auch nicht das übliche Kindergartenzeichen: Ricarda formte ein mit den Händen geformtes Herz als Zeichen der Dankbarkeit – und gab sich wieder herzzerreißend berührt.

Danach setzte sich das infantile Wie-haben-wir-uns doch-alle-so-lieb-Schmierentheater fort: Als Ricarda freudestrahlend in den Armen ihres Co-Vorsitzenden lag oder sich an die Schulter von Wirtschaftsminister Robert Habeck schmiegte. Ausgerechnet jener parteiinterne oberintrigante Machtbesessene, welcher die beiden wegen ihres Zivilversager-Images gerade erst politisch abgeknallt hatte.

Und so blieb auch „BILD“ nur mehr übrig, sich in bester System-Medien-Manier anzubiedern:

„Es sind Szenen, wie man sie selten auf Parteitagen sieht. Sie zeigen eindrucksvoll: So gnadenlos und schmutzig das Polit-Geschäft auch manchmal ist, hinter der oft harten Funktionärs-Fassade befindet sich immer ein weicher und auch menschlicher Kern.“

In Wirklichkeit, und das ahnen mittlerweile nämlich die beiden Berufs-Zivilversager Lang und Nouripour selbst…: Nahmen beide doch Abschied von ihrem völlig irrealen und überbezahlten Traumjob ihres Lebens. Deren nur erfolgende Landung im realen Leben wird eine harte sein.

Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) weint auf der #BDK2024 bei der Verabschiedung von Omid #Nouripour (@nouripour), der sie aufrichtig lobt. 🥺 Das sind die Momente in der Politik, die Politik menschlich und authentisch erlebbar machen… 🥲😌#DieGruenen #Parteitag #TeamHabeck pic.twitter.com/jNa2IVpMxp — Marc Kessler 🇺🇦 (@MarcKessler) November 15, 2024

