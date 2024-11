USA schließen Botschaft in Kiew – Angst vor Luftangriff

Die USA schließen vorübergehend ihre Botschaft in Kiew. Grund: Es lägen „konkrete Informationen“ vor, wonach für den 20. November ein „großer Luftangriff“ erwartet wird.

Der Konsularische Dienst des US-Außenministeriums schrieb zu X:

„Als Vorsichtsmaßnahme wird die Botschaft geschlossen und das Botschaftspersonal wird angewiesen, an einem sicheren Ort zu bleiben. Die US-Botschaft rät US-Bürgern, sich darauf vorzubereiten, sich sofort in Sicherheit zu bringen, wenn ein Luftalarm ausgerufen wird.„

Der Hintergrund: Noch-Präsident Joe Biden setzte erst vor kurzem neue Schritte der Kriegseskalation: Die Freigabe von Land- und Antipersonenminen. Diese sind wegen ihrer langfristigen Bedrohung für Zivilpersonen international geächtet. Und davor feuerten die Ukrainer die ersten amerikanischen ATACMS-Raketen auf Ziele in Russland ab.

Russland warnte daraufhin vor einer weiteren Eskalation und der Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Und es kündigte eine schnelle Reaktion an.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V

— Travel – State Dept (@TravelGov) November 20, 2024