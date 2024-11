Russland wird nicht mit der Ukraine verhandeln, bis es die Kontrolle über die Region Kursk wiedererlangt hat

Russland versucht, die von der Ukraine invadierte Region Kursk noch vor dem Beginn möglicher Friedensgespräche mit der neuen US-Trump-Regierung zurückzuerobern.

Die „Washington Post“ berichtete:

„Wenn die Gespräche stattfinden, will Russland sicherstellen, dass nur ukrainisches Territorium Gegenstand der Gespräche sein wird.„

Dasselbe intendieren auch russische Experten:

„Es ist klar, dass Moskau keine Verhandlungen aufnehmen wird, bis alle ukrainischen Soldaten aus Kursk rausgeworfen sind.„

– so Konstantin Remtschukow, Chefredakteur der „Nesawissimaja Gaseta“ gegenüber der „WP“.

Gleichzeitig werde Russland aber auch seine Angriffe in der Region Kursk intensivieren. Und es hat sich gezeigt, dass die Strategie, die Region Kursk zu halten, Risiken für die Ukraine bewirkt:

„Weil erfahrene Einheiten ihre Positionen (an der Ostfront) verlassen haben und sich auf die Operation Kursk konzentrieren.„

Mit weitreichenden Folgen:

„Wenn sie sich darauf konzentrieren, Kursk zu halten, könnte das andere Teile der Front einem größeren Risiko aussetzen.„

– so Militärexperte Rob Lee, Senior Fellow am “Foreign Policy Institute” in Philadelphia.

Ihm zufolge würde deshalb Russland in der Ostukraine so schnell voranschreiten wie seit 2022 nicht mehr.

Bereits zuvor wusste „The Telegraph“ zu berichten: Trump habe Putin angeraten, die Kontrolle über die Region Kursk vor seiner Amtseinführung am 20. Januar wiederzuerlangen.

Mittlerweile hat Russland in der Region Kursk 50.000 Soldaten aufgebracht, unter diesen auch nordkoreanische Truppen. Sie bereiten sich auf eine groß angelegte Offensive vor.

