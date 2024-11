Vor Steiermark-Wahl: Was ist für die ÖVP eine „Regierung der Vernunft“?

Bild: shutterstock

Kurz vor der Wahl in der Steiermark, wo die Wähler zum letzten Mal die Chance haben, eine Koalition der Verlierer schon im embryonalen Stadium zu verhindern, hat Bundeskanzler Karl Nehammer verlauten lassen, dass es in Österreich eine „Regierung der Vernunft“ geben müsse.

Den Steirern soll scheinbar vermittelt werden, dass ein Wahlverhalten in Richtung ÖVP „vernünftig“ ist – alles andere offenbar nicht.

Nun stellt sich die Frage, was an einer Koalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS „vernünftig“ sein soll?

💥Ist es die Tatsache, dass sich drei Parteien, die zusammen weniger Stimmen haben als eine Koalition der beiden stärksten Parteien, zur kommenden Regierungskoalition zusammenfinden?

💥Ist es die Annahme, dass es für das Land besser ist, wenn sich eine Partei, die elf (!) Prozent verloren hat und auf einem historischen Tiefpunkt angelangt ist, mit einer völlig orientierungslosen SPÖ zusammentut, deren Chef ein Marxist ist, der in einem Buch als Co-Autor sogar dem Genossen und Massenmörder Stalin gehuldigt hat?

💥Ist es wirklich vernünftig, wenn sich die Verlierer zusammenraufen, nur um den Rekordwahlsieger FPÖ zu verhindern?

💥Ist es am Ende vernünftig, wenn jemand Bundeskanzler bleibt, dessen Partei, die ÖVP, in der letzten Legislaturperiode gemeinsam mit den Grünen hauptverantwortlich das Land an die Wand gefahren hat?

💥Ist es nicht gefährlich statt „vernünftig“, wenn das Verliererkartell ÖVP/SPÖ zur Mehrheitsbeschaffung die Kleinpartei NEOS in die Koalition aufnehmen muss, deren Chefin Beate Meinl-Reisinger eine NATO-Befürworterin ist und die österreichische Neutralität am liebsten schon heute aufgeben würde?

💥Was ist daran vernünftig, wenn jetzt eine Koalition gebildet werden soll, die laut Umfragen nicht dem Wählerwillen entspricht und damit indirekt Wahlen generell ad absurdum führt?

Am Sonntag werden wir sehen, wie „unvernünftig“ die Wählerinnen und Wähler in der Steiermark sein werden, wenn sie Schwarz und Rot gleichermaßen die rote Karte zeigen.

