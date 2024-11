Erdogan wünscht sich in Telefonat mit Putin in Handel mit Russland zu intensiveren

+ Kosovare sticht in Stall mit Messer auf Kuh ein + 2.580 Katzen in Schleswig-Holstein gekillt + Trumps Wunschkabinett: Moderatoren, Manager, Milliardäre + 14-jähriger Kosovare sticht in Stall mit Messer auf Kuh ein + Vegas-Sieg für Russell, Verstappen ist Weltmeister + 2.580 Katzen in Schleswig-Holstein gekillt +



+++

Brisantes Papier: „Koalition der Willigen“ rüstet gegen Putin – notfalls mit Bodentruppen

Militär-Experten, Ex-Militärs und prominente Politiker rufen in einem Offenen Brief zu einer „Koalition der Willigen“ gegen Wladimir Putins Moskau-Regime auf.



MÜNCHEN – Am Sonntag (24. November) hat eine Nachricht zum Ukraine-Krieg, die großes Aufsehen erweckt hat: Nach den USA und Großbritannien will nun offenbar auch Frankreich Kiew den Einsatz weitreichender Raketen bis tief in Russland hinein erlauben. […] In dieser Gemengelage haben Militär-Experten, Ex-Militärs und Politiker aus verschiedenen Nato-Staaten in einem gemeinsamen Offenen Brief zu einer „Koalition der Willigen“ gegen Kreml-Chef Putin und den „russischen Imperialismus“ aufgerufen. Und zwar notfalls ohne die USA unter Donald Trump. Und zwar notfalls unter dem Einsatz von Bodentruppen. Weiterlesen auf merkur.de

Trumps Wunschkabinett: Moderatoren, Manager, Milliardäre Ministerin für Landwirtschaft und Finanzminister – das waren die beiden letzten wichtigen Nominierungen. So sieht die US-Regierung nach Donald Trumps Vorstellungen aus. Der Überblick.

Fast drei Wochen nach der Wahl hat der designierte US-Präsident Donald Trump alle Kandidaten für die Ministerposten nominiert. Am Samstag fällte er seine letzte Entscheidung: Die Juristin Brooke Rollins soll das Amt der Landwirtschaftsministerin übernehmen. Bereits am Freitag hatte er den Hedgefonds-Manager und Milliardär Scott Bessent für den wichtigen Posten des Finanzministers nominiert. Der US-Senat muss den Personalentscheidungen zustimmen. Weiterlesen auf spiegel.de +++ Erdogan wünscht sich in Telefonat mit Putin in Handel mit Russland zu intensiveren In einem Telefonat mit Wladimir Putin spricht sich Recep Tayyip Erdogan dafür aus, „die Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Russland in einer Reihe von Bereichen zu verstärken und insbesondere das Handelsvolumen auszuweiten“. Sein Land beteiligt sich nicht an den westlichen Sanktionen Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich für einen intensiveren wirtschaftlichen Austausch mit Russland ausgesprochen. In einem Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin habe Erdogan am Sonntag seinen Willen bekundet, „die Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Russland in einer Reihe von Bereichen zu verstärken und insbesondere das Handelsvolumen auszuweiten“, teilte das türkische Präsidialamt mit. Weiterlesen auf welt.de

+++

TIROL: 14-jähriger Kosovare sticht in Stall mit Messer auf Kuh ein Dass Kühe, Schafe und sogar Pferde in Stallungen von Migranten geschändet werden ist bekannt. Neu ist, dass eine Kuh in einem Stall Bekanntschaft mit einem Messerstecher machen musste. LANDECK – So ein Fall von unfassbarer Tierquälerei ereignete sich jetzt in Tirol: Am Samstagnachmittag hat sich ein 14-jährige Kosovare in einen Stall in Landeck geschlichen und dort auf eine Kuh eingestochen haben. Das arme Tier erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Nachdem eine Nachbarin den Messersteller im Stall entdeckt hatte verscheucht sie ihn durch lautes Schreien, worauf eine Fahndung eingeleitet wurde, die erfolgreich verlief. Der Tä ter wurde wegen Tierquälerei und Übertretung nach dem Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Der Jugendliche konnte noch nicht zu dem Vorfall befragt werden, so ein Polizeisprecher. Er wurde wegen eines „psychischen Ausnahmezustandes“ ins Krankenhaus eingeliefert. Es ist anzunehmen, dass er auch als schuldunfähig“ eingestuft wird. +++ „Demo gegen rechts“ ein Jahr nach Potsdamer Treffen Ein Jahr nach dem Potsdamer Treffen rechter Politiker zur Migrationspolitik wollen verschiedene Gruppen morgen Abend in der brandenburgischen Landeshauptstadt protestieren.

Gutmenschen und Migrationsaktivisten zeigen „Haltung“. Aufgerufen haben unter anderem das Klimabündnis Fridays For Future, Grüne Jugend, Jungsozialisten (Jusos), Linksjugend Solid und das Krampfadern-Geschwader Omas gegen rechts. Dass damals gezielt Falschinformationen über das Gesagte während des Treffens verbreitet wurde, stört diese Leute natürlich nicht. Offenbar sind die Zustände rund um die illegale Migration für solche „Antifaschisten“ nicht beunruhigend. +++ SPORT +++ Vierter Titel perfekt: Vegas-Sieg für Russell, Verstappen ist Weltmeister *** Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern. UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.