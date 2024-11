Bild: Okko Group/Goro Mountain Resort

Scharfe Kritik und absolutes Unverständnis hagelt es auf Grund der Nachricht über den Bau eines gigantischen Skigebiets in der, vom Krieg geplagten Ukraine.

Während europäische Länder, darunter Deutschland, Schweiz und andere EU-Staaten, damit „kämpfen“ erhebliche Steuergelder für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge aufzuwenden, investiert die ukrainische Regierung nun bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar in den Aufbau eines neuen Luxus-Wintersportresorts.

Luxus für Eliten – Fronteinsatz fürs Volk

Diese Investition, eine der größten in die touristische Luxus-Infrastruktur der Ukraine, soll bis 2028 abgeschlossen sein und umfasst 25 Hotels mit insgesamt 5.500 Zimmern, eine 2,8 Kilometer lange Gondelbahn und die längste Skipiste des Landes, wie auch uncutnews berichtet hatte.

Zwangsläufig wirft dies die Frage auf, wie die Ukraine, die nach wie vor massiv um internationale Unterstützung und Hilfsgelder „bettelt“, derartige Summen in ein Tourismus-Projekt investieren kann. Es hagelt daher berechtigte Kritik, darunter vom ehemaligen Parlamentsabgeordneten Robert Pestman. Die Frage, wie ein solches Projekt inmitten eines bewaffneten Konflikts finanziert werden kann, erhitzt zunehmend die Gemüter. „Wenn die Ukraine ein 1,5-Milliarden-Dollar-Skigebiet bauen kann, mit welchem Geld? Warum müssen ukrainische Flüchtlinge dann noch von europäischen Steuergeldern unterstützt werden?“ so die wohl berechtigte Frage Pestmans.

„Europa zahlt – Ukraine prasst“

Auch der Inlandstourismus, der sich durch diese Investitionen weiter erholen soll, lässt einige Beobachter staunend zurück. Dass die Ukraine ihren Fokus auf Luxusprojekte wie ein Skigebiet legt, während Millionen auf die Unterstützung anderer Länder angewiesen sind, wirkt zweifellos absolut widersprüchlich und sollte in Europa zu einem Umdenken im Umgang mit Hilfsleistungen führen. Die Frage, die viele umtreibt, lautet somit, ist es noch gerechtfertigt, hohe Summen in die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge zu investieren, wenn die ukrainische Regierung Milliarden in den Luxus-Tourismus investieren kann?

Es bleibt somit abzuwarten, wie sich diese Situation weiter entwickelt und ob die ukrainische Regierung überhaupt bereit ist ihre Prioritätensetzung zu überdenken, um den Bedürfnissen der Bevölkerung, die unter den Folgen des Krieges zu leiden hat, gerecht zu werden.

