Neidig auf schönes Dekolletée? FPÖ-TV Moderatorin erregt Unmut bei linken Spießern

Schwere Zeiten für Heteros: In „Hoch“-Zeiten der LGBQT und Geschlechtsumwandlung darf man sich anscheinend nicht mehr als schöne Frau präsentieren.

Denn dann kommen gleich die Sittenwächter und beschweren sich. So auch in der österreichischen Journaille „Falter“, die folgende Schmähschrift durch ihre Redakteurin Nina Horaczek veröffentlichte:

Die FPÖ bekommt Zuwachs: Den parteieigenen Propagandakanal FPÖ TV moderiert nun ein früheres Playboy-Starlet



„Kennen Sie Althea Diamante? Die Wiener Mittdreißigerin war im Jahr 2016 Miss Dezember des Herrenmagazins Playboy. Nun steht sie für die FPÖ vor der Kamera. Mit ihrem ersten Interviewpartner, dem neuen Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ) ist sie gleich einmal per Du. Bis vor Kurzem moderierte Diamante noch Sendungen auf der rechtspopulistischen und Putin-freundlichen Plattform Exxpress. Vergangenen September kündigte sie auf Instagram ihren Jobwechsel an. Nun ist sie Moderatorin von FPÖ TV, dem hauseigenen Propagandakanal der Freiheitlichen. Ihr Frauenbild passt zur FPÖ. “Ich bin eine richtige Frau. Ich brauche die Führung. …”, sagte sie vor etwa einem halben Jahr in einer Podcastaufnahme.“ (Hervorhebungen im Original)

Der Artikel ist auch so geschrieben, dass die Moderatorin durch geschickte Manipulation mit Identitäten in Verbindung gebracht wird, mit denen sie nichts zu tun hatte und hat. Dass Althea in der zitierten Podcastaufnahme sagte, „Mann und Frau sollten eine Einheit bilden und keiner sollte besser sein“, wird einfach weggelassen und nur der erste Teil ihrer Aussage zitiert.

Die Moderatorin Althea Diamante präsentiert sich für den links-woken Mainstream Journalismus als „Playmate“. Weiblich-sexy, intelligent und hetero ist eindeutig zu viel Frau.

Tja, wenn man nicht gerade als halbnackte Drag-Queen beim Kindergartenauftritt das Publikum erschreckt, gilt man für das Propagandablatt Falter anscheinend als Playmate. Talentierte Frauen mit beachtlichem, gekonnt in Szene gesetzten Brustansatz, die noch dazu FPÖ TV moderieren, sind nahezu ein Skandal.

Hübsch, sexy & weiblich ist out in der links-woken Szene

Besser sind da sicherlich queeren „Damen“, die entweder im Hundegeschirr auf allen Vieren auf den Pride Partys kriechen oder mit fratzenhaft geschminktem Joker-Grinsen große, rosa Plüschpenise schwingen.

Im Jahr 2016 wurde sie sogar von dem bekannten Männermagazin “Playboy” als “Miss Dezember” ausgezeichnet. Neben ihren Aufträgen als Moderatorin konnte Althea sogar bereits kleinere Engagements als Schauspielerin an Land ziehen. So hat sie etwa im “Altaussee Krimi” auf ServusTV als Polizistin die Handschellen klicken lassen.

Wir gratulieren FPÖ TV zur neuen Moderatorin. Hübsch ist sie. Die alten (und jungen) weißen Männer werden sich bestimmt freuen.

