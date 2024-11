+ Rechtsruck in Norwegen zeichnet sich ab + Grünen-Behörden fördern Anti-Atomkraft-Studie mit 250.000 Euro + Wenn sich die Wahrheit hinter dem Volksverhetzungs-Paragraphen versteckt + Autozulieferer Bosch baut weitere 3.500 Stellen ab + Strack-Zimmermann stellt 1900 Strafanträge! +



Deutschland: Zahl der Firmenpleiten steigt dramatisch an

Die schlechte Konjunktur hat zu einer Welle an Insolvenzen geführt. Die Zahl der Insolvenzen stieg im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 22,9 Prozent. Dafür gibt es drei Gründe.

Auftragsmangel und höhere Kosten zwingen immer mehr Unternehmen in Deutschland zum Aufgeben. Im Oktober stieg die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen um 22,9 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Damit liegt die Zuwachsrate seit Juni 2023 im zweistelligen Bereich – mit Ausnahme des Juni 2024 (plus 6,3 Prozent). Diese Anträge fließen erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik ein. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Die Entwicklung sei „bedenklich“, teilte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) mit. „Wegbrechende Nachfrage aus dem In- und Ausland, hohe Kosten für Energie und Fachkräfte, erhebliche Belastungen durch Steuern und Bürokratie – all das drückt auf die Geschäftsaussichten und die Finanzlage“, sagte DIHK-Mittelstandsexperte Marc Evers. In diesem Jahr sei mit deutlich mehr als 20.000 Firmenpleiten zu rechnen. Weiterlesen auf welt.de

+++

Autozulieferer Bosch baut weitere 3.500 Stellen ab

Der deutsche Autozulieferer Bosch will wegen der schwachen Nachfrage bis Ende 2027 weltweit weitere 3.500 Stellen streichen. Etwa die Hälfte davon entfalle auf Standorte in Deutschland, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Betroffen sei der Geschäftsbereich Cross-Domain Computing Solutions. Die Nachfrage nach intelligenten Fahrerassistenzsystemen und Lösungen zum automatisierten Fahren sowie bei Steuergeräten entwickle sich nicht so wie vorhergesagt. In dem Geschäftsbereich sei die wirtschaftliche Situation noch angespannter als vor ein paar Monaten. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Rekordverdächtig: Strack-Zimmermann stellt 1900 Strafanträge!

Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann sollte bitte von niemandem als „teuflisches, hässliches Weib“ tituliert werden! Das kostet ansonsten, falls man kein allzu hohes Einkommen sowie etwas Glück hat und die Sache vor Gericht gut läuft, 800 Euro.

Von MANFRED ROUHS | Diese Erfahrung musste eine Frau aus dem nordrhein-westfälischen Lippetal machen, wie die „Soester Zeitung“ berichtet. Strack-Zimmermann, damals noch Bundestagsabgeordnete, hatte bei X einen Beitrag veröffentlicht. Die Lippstädterin kommentierte diesen Beitrag mit der Formulierung:„Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Sind Sie so dermaßen dumm oder böse? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich Sie verachte, Sie teuflisches, hässliches Weib.“ Weiterlesen auf pi-news.net

+++

Merkel schaltet sich in Ampel-Zoff ein und kritisiert „Männer!“

Jetzt hat sich auch Angela Merkel zum Ampel-Chaos geäußert. Ihre erste Reaktion zum Zoff zwischen Olaf Scholz und Christian Lindner: „Männer!“ Die Ex-Kanzlerin kritisiert die Reaktion ihres Nachfolgers im Zusammenhang mit dem Bruch der Ampel-Regierung und dem Rauswurf von Finanzminister Lindner.

