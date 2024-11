+ FPÖ in der Steiermark im Höhenflug + „Bahn-Netz kollabiert“: Pro-Bahn-Vorsitzender prognostiziert Zusammenbruch + Ford will in Deutschland 2.900 Stellen abbauen + Jugendbande belästigt Mädchen – Zeugen greifen ein + BlackRock setzt auf wachsende Gewinne im Gesundheitswesen +



FPÖ in der Steiermark im Höhenflug – Österreich steht vor seinem nächsten blauen Wunder

Wie reagieren die Österreicher darauf, dass die FPÖ trotz fulminantem Wahlsieg nicht zur Bildung einer Bundesregierung eingeladen wurde? In der Steiermark wird diese Frage erstmals beantwortet. Umfragen deuten an: Das grüne Herz Österreichs schlägt blau.

Die Entscheidung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Wahlsieger Herbert Kickl (FPÖ) nicht mit der Bildung einer Regierung zu beauftragen, bestimmt Österreichs Innenpolitik. Mit großer Spannung blickt die Alpenrepublik deshalb in die Steiermark. Dort wird am 24. November zu den Urnen gerufen. Die jüngsten Umfragen deuten auf einen weiteren Höhenflug der FPÖ hin. Sie wird derzeit mit Werten zwischen 30 und 33 Prozent gehandelt. Ein enormer Anstieg im Vergleich zur Wahl 2019, wo die Blauen bei 17,5 Prozent landeten. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

SPD rutscht in Umfrage auf 14 Prozent ab – AfD wäre zweitstärkste Kraft

Die SPD befindet sich dem jüngsten „Insa“-Sonntagstrend zufolge im freien Fall. Sie rutscht auf 14 Prozent. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz kann gegen seine Konkurrenten nicht mithalten. Alle Entwicklungen zur Neuwahl im Liveticker.

Deutschland wird von einer rot-grünen Koalition ohne Mehrheit regiert. Die Neuwahl des Bundestags soll am 23. Februar stattfinden. Vorher will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Vertrauensfrage stellen. Die SPD will Scholz am Montag offiziell zum Kanzlerkandidaten küren. […] Die Union bleibt auf Platz eins und erhält 32 Prozent, zweitstärkste Kraft ist die AfD mit 19 Prozent. Das BSW verliert einen Prozentpunkt und erlangt 7 Prozent. Damit käme Schwarz-Rot auf eine parlamentarische Mehrheit von 46 Prozent. Die Linke wäre mit 4 Prozent nicht mehr im Bundestag vertreten. Weiterlesen auf welt.de

https://www.welt.de/politik/deutschland/article254622632/Bundestagswahl-2025-SPD-rutscht-in-Umfrage-auf-14-Prozent-ab.html

+++

DEUTSCHLAND: „Das Netz kollabiert“: Hessischer Pro-Bahn-Vorsitzender prognostiziert Zusammenbruch des Bahnnetzes

„Thomas Kraft vom Fahrgastverband Pro Bahn fordert ein Ende der Wasserstoffflotte im Taunus – und warnt vor einem Zusammenbruch des Bahnnetzes. (…)

Wir haben schon vor der Bestellung dieser Wasserstoffzüge gewarnt, die der RMV im Auftrag des Landes Hessen für 500 Millionen Euro gekauft hat. Mit der Unzuverlässigkeit und dem monatelangen Schienenersatzverkehr ist massiv Vertrauen verspielt worden. […] Lange Güterzüge, die Waren von den Seehäfen ins Landesinnere, teils quer durch Europa transportieren müssen, kommen an wichtigen Knoten nicht mehr durch, müssen Umwege von 300 bis 400 Kilometern fahren, Lieferketten können nicht eingehalten werden. […] Die Bahn hat Systemrelevanz und kann auf unbestimmte Zeit nicht mehr ihren Auftrag im gesellschaftlich erforderlichen Maße erfüllen. Daher sprechen wir von Staatsnotstand.“ Weiterlesen auf fr.de

+++

Ford will in Deutschland 2.900 Stellen abbauen

Der US-Autobauer Ford will bis Ende 2027 in Deutschland 2.900 Stellen abbauen und so die Kosten senken. Die meisten Arbeitsplätze sollen im Kölner Werk wegfallen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Insgesamt peilt Ford in Europa den Abbau von 4.000 Stellen an, 800 davon in Großbritannien und 300 in anderen EU-Staaten.

