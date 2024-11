+ VW schließt erstes Werk in Europa + Dänin zur neuen „Miss Universe“ gekürt + Russland greift Ukraine massiv mit Raketen an + Formel 1: Milliarden-Deal für Audi? + Grünen-Parteitag +



Baubeginn von 18 Windrädern: Bagger planieren Grimms Märchenwald

Anwohner haben Tränen in den Augen – Seit dieser Woche planieren Baumfraß-Bagger den Reinhardswald am Dornröschenschloß Sababurg in Nordhessen. Obwohl noch neun Klagen gegen den Bau anhängig sind, Gerichte also nicht entschieden haben, schickt der Windrad-Bauherr seine Bagger in den Wald und fängt zu bauen an.

Die Erde bebt im Reinhardswald. Schwarze Diesel-Fahnen steigen über dem Wald auf. Die Maschinen rackern sich so martialisch durch das größte noch zusammenhängende Mischwaldgebiet Deutschlands.

Die Anwohner stehen außerhalb der Bau-Zäune und wischen sich die Tränen aus den Augen. Der Märchenwald der Bruder Grimm wird für klimagerechte Windräder geopfert. Anwohnerin Annette Müller-Zitzke zu BILD: „Dieses Projekt ist ein Angriff auf den Märchenwald Deutschlands.“ Es zeige „wie kein anderes die Brutalität der grünen Energiewende um jeden Preis“. Weiterlesen auf bild.de

+++

Russland greift Ukraine massiv mit Raketen an

Das russische Militär hat einen massiven Luftangriff auf Ziele in der Ukraine gestartet. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am Morgen mehrere von der Flugabwehr ausgelöste Explosionen zu hören.

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland beim Angriff insgesamt 210 Drohnen und Raketen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine abgefeuert. Explosionen wurden auch aus Saporischschja, Dnipro, Krywyj Rih und Odessa gemeldet. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge sind Dutzende Marschflugkörper und ballistische Raketen unter anderem durch strategische Bomber auf Ziele im ganzen Land abgefeuert worden. Weiterlesen auf bild.de

+++

Deutsche Rüstungsexporte erreichen mehr als zehn Milliarden Euro

Die Genehmigungen der Bundesregierung für Rüstungsexporte steuern auf einen neuen Rekord zu.

Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der BSW-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Damit fehlen nur noch 1,3 Milliarden Euro bis zum Rekordwert des Vorjahres von 12,2 Milliarden Euro. Zwei Drittel des diesjährigen Genehmigungswerts entfielen mit 7,2 Milliarden Euro auf Kriegswaffen. Der Anstieg ergibt sich vor allem wegen Waffen für die Ukraine.

+++

Grünen-Parteitag: Der „superpragmatische“ Habeck macht Merz ein Angebot

Robert Habeck bewirbt sich auf dem Parteitag der Grünen in einer langen Rede erfolgreich für die Spitzenkandidatur bei der anstehenden Bundestagswahl.

In der SPD werden die Forderungen nach Boris Pistorius fürs Kanzleramt lauter und Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck schließt eine schwarz-grüne Koalition nach der vorgezogenen Bundestagswahl nicht aus. „Dass die Grünen und die CDU erfolgreich miteinander regieren können, beweisen wir in vielen Bundesländern“, sagte Habeck in der ZDF-Sendung „Was nun?“. Da gebe es kein Tabu bei den Grünen. Weiterlesen auf welt.de

Anm.: Da fährt diese Koalition gerade Deutschland an die Wand, scheitert krachend und nach den vorgezogenen Neuwahlen möchten diese grünen Versager gleich mit der CDU statt mit der SPD weitmachen.

