Wer profitiert wirklich vom Ukraine-Krieg?

Nur wenige begreifen, was der Krieg in der Ukraine für das Großkapital bedeutet – nämlich eine Chance. Es geht nicht nur um Waffen und Wiederaufbauaufträge. Das riesige Ackerland der Ukraine – eines der fruchtbarsten der Welt – steht zum Verkauf, und amerikanische Firmen wie BlackRock stehen ganz vorne in der Schlange, wie RFK Jr. gekonnt und anschaulich erklärt (siehe Video oder Transkript unten).

JP Morgan und BlackRock – Von Finanziers der Zerstörung zu Halb-Trillionen-Dollar-‚Helden‘ des Wiederaufbaus – Die Heuchelei des Wiederaufbaus der Ukraine durch dieselben Unternehmen, die vom Krieg profitiert haben

JP Morgan und BlackRock sowie die Beratungsfirma McKinsey & Company arbeiten mit der ukrainischen Regierung zusammen, um einen Wiederaufbaufonds einzurichten. Ziel dieses Fonds ist es, umfangreiche Investitionen für den Wiederaufbau des Landes zu gewinnen, der Schätzungen zufolge zwischen 400 Milliarden und 1 Billion Dollar kosten könnte. Der Fonds, der unter dem Namen „Ukrainian Development Fund“ bekannt ist, wird einen gemischten Finanzierungsansatz verfolgen, um sowohl öffentliches als auch privates Kapital zu mobilisieren, wobei der Schwerpunkt auf vorrangigen Sektoren wie Infrastruktur, Klima und Landwirtschaft liegen wird.

BlackRock und JP Morgan haben ihre Dienste für die Verwaltung des Fonds pro bono angeboten und dabei ihr Fachwissen in den Bereichen Finanzmärkte und Schuldenmanagement eingebracht. Der Fonds soll seine Arbeit in vollem Umfang aufnehmen, sobald der Krieg beendet ist. Die Planung ist bereits im Gange und wurde kürzlich auf internationalen Konferenzen erörtert.

Doppelter Profit – Zerstörung und Wiederaufbau

Die jüngste Partnerschaft zwischen JP Morgan, BlackRock und McKinsey & Company zum Wiederaufbau der Ukraine zeigt die bittere Ironie der aktuellen geopolitischen Lage. In einer Vereinbarung, die darauf abzielt, Hunderte von Milliarden Dollar für den Wiederaufbau der vom Krieg zerrütteten Ukraine aufzubringen, positionieren sich diese amerikanischen Finanzgiganten nun als die wirtschaftlichen Retter eines Landes, dessen Zerstörung zum Teil durch eine Politik und ein Handeln auf den Finanzmärkten begünstigt wurde, die sie selbst dominiert und geprägt haben.

Die Vereinigten Staaten haben durch ihre Außenpolitik und ihre Interventionen lange Zeit die Instabilität in verschiedenen Regionen der Welt geschürt. Im Falle der Ukraine ist das nicht anders. Von Beginn der Ukraine-Krise an waren die amerikanischen Interessen klar: Schwächung Russlands und Ausdehnung der westlichen Einflusssphäre. Die Ironie wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass viele der Finanzinstitutionen, die jetzt zum Wiederaufbau der Ukraine aufgerufen werden, diejenigen sind, die von den bewaffneten Konflikten und der Destabilisierung der globalen Märkte immens profitiert haben.

JP Morgan und BlackRock sind Unternehmen, die tief im globalen Finanzsystem verwurzelt sind, und beide haben eine lange Geschichte der Finanzierung von Militärindustrien und Regierungen, die Konflikte aufrechterhalten. JP Morgan zum Beispiel ist seit langem an der Finanzierung von Kriegen und autoritären Regimen auf der ganzen Welt beteiligt. BlackRock wiederum, der größte Vermögensverwalter der Welt, ist an praktisch allen großen Rüstungsunternehmen beteiligt, die direkt von der Produktion von Waffen profitieren, die in Konflikten wie in der Ukraine eingesetzt werden.

