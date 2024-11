„Nur ein Piks“: Schockierenden Doku über den Impf-Tod einer 15-Jährigen

Bild: Screeshot YouTube

„Nur ein Piks“: So lautet der Titel eines aufrüttelnden Dokumentarfilms, der derzeit bundesweit in den Kinos läuft. Der Investigativ-Regisseur Mario Nieswandt hat mit Impfgeschädigten und Hinterbliebenen gesprochen. Einen Ausschnitt sehen Sie hier. Natürlich wollen nicht alle Kinos den Film zeigen – denn sein Inhalt birgt politischen Sprengstoff. Alle Infos gibt es auf tauruspictures.de.

Viele Menschen wundern sich, dass diejenigen, die für dieses Jahrhundertverbrechen verantwortlich sind, immer noch frei herumlaufen, teilweise sogar noch in Amt und Würden sind, anstatt zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das ist leicht erklärt: Die Drahtzieher dieser Massentötung haben – dank einer verblendeten Wählerschaft – immer noch das Sagen, kontrollieren die Mainstream-Medien und leider auch Teile der Justiz. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Tag kommen wird, an dem diese Herrschaften vor Gericht stehen. Man sieht ja an den Tätern der Nazizeit, dass die juristische Aufarbeitung von Verbrechen oft erst nach Jahrzehnten erfolgt. Eine Verjährung wird es auch in diesem Fall nicht geben.

Das mag auch ein Grund sein, warum die selbsternannten „demokratischen Parteien“ alles daran setzen, die anständigen Politiker von AfD und FPÖ von Regierungsfunktionen fernzuhalten, weil man zu Recht befürchtet, dass dann die längst überfälligen Strafverfahren beginnen könnten.

Auch UNSER MITTELEUROPA, das seit Beginn des Impfverbrechens stets auf der Seite der Anständigen stand und deshalb immer wieder Ziel unerhörter Vorwürfe war, wird das Geschehene nicht vergessen. Wir werden in dieser Angelegenheit auf jeden Fall am Ball bleiben. Das sind wir den Opfern dieses weiteren dunklen Kapitels unserer Geschichte schuldig.