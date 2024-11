Ukrainische Abgeordnete in Panik vor russischem Angriff auf Parlament

Aus Angst vor russischen militärischen Gegenschlägen wegen der neuesten US-Zusagen zum erweiterten Waffengebrauch auf russisches Territorium haben die EU-Abgeordneten die heutige Sitzung im ukrainischen Parlaments abgesagt.

Die für Freitag geplante Parlamentssitzung der Ukraine wurde aus Sicherheitsgründen verschoben, berichtet „Kyiv Independent„.

Die Abgeordneten befürchteten, dass die Russen einen gezielten Angriff auf Regierungsgebäude in Kiew starten würden. Kiew befindet sich seit Tagen in Panik, aus Angst, nicht zu wissen, wie Russland mit westlichen Waffen auf russisches Territorium zurückschlagen wird.

Ukrainische Vertreter wollten eine Fragestunde in der „Werchowna Rada“ abhalten, beschlossen jedoch, die Sitzung später am Vormittag wegen einer Drohnenbedrohung zu vertagen. Heute wurde deswegen am späten Vormittag in Kiew und mehreren zentralen und östlichen Oblasten Luftalarm ausgelöst.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Ähnliche Beiträge: