Trump beendet Bidens LGBTQ-Kulturimperialismus durch schwulen Ex-Botschafter in Budapest (Video)

„Im Namen des amerikanischen Volkes entschuldige ich mich für dieses Verhalten“ – wie Bryan E. Leib. der designierte Nachfolger des, von Noch-US-Präsident Biden ernannten, ungarischen Noch-Botschafters David Pressmans „The European Conservative“ bekannt gab.

Bryan E. Leib verurteilte dabei Pressmanns aggressiven LGBTQ-Kulturkampf und Einmischung in die konservative ungarische:

„Pressmans Verhalten war zu unprofessionell und hat uns als Amerikaner beschämt. Gestatten Sie mir, mich im Namen des amerikanischen Volkes für dieses Verhalten zu entschuldigen. Er war einfach ein Aktivist, kein Diplomat.„

– so Bryan E. Leib.

Außerdem wäre daran interessiert, Pressmann zu übernehmen:

„Wenn Präsident Donald Trump mir diese Aufgabe anvertrauen würde, wäre das eine große Ehre für mich. Ich werde mich dafür einsetzen, die Beziehungen zwischen meinem Land und Ungarn zu stärken.„

– Bryan E. Leib abschließend.

Offene anti-ungarische LGBTQ-Agitation

Die bald vergangene Biden-US-Regierung praktizierte aber nicht nur in Ungarn einen offenen und aggressiven LGBTQ-Kulturimperialismus im Sinne der globalistischen Genderideologen. (siehe unsere UME-Artikel)

Noch-US-Botschafter Pressmann mit homosexuellem Ehemann und beiden Kindern

Biden zu LGBTQ-Society: „Die tapfersten Menschen, die ich kenne“

Anlässlich des Pride Month veranstalteteUS-Präsident Joe Biden eine vulgär-groteske Regenbogenveranstaltung im Weißen Haus als Zeichen der Unterstützung der LGBTQ-Community durch seine Regierung.

Was jedoch als groß angelegte, ernsthafte Veranstaltung begann, entwickelte sich zu einer vulgär-frivolen Kundgebung. Viele waren empört über das Ereignis. Auf Twitter wurde ein Video massiv geteilt und von der Biden-Administration kritisiert. Einige schrieben:

„Wir sind ein frivoles Land.“

Biden freilich war von den Sex-Aktivisten ehrfürchtig begeistert:

„Ihr seid die tapfersten uns inspierierendsten Menschen, die ich kenne.„

Auf alle Fälle nutzte das Trans-Model Rose Montoya (27) die Veranstatung medienwirksam: Nur Minute spätern, nachdem sie mit Biden (80) und seiner Frau Jill (72) gesprochen hatte, zeigte und massierte sie sich auf dem Rasen vor dem Truman-Balkon ihre backten Brüste.

„Internationale Peinlichkeit“

Kritiker sprechen von einer „internationalen Peinlichkeit“. In den sozialen Medien kommentieren die Nutzer unter anderem:

„Riesige Respektlosigkeit. Gerade als Trans-Frau bin ich unglaublich enttäuscht von dir.“

Auch das Weiße Haus scheint langsam verstanden zu habe, dass der ganze Wahnsinn kontraproduktiv war. Es wurde eine Rüge gegen Montoya veröffentlicht inklusive Hausverbot:

„Dieses Verhalten ist unangemessen und respektlos für eine Veranstaltung im Weißen Haus.“

– wie ein Sprecher des Weißen Hauses gegenüber der „New York Post“festhielt.