„Als Olaf Scholz sich so ungeschminkt äußerte, gab es schon auch ein bisschen Unwohlsein im Publikum. Manche dachten: ‚Wenn unser Bundeskanzler so außer Rand und Band ist – ogottogott -, wie schlecht steht es dann um unser Land?'“, sagte Merkel dem „Spiegel“. […] Der Kanzler führe das Verfassungsorgan Bundesregierung an, sagte Merkel. „Sein Amt hat eine Würde, und die sollte einen stets leiten.“ Man bekomme als Kanzlerin oder Kanzler harte Bandagen zu spüren. „Man verspürt eine Menge Emotionen, aber besser ist, man schreit die Wand in seinem Büro an als die deutsche Öffentlichkeit.“ Ihr spontaner Gedanke beim Anblick der Auseinandersetzungen zwischen Scholz und Lindner sei gewesen: „Männer!“ Weiterlesen auf tag24.de

+++

Atomausstieg – Ergebnis stand vorher fest: Grünen-Behörden fördern Anti-Atomkraft-Studie mit 250.000 Euro

Das Umweltbundesamt finanzierte eine Anti-Atomkraft-Studie, deren Ergebnis schon vorher feststehen sollte. Dafür wurden 250.000 Euro Steuergeld verwendet. Die vorgegebene Botschaft: „Atomenergie ist nicht nachhaltig und kein Klimaretter.“

Das aktuell von Grünen-Politikerin Steffi Lemke geführte Bundesumweltministerium gab 250.000 Euro Steuergeld für eine Anti-Atomkraft-Studie aus. Allerdings stand das Ergebnis schon vorher fest, wie die NZZ berichtet. Die Studie sollte eigentlich die Klimaverträglichkeit von Atomkraftwerken erforschen. In einem internen Papier aus dem Bundesamt für nukleare Entsorgung, das noch vor Ausschreibung der Studie erstellt wurde, wird jedoch gefordert: „Botschaften: Atomenergie ist nicht nachhaltig und kein Klimaretter.“ […] Als die Ausschreibung der Studie im Juni 2022 erfolgte, bewarb sich nur ein Institut: Das Öko-Institut bekam den Zuschlag. Die Organisation ging aus der Anti-Atomkraftbewegung ab den 1970er Jahren hervor und gilt als einflussreiches Umweltforschungsinstitut. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Rechtsruck in Norwegen zeichnet sich ab

Wenn sich die Umfragedaten als einigermaßen zutreffend erweisen, könnte die Fortschrittspartei (Fremskrittspartiet, oder Frp) in Norwegen schon bald das Sagen haben. Die Fortschrittspartei steht rechts von den etablierten Konservativen (Høyre), und laut Wikipedia wird sie als „libertäre“ und „rechtsextreme“ Partei bezeichnet. Bisher war die Fortschrittspartei die drittgrößte Fraktion des Landes und Juniorpartner in Erna Solbergs Mitte-Rechts-Koalitionsregierung von 2013-20:



„Die Fortschrittspartei konzentriert sich auf Recht und Ordnung, den Abbau der Bürokratie und des öffentlichen Sektors; die FrP bezeichnet sich selbst als wirtschaftsliberale Partei, die mit der Linken konkurriert, um die Arbeitnehmer in Norwegen zu vertreten. Seit 2016 spricht sich die Partei offiziell gegen die norwegische Mitgliedschaft in der Europäischen Union aus, nachdem sie sich zuvor in dieser Frage neutral verhalten hatte. Die Fortschrittspartei fordert eine strenge Einwanderungspolitik, die Integration von Einwanderern und die Abschiebung von illegalen Einwanderern oder Ausländern, die Straftaten begehen… Weiterlesen auf tkp.at

+++

Wenn sich die Wahrheit hinter dem Volksverhetzungs-Paragraphen versteckt

„Eine 74-jährige Frau aus der Rhein-Stadt ist nun angeklagt, weil sie bei Facebook unter ein Statement von Robert Habeck „Deutschland ist auf Zuwanderung angewiesen, um den Arbeitskräftebedarf zu decken“ folgende Worte schrieb:

„Blablabla. Wir brauchen Fachkräfte und keine Asylanten, die sich hier nur ein schönes Leben machen wollen, ohne unsere Werte und Kultur zu respektieren. Schickt die, die hier sind mal zum Arbeiten. Wir sind nicht auf Faulenzer und Schmarotzer angewiesen und schon gar nicht auf Messerkünstler und Vergewaltiger.“

Für das Amtsgericht ist diese Kritik ein Vergehen der Volksverhetzung nach Paragraph 130 Strafgesetzbuch. Anfang Dezember ist der Gerichtstermin. … Weiterlesen auf nius.de

+++

Evangelische Kirche schließt AfD-Mitglieder von Leitungsämtern aus

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland will keine Mitglieder der AfD in Gremien. Landesbischof Friedrich Kramer erklärt, dass menschenverachtende Positionen nicht mit kirchlichen Führungsrollen vereinbar seien.

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) schließt Mitglieder der AfD von Leitungsämtern aus. „Menschenverachtende, fremdenfeindliche und antikirchliche Positionen vertragen sich nicht mit der Übernahme eines Amtes im Gemeindekirchenrat oder an einer anderen Leitungsstelle in unserer Kirche“, sagte Landesbischof Friedrich Kramer zur Eröffnung der Herbstsynode der EKM in Erfurt. Weiterlesen auf welt.de

+++

Disziplinarverfahren gegen Pfarrer auf AfD-Liste eingeleitet

Im Sommer hatte auch das Bistum Magdeburg der Katholischen Kirche erklärt, dass eine AfD-Mitgliedschaft und die Übernahme von Gremienarbeit sich ausschlössen.

Für Aufsehen hatte Anfang des Jahres ein Disziplinarverfahren der EKM gegen einen Pfarrer im Harz gesorgt, der bei den Kommunalwahlen als Parteiloser für die AfD in Quedlinburg angetreten war und schließlich in den Stadtrat einzog.

+++ SPORT +++

Formel 1: Irre Wende! Paukenschlag steht unmittelbar bevor

In der Formel 1 steht eine irre Wende bevor! Die Bosse haben sich stets gegen einen Einstieg eines elften Teams entschieden. Nun scheint eine Untersuchung der US-Justiz allerdings den Weg dafür freizumachen.

So soll der amerikanische Autobauer General Motors kurz davor stehen, als elftes Team in die Formel 1 einzusteigen. Schon ab 2026 könnte dann ein neuer Rennstall in der Startaufstellung der Motorsport-Königsklasse stehen. Seit Jahren versucht Mario Andretti, in die Formel 1 einzusteigen – am besten mit General Motors. Die Motorsport-Königsklasse blockte immer ab. Bis die US-Justiz sich einmischte. Nun soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Einstieg doch möglich sein – allerdings ohne Andretti. Die BBC berichtet, dass eine Zusammenarbeit beendet sei, sobald das Team einsatzbereit ist. Quelle: msn.com

+++ TIERE +++



Katzen mit eingerolltem Schwanz haben einen „Akzent“

Durch eine genetische Mutation rollt sich bei manchen Katzen der Schwanz über den Rücken. Bei der Kommunikation mit anderen Katzen haben sie deshalb eine Art Akzent.

Die Forscherin Morgane Van Belle von der Universität Gent hat untersucht, wie Wohnungskatzen miteinander interagieren, als sie überrascht auf Videos von Katzen stieß, deren Schwanz über dem Rücken aufgerollt war. […] Der eingerollte Schwanz verleiht einer Katze so etwas wie einen Akzent, den Artgenossen wohl nur mit Mühe verstehen können, sagt Van Belle, Hauptautorin der neuen Studie. „Vielleicht verwenden sie stattdessen andere Signale, wie die Position der Ohren oder Gerüche“, fügt sie hinzu. „Das zeigt, wie flexibel Katzen bei der Kommunikation miteinander sind.“ Weiterlesen auf spectrum.de

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.