In Köln sind die Europazentrale und die Produktion von zwei Elektroauto-Modellen angesiedelt. Nach Betriebsratsangaben hat Ford dort derzeit rund 11.500 Stellen – das hieße, dass dort etwa jede vierte Ford-Stelle gestrichen werden könnte. Insgesamt hat der Autobauer nach Konzernangaben in Deutschland rund 15.000 Stellen. […] Im Pkw-Segment habe Ford in den vergangenen Jahren hohe Verluste gemacht, erklärte das Unternehmen. In diesem Segment seien die Kosten der Umstellung auf Elektroautos hoch. Außerdem verwies das Unternehmen auf Stromer-Konkurrenten und strenge CO2-Emissionsziele. Solche Vorgaben sind aus Sicht von Ford ein Hemmschuh für das separate Geschäft mit Verbrennungsmotoren. Weiterlesen auf zdf.de

+++

ÖSTERREICH: Jugendbande belästigt Mädchen – Zeugen greifen ein

Jugendkriminalität im Hotspot Wien-Favoriten kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei welcher mehrere Passanten offenbar sowohl durch ein Messer als auch durch ein Pfefferspray angegriffen wurden.

Zuvor soll eine Jugendbande ein Mädchen belästigt haben – Zeugen griffen ein, um ihr zu helfen. Bei einer Schwerpunktaktion der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität nahmen Beamte der Wiener Polizei in Favoriten einen 17-jährigen Burschen nach einem mutmaßlichen Messerangriff fest.

Zeugen berichteten, dass die Jugendlichen ein Mädchen belästigt haben sollen. Die gezeigte Zivilcourage der Passanten hatte leider schwerwiegende Folgen. Als sie mutig einschritten, um das belästigte Mädchen zu schützen, sahen sie sich einer brutalen Gegenreaktion ausgesetzt. Die Gruppe Jugendlicher soll die hilfsbereiten Bürger mit einem gefährlichen Arsenal angegriffen haben: Sie sollen Pfefferspray eingesetzt, einen Passanten mit einem Messer attackiert und sie mit gezielten Fußtritten angegriffen haben. Vier Personen erlitten dabei Verletzungen durch Pfefferspray und Tritte. Bisher nur ein Täter gefasst. Quelle: krone.at

Anm. d. Red.: Zur drastischen Verbesserung der Situation würde nicht nur in Wien eine Rückführung straffälliger Jugendlicher mit Migrationshintergrund in Betreuungseinrichtungen ihrer Heimat beitragen.



+++

SPANIEN: Gewaltige Autofriedhöfe zeigen das Ausmaß der sintflutartigen Überschwemmungen Die Flutkatastrophe, die vor allem den Osten Spaniens betraf, begann am 29. Oktober mit sintflutartigen Regenfällen in Teilen Valencias. Es fiel in nur acht Stunden die Regenmenge eines ganzen Jahres.

Das volle Ausmaß der Schäden in der Region ist noch nicht bekannt, aber das spanische Konsortium für Versicherungsentschädigungen, eine öffentlich-private Einrichtung, die Versicherungsansprüche für extreme Risiken wie Überschwemmungen bezahlt, schätzt, dass es mindestens 3,5 Mrd. EUR an Entschädigungen auszahlen wird.

Ein riesiger Autofriedhof in Catarroja in der ostspanischen Region Valencia erinnert eindringlich an das Ausmaß der verheerenden Überschwemmungen im Oktober. In ganz Valencia gibt es viele solcher behelfsmäßigen Autofriedhöfe und Schrottplätze, auf denen Autowracks gelagert werden, die darauf warten, abtransportiert und verschrottet zu werden. Weiterlesen auf euronews.com

+++

UNGARN: Ukrainekrieg – Ungarn installiert Luftabwehrsystem an der Grenze – Eskalation befürchtet „Die Gefahr einer Eskalation des Krieges zwischen der Ukraine und Russland ist größer denn je“, sagt der ungarische Verteidigungsminister. Das Land will sich nun besser schützen. Im Zuge der gegenwärtigen Verschärfungen im Ukrainekrieg hat Ungarn angekündigt, an der Grenze zur Ukraine im Nordosten des Landes ein Luftabwehrsystem einzurichten. Das teilte der ungarische Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky in einer Videobotschaft auf seinem Facebook-Kanal am Mittwochabend mit. +++

