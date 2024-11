Bei „Maischberger“: Klimawandel schuld an Vergewaltigungen

Bild: screenshot YouTube

Es ist noch keinen Monat her, da schockte eine Nachricht aus dem Bundestag die Deutschen. Die Bundesregierung musste zugeben, dass durchschnittlich jeden Tag ca. zwei Gruppenvergewaltigungen in Deutschland vorkommen.

Von DAVID BERGER | Entsetzt fragen nun viele: Wo liegen die Ursachen für diese alarmierende Entwicklung? Bei Maischberger wurde die Lösung gefunden – von einer Rechtsanwältin mit Namen Christina Klemm:

Trump, Klimawandel und Genderkritiker

Trump ist schuld an den Vergewaltigungen – Der Ukrainekrieg ist schuld an den Vergewaltigungen – Die „Klimakatastrophe“ ist schuld an den Vergewaltigungen – Die „Rechten“ sind schuld an den Vergewaltigungen – Die „extrem Religiösen“ sind schuld an den Vergewaltigungen – Wer Gendern ablehnt, ist schuld an den Vergewaltigungen.

Trump ist schuld an den Vergewaltigungen

Der Unrainekrieg ist schuld an den Vergewaltigungen

Die „Klimakatastrophe“ ist schuld an den Vergewaltigungen

Die „Rechten“ sind schuld an den Vergewaltigungen

Die „extrem Religiösen“ sind schuld an den Vergewaltigungen

Wer Gendern… pic.twitter.com/eGczqXse6L — Julian Adrat (@JulianAdrat) November 20, 2024

