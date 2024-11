Wann endet die grüne Habeck-Baerbock-Gesinnungs-Diktatur ?

Es war vorauszusehen, entschuldbar ist es nicht: Dass die Demokratie in Deutschland unter der links-grünen Regierung zu einer Spitzel- und Meinungs-Diktatur entartet. Und gerade die Nachfolger der Alt-68er-Vulgär-Krakeeler, der Grüne Vizekanzler Habeck und die grüne Außenministerin Baerbock, welche erstere im Gerichtssaal schon mal auf Gerichtsakten schissen, gebärden sich wie mittelalterliche Inquisitoren oder feudalistische Herrscher.

Mögen sich diese Demokratie-Zersetzer an einen skandalösen Ausspruch des Grünen Ur-Gesteins Joschka Fischer an den damaligen Vizepräsidenten Stücklen, aus dem Jahre 1985. erinnern:

„Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, mit Verlaub!„

Selbst der Medien-Boulevard sieht mittlerweile bei der irrsinnigen Strafverfolgung der beiden Grünen Gesinnungs-Diktatoren, Habeck und Baerbock, eine Grenze überschritten:

„805 Strafanträge seit Amtsantritt: Keiner zeigt so viele Bürger an wie Minister Habeck“ (Bild)

Folgerichtige Entwicklung zur grünen Meinungsdiktatur

Denn aus einer einstmals links-grünen Utopie wurde en Meinungs-Tyrannei:

„Jede große Idee, sobald sie in Erscheinung tritt, ist tyrannisch.“ (Goethe)

In welcher jeder, Angst vor Anzeige und Verfolgung haben muss, wenn er mit Kritik oder auch nur Humor und Satire den alltäglichen grünen Politwahnsinn kommentiert:

„Diktatur ist ein Staat, wo das Halten von Papageien lebensgefährlich werden kann.“ (Jack Lemon)

Es ist eine bisher in Deutschland noch nie dagewesene Arroganz der Macht mit niedrigster feudaler Untertanen-Verachtung:

„Kein Mensch ist gut genug, einen anderen Menschen ohne dessen Zustimmung zu regieren.“ (Abraham Lincoln)

Das deutsche Justizsystem würde innerhalb weniger Tage kollabieren, wenn man jeden, der einem seinen Finger im Straßenverkehr entgegenstreckt oder dem ein unachtsames „Sie Schwachkopf!“ entgleitet, strafrechtlich verfolgen ließe.

Doch fühlt sich eben der Grüne Vizekanzler nicht als jemand aus dem Volke schlechthin, sonder als zu heiligender Messias oder Pharao:

„Den Vize-Kanzler beleidigen? Das hat Folgen. Kein anderer Minister stellt so häufig Strafanzeige wie Robert Habeck.“ (BILD)

Denn dessen „Schwachkopf-Affäre“…

…„ist bloß eine von Hunderten.“ (BILD)

Denn laut Online-Datenbank „Statista“ hat der Wirtschaftsminister in den ersten drei Jahren der Ampel-Regierung unfassbare 805 Strafanzeigen erstattet. Gefolgt von der grünen Außenministerin Baerbock, die 513 Bürger anzeigte.

Selbst die linke Scharfmacherin, Sozi-Innenministerin Nancy Faeser, hat wohl erkannt, dass dieser Kampf gegen die Windmühlen des Volkes nicht zu gewinnen und mittelfristig polit-schädigend ist. Dasselbe dämmert mittlerweile auch FDP, welche bis vor Kurzem selbst noch den Bundesjustizminister stellte: Mit klaren Forderungen an Top-Politiker, weniger Anzeigen zu erstatten.

Von einer „regelrechten Anzeige-Industrie“ spricht etwa der liberale Landesverband Bremen, welche sich rund um dünnhäutige-eitel-arrogante Top-Politiker etabliert hat. So filtern mittlerweile ganze Agenturen sogenannte „Hass“-Meldungen aus dem Netz und legen sie willfährig den Politikern vor. So auch im „Schwachkopf-Fall“.

„Die ganze Welt ist voll armer Teufel, denen mehr oder weniger – angst ist.“ (Goethe)

Auf dieser Prämisse aller grün-woker Meinungs-Diktatoren baut die Political-Correctness-Ideologie wirkungsmächtig auf: Sukzessive und verbissen haben sie den freien Geist, den gesunden Menschenverstand mit ihrem Gesinnungs-Terror eingeschüchtert.

„Immer noch“ also „werden Hexen verbrannt, auf den Scheitern der Ideologie!“ (Konstantin Wecker, ein alt-linker bayrischer Liedermacher, mittlerweile grüner Gesinnungstäter)

Historische Beispiele der PC-Meinungs-Diktatur

Eine solche wurde immer schein-moralisch gerechtfertigt: Die französischen Revolutionäre schufen so etwa den „Wohlfahrtsausschuss“, die Nazis erfanden den „Volksgerichtshof“, Lenin kreierte die „Außerordentliche Kommission für den Kampf gegen die Konterrevolutionäre und Sabotage“; dahinter versteckte sich die Geheim-Folter-Polizei.

Das jetzige Unterdrückungs-Instrument ist mit dem sog. „Anti-Hass“-Gesetz geradezu Orwell-perfide: Erfunden nur darum, um jegliche Art von nicht- links-liberaler PC-Meinungsäußerung zu verbieten.

Psychopathologische Züge

Dass der selbstgerechte Habeck und die, in sich selbst verliebte, Baerbock aber so panisch reagieren, offenbart aber mindestens auch psychopathologische Komponenten: Verfolgungswahn und gravierende Probleme mit einem katastrophal fehlenden Selbstwertgefühl auf welcher Traumata auch immer. Genau solche Psychopathen sind aber in der Politik immer brandgefährlich gewesen…

Mittlerweile bahnt sich allerdings schon eine Exit-Strategie an. Dass nämlich das – klüger gewordene – Wahlvolk diese Demokratie-zersetzer in die politische Unbedeutetheit zurückschickt.

Der österreichische Schriftsteller und nicht-linke Aufklärer, Th. Bernhard hat das treffend erkannt: Dass nämlich natürlich,

…„der freie Künstler immer eine Utopie gewesen ist“, weil sich „die Kunst immer … dem Mächtigen zuwendet… Das ist ihre Niedertracht.“ („Alte Meister“)

Und weiter:

„Das sind die größten Arschlöcher, die sog. Intellektuellen… Aber Gott sei Dank dreht sich das Volk, wenn es gefährlich wird, um, und lasst sie mit ihrer Kunst und ihrem intellektuellen Blödsinn allein.“

Und so dürfte dann wohl auch bald, nach dem Untergang der woken Meinungs-Diktatur, wieder Normalität im freien Denken und Reden eintreten: In diesem Sinne forderte etwa auch FDP-Rechtsexperte Marcel Schröder die Abschaffung des demokratie-politisch-irrisnnigen Tatbestands der Politiker-Beleidigung im Strafgesetzbuch,…

…„der zu einer kompromisslosen Verfolgung vermeintlicher (! Anmerkung)Straftaten durch Spitzenpolitiker geführt hat“. (BILD)