Billionen-Geschäft Wiederaufbau

Dieser Widerspruch ist alarmierend: Dieselben Institutionen, die die Zerstörung finanziert haben, werden nun als Führer des Wiederaufbaus gefeiert. Der vorgeschlagene „Wiederaufbaufonds“ für die Ukraine ist nicht nur ein humanitärer Versuch, sondern auch ein strategisches Manöver, um sicherzustellen, dass das westliche Kapital die Kontrolle über die zukünftigen Vermögenswerte und die wirtschaftliche Infrastruktur des Landes behält. Der Wiederaufbau der Ukraine, der bis zu einer Billion Dollar kosten soll, ist eine lukrative Gelegenheit für diese Unternehmen, die jetzt als Retter angesehen werden.

Die Beteiligung von McKinsey & Company an dem Projekt sorgt für zusätzliche Kritik, da dem Beratungsunternehmen immer wieder unethische Praktiken und geheime Absprachen mit korrupten Regimen vorgeworfen werden. Die mangelnde Transparenz und die umstrittenen Praktiken von McKinsey stellen die Integrität des Wiederaufbauprozesses in Frage.

Transkript des Videos und Übersetzung:

Es ist ein Krieg, der nie hätte stattfinden dürfen. Es ist ein Krieg, den die Russen mehrfach versucht haben, unter Bedingungen zu regeln, die sowohl für die Ukraine als auch für uns sehr, sehr vorteilhaft gewesen wären. Es ging vor allem darum, die NATO aus der Ukraine herauszuhalten.

Die großen Rüstungskonzerne wollen immer neue Länder in die NATO aufnehmen. Warum? Weil diese Länder dann ihre Rüstungsbeschaffungen an die NATO-Waffenspezifikationen anpassen müssen, was für bestimmte Firmen – Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing und Lockheed – einen sicheren Markt bedeutet.

Bis März 2022 haben wir 113 Milliarden Dollar bereitgestellt. Nur um ein Beispiel zu nennen: Mit diesem Geld hätten wir fast jedem Obdachlosen in diesem Land ein Haus bauen können. Seitdem haben wir weitere 24 Milliarden Dollar bereitgestellt, das war vor zwei Monaten, und jetzt bittet Präsident Biden um weitere 60 Milliarden Dollar. Aber die wirklich großen Kosten werden nach dem Krieg kommen, wenn wir die Ukraine und all das, was wir zerstört haben, wieder aufbauen müssen.

Mitch McConnell wurde gefragt: „Können wir es uns wirklich leisten, 113 Milliarden Dollar für die Ukraine auszugeben?“ Er sagte: „Keine Sorge, es geht nicht wirklich an die Ukraine, es geht an die amerikanischen Rüstungsunternehmen.“ Damit gab er zu, dass es sich um ein Geldwäscheprogramm handelt. Und was denken sie, wem gehören alle diese Firmen? BlackRock.

Tim Scott hat in der Debatte der Republikaner gesagt: „Keine Sorge, das ist kein Geschenk an die Ukraine, das ist ein Darlehen“. Heben Sie die Hand, wenn Sie glauben, dass dieser Kredit jemals zurückgezahlt wird. Natürlich nicht. Warum nennen sie es dann einen Kredit? Weil sie, wenn sie es ein Darlehen nennen, Darlehensbedingungen auferlegen können. Und was sind diese Darlehensbedingungen?

Erstens, ein extremes Sparprogramm. Wenn man also in der Ukraine arm ist, bleibt man für immer arm. Zweitens, und das ist das Wichtigste, muss die Ukraine ihr gesamtes Staatsvermögen zum Verkauf an multinationale Konzerne anbieten, einschließlich aller landwirtschaftlichen Nutzflächen – das größte Einzelvermögen in Europa. Die Ukraine hat eine tausendjährige Kriegsgeschichte um dieses Land. Es ist das reichste Ackerland der Welt, der Brotkorb Europas.

500.000 Menschen sind dafür gestorben, dass dieses Land Teil der Ukraine bleibt. Sie wussten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts von diesen Darlehensbedingungen. 30 Prozent dieses Landes wurden verkauft. Die Käufer sind Dupont, Cargill und Monsanto. Und wem, glauben Sie, gehören all diese Unternehmen? BlackRock.

Im Dezember hat Präsident Biden den Auftrag für den Wiederaufbau der Ukraine vergeben. Und wer, glauben Sie, hat diesen Auftrag erhalten? BlackRock. Die machen das direkt vor unseren Augen. Es ist ihnen nicht einmal mehr wichtig, dass wir es wissen, weil sie wissen, dass sie damit durchkommen. …

Quelle: theburningplatform.com