BlackRock kauft Blutverarbeitungsanlage und pharmazeutisches Labor und setzt auf wachsende Gewinne im Gesundheitswesen

Der weltgrößte Vermögensverwalter schloss sich für den Kauf mit dem australischen Fondsmanager Wentworth Capital zusammen, nachdem die beiden Unternehmen festgestellt hatten, dass der Investsektor im Bereich der Biowissenschaften – einschließlich Labors und Forschungszentren – eine neue Anlageklasse darstellt, die für globale Investoren attraktiv ist und wahrscheinlich rentabel sein wird.

Life-Sciences-Immobilien, die sich auf Einrichtungen für die Medizin und das Gesundheitswesen beziehen, umfassen Räume für Biotech-, Pharma- und Medizintechnikunternehmen. Beispiele hierfür sind die jüngste Erweiterung der Produktionsanlage für humane Papillomaviren oder HPV-Impfstoffe von Merck in Virginia und das neue Innovations- und Technologiezentrum von Moderna für die Impfstoffherstellung und mRNA-Forschung, das in Partnerschaft mit der britischen Regierung mit „noch nie dagewesener Geschwindigkeit“ in der Nähe von Oxford, England, errichtet wird. Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++

Brisante Studie: „Plötzlich und unerwartet“ – 74 Prozent der „Corona-Opfer“ starben durch die Impfung

Die größte Autopsie-Studie zu Corona-Impfungen wurde nach erfolgreichem Peer-Review veröffentlicht, nachdem sie zuvor zensiert und zurückgezogen wurde. Forscher untersuchten 325 Autopsie-Fälle. Bei 240 von ihnen (74 Prozent) erkannten Ärzte eine Übereinstimmung zwischen bekannten Verletzungs- und Todes-Mechanismen der mRNA-Impfstoffe und den Ergebnissen der Autopsie-Berichte.

Das mittlere Sterbealter betrug 70,4 Jahre. Zu den Studienautoren gehört auch der renommierte Kardiologe Dr. Peter McCullough, der mehr als 1.000 Publikationen und rund 685 Zitierungen in der National Library of Medicine vorweist. Als Sachkundiger sprach er mehrfach im Senat, im US-Repräsentantenhaus und im Ausschuss für Gesundheit und Soziale Dienste des Senats von Texas. Einleitend heißt es in der Studie: „Die rasante Entwicklung von Corona-Impfstoffen in Verbindung mit einer hohen Anzahl von Berichten über unerwünschte Ereignisse hat zu Bedenken hinsichtlich möglicher schädlicher Mechanismen geführt.“ Daher haben sich die Forscher zum Ziel gesetzt, „mögliche kausale Zusammenhänge zwischen der Verabreichung des Corona-Impfstoffs und dem Tod anhand von Autopsien und Post-Mortem-Analysen zu untersuchen.“ Weiterlesen auf exxpress.at

+++ SPORT +++

FORMEL 1: Zockerparadies droht Renn-Lotterie

Das F1-Rennen in Las Vegas hat temperaturbedingt besondere Herausforderungen für die Fahrer und Teams parat. Aufgrund äußerer Umstände droht das Rennen zur Lotterie zu werden.

Denn die Temperaturen spielten eine Hauptrolle in der Generalprobe für den Wüsten-Grand-Prix. Weil der spät am Abend stattfindet, müssen Fahrer und Teams mit sinkenden Temperaturen – von moderaten 22 Grad tagsüber auf zwölf spätabends – klarkommen. „Mir wurde sogar im Auto richtig kalt, als wir auf den Start der letzten Session warten mussten“, berichtete Gasly, der in Q3 trotzdem auf Betriebstemperatur kam und seinen Rennwagen auf Platz drei lenkte. Weiterlesen auf sport1.de

Die TV – Üertragungen des Rennens beginnen heute, Sonntag um 7 Uhr.

Startaufstellung:

Fahrer Aufstellung Quali-Zeit G. Russell Mercedes · 1 1:32.312 C. Sainz jr. Ferrari · 2 1:32.410 P. Gasly Alpine · 3 1:32.664 C. Leclerc Ferrari · 4 1:32.783 M. Verstappen Red Bull · 5 1:32.797

+++ TIERE +++



+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.