Afgańczyk bezcześci historyczną ikonę Madonny podczas nabożeństwa (wideo)

Osoba szukająca ochrony podczas profanacji Madonny | Images: Zrzut ekranu YouTube

17-letni azylant zbezcześcił w sobotę 600-letnią Czarną Madonnę w Kaplicy Łaski w opactwie Einsiedeln w szwajcarskim kantonie Schwyz.

Osoba ubiegająca się o azyl, której nazwiska nie podano ze względu na „ochronę młodzieży”, rozebrała figurę Madonny podczas nabożeństwa przy ołtarzu. Po dokonaniu tego czynu, azylant założył skradzioną z figury koronę i bezczelnie opuścił miejsce zdarzenia. Rzeźba była słynną „Czarną Madonną z Einsiedeln”, obrazem łaski, który co roku odwiedzają pielgrzymi. Nie trzeba dodawać, że osoba szukająca ochrony została natychmiast sklasyfikowana jako „zdezorientowana”. Teraz „uchodźcą” zajmują się psychiatrzy zamiast strażników więziennych, a nawet klasztor go chroni, jak wynika z opisu incydentu na stronie internetowej klasztoru. Stwierdza on:

„W obecności wielu modlących się pielgrzymów, zdezorientowana osoba siłą rozebrała Czarną Madonnę. Bardzo czczony XV-wieczny wizerunek łaski został lekko uszkodzony. Jesteśmy wdzięczni, że nic więcej się nie stało, a przede wszystkim, że nikt nie został ranny. […] Starając się, aby opactwo Einsiedeln było miejscem pokoju i pojednania, traktujemy to wydarzenie jako okazję do modlitwy”.

Gdyby zdezorientowany mężczyzna nie był Afgańczykiem, ale Szwajcarem, a Madonna Koranem, szwajcarskie przedstawicielstwa w niezliczonych krajach stanęłyby teraz w płomieniach zamiast modlitw, a sprawca z pewnością trafiłby do więzienia. Nic dziwnego, że tacy ludzie stają się coraz bardziej bezczelni, ponieważ nie mówimy do takich elementów w języku, który prawdopodobnie zrozumieliby najlepiej.

BREAKING: Shocking footage of an Afghan migrant stripping the clothes from a famous statue of the Virgin Mary in Switzerland.

The 17-year-old then steals her crown and parades around the Einsiedeln Abbey Church.

All just right before Christmas.pic.twitter.com/MjAb0Hn9Dk

— Remix News & Views (@RMXnews) November 18, 2024