+++

VW schließt erstes Werk in Europa – 3.000 Mitarbeiter betroffen

Volkswagen AG setzt auf Umstrukturierung und kündigt die erste Werksschließung in Europa an. Ab Februar 2025 stellt Audi die Produktion im Werk Brüssel ein. 3.000 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Das Werk in Brüssel stellt derzeit den Audi Q8 e-tron her, dessen Produktion jedoch künftig eingestellt wird. Laut „mobiFlip“ konnte kein nachhaltiges Konzept für eine Weiterführung des Werks vorgelegt werden. Bislang hat sich das Facelift des Q8 e-tron im Markt nicht durchgesetzt. Weiterlesen auf chip.de

Anm.:Der E-Auto Flop wurde von unserer Redaktion schon vor Jahren prognostiziert. Nur mit Staatshilfe ist dieser Wahnsinn überhaupt noch am Leben zu halten.

+++

Messer-Terror auf dem Dorf! Afghane (24) ersticht Spaziergänger (56)

Zwei Männer begegnen sich zufällig – und einer sticht zu: Messer-Terror im kleinen Ort Hochdorf im Kreis Esslingen! Nahe einer Flüchtlingsunterkunft hat sich am Freitag in Hochdorf/Baden-Württemberg ein unfassbares Gewaltverbrechen ereignet.

Ein 56-jähriger Spaziergänger aus Hochdorf wurde von einem 24-jährigen Afghanen am helllichten Tag und auf offener Straße erstochen – laut Polizei kannten sich Täter und Opfer nicht die sich zufällig gegen Mittag zufällig trafen. Ob es vor der Tat zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem Afghanen gekommen ist, ist unklar. Um 12.30 Uhr alarmierten Augenzeugen die Polizei und Rettungswagen. Als die Retter eintrafen, war es für den 56-Jährigen bereits zu spät, der Mann erlag noch am Tatort seinen schweren Stichverletzungen. Er wurde als Dorfbewohner identifiziert. Quelle: nius.de

+++

Linksextremismus: Kampf gegen die Pressefreiheit – Anschlag auf „NZZ“

Linksextremisten greifen nun auch die „Neue Zürcher Zeitung“ an. Um die Attacke auf das „NZZ“-Redaktionsgebäude abzuwehren, setzt die Schweizer Polizei Gummischrot und Reizstoff ein.

ZÜRICH – Linksextremisten haben das Redaktionsgebäude der Neuen Zürcher Zeitung in der Schweizer Metropole angegriffen. An der Demonstration gegen die konservative Zeitung sollen sich mehrere Dutzend Vermummte beteiligt haben, wie das Blatt unter Berufung auf die Stadtpolizei Zürich berichtet. Der Angriff geschah in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag gegen 22 Uhr. Ausgangspunkt sei eine nicht genehmigte Demonstration gewesen. Im Laufe dieses Aufmarsches besprühten die Täter die Fassade großflächig mit schwarzer Farbe. Auf eine Jalousie sprühten sie das in Deutschland verbotene rote Hamas-Dreieck. Weiterlesn auf jungefreiheit.de

+++

Dänin zur neuen „Miss Universe“ gekürt

Victoria Kjær Theilvig ist „Miss Universe“ 2024. Sie ist 21 Jahre alt und kommt aus Dänemark.

Bei der 73. Auflage des Schönheitswettbewerbs in Mexiko-Stadt wurde die 21-Jährige aus insgesamt 127 Bewerberinnen gewählt. Die Tiara wurde ihr von ihrer Vorgängerin Sheynnis Palacios aus Nicaragua aufgesetzt. Deutschland wurde von Pia Theissen aus Köln vertreten.

+++ SPORT +++



Formel 1: Milliarden-Deal für Audi?

Der Ingolstädter Autobauer soll kurz vor dem Abschluss eines Mega-Deals mit dem Staatsfonds von Katar stehen.

Wie mehrere Medien berichten, sollen die Scheichs mit einem Investment von bis zu 1 Milliarde Euro beim neu gegründeten Formel-1-Rennstall einsteigen. Audi übernahm das Schweizer-Team Sauber im März dieses Jahres zu 100 Prozent. Der Kaufpreis soll schätzungsweise bei schlanken 650 Millionen Euro gelegen haben. […] In dieser Saison (und der kommenden) geht das Team noch als Sauber an den Start – ab 2026 dann als Audi! Weiterlesen auf bild.de

+++

