Trump kładzie kres kulturowemu imperializmowi LGBTQ Bidena przez byłego ambasadora geja w Budapeszcie

„W imieniu narodu amerykańskiego przepraszam za to zachowanie” – jak ogłosił Bryan E. Leib, wyznaczony przez prezydenta USA Bidena następca węgierskiego ambasadora »The European Conservative« Davida Pressmana.

Bryan E. Leib potępił agresywną wojnę kulturową LGBTQ Pressmana i ingerencję w węgierski ruch konserwatywny:

„Zachowanie Pressmana było zbyt nieprofesjonalne i przyniosło wstyd nam jako Amerykanom. Pozwolę sobie przeprosić w imieniu narodu amerykańskiego za to zachowanie. On był po prostu aktywistą, a nie dyplomatą.”

– powiedział Bryan E. Leib.

Byłby również zainteresowany objęciem stanowiska rzecznika prasowego:

„Gdyby prezydent Donald Trump powierzył mi to zadanie, byłby to dla mnie wielki zaszczyt. Będę pracował nad wzmocnieniem relacji między moim krajem a Węgrami”.

– podsumowuje Bryan E. Leib.

Otwarta anty-węgierska agitacja LGBTQ

Wkrótce miniona administracja Bidena-USA nie tylko praktykowała otwarty i agresywny imperializm kulturowy LGBTQ na Węgrzech w duchu globalistycznych ideologów gender. (zobacz nasze artykuły na UME)

Jeszcze ambasador USA Pressmann z homoseksualnym mężem i dwójką dzieci

„Żonaty” homoseksualista z dwójką dzieci otwarcie agitował przeciwko Węgrom i demokratycznie wybranemu rządowi Orbana na wspólnej konferencji (Uniwersytetu Sorosa-CEU, lewicowego „Political Capital Institute” i lewicowo-zielonego burmistrza Budapesztu) swoim otwarcie imperialistycznym oświadczeniem, że…

… „USA straciły cierpliwość do węgierskiego rządu”. (mandiner)

Biden o społeczności LGBTQ: „Najodważniejsi ludzie, jakich znam”

Oto LINK (https://x.com/CollinRugg/status/1668406133999149056)

Aby uczcić Miesiąc Dumy, prezydent USA Joe Biden zorganizował wulgarne i groteskowe tęczowe wydarzenie w Białym Domu jako znak wsparcia jego administracji dla społeczności LGBTQ.

Jednak to, co zaczęło się jako poważne wydarzenie na dużą skalę, przerodziło się w wulgarny, niepoważny wiec. Wielu było oburzonych tym wydarzeniem. