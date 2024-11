Zensierte Bauernproteste in London (Videos)

Die große Demonstration wurde von den Mainstream-Medien beflissentlich missachtet: Die Bauern protestierten massenhaft gegen die Pläne der britischen Regierung, eine Erbschaftssteuer einzuführen – „Farmersguide“ berichtete.

Zehntausende Landwirte gingen gestern am 19. November in London auf die Straße , um gegen die Pläne der Regierung zu protestieren, die Erbschaftssteuererleichterungen zu kürzen:

Schatzkanzlerin Rachel Reeves hatte erst letzten Monat angekündigt, die Freibeträge für landwirtschaftliche Grundstücke für landwirtschaftliche Betriebe mit einem Wert von mehr als 1 Million Pfund auf 50 % zu senken.

Die „Country Land and Business Association“ schätzt, dass 70.000 landwirtschaftliche Betriebe davon betroffen wären: Dadurch wären viele dazu gezwungen, Land zu verkaufen oder Kredite aufzunehmen, um Steuern zu zahlen.

Auch Nigel Farage, der Brexit-Initiator war dabei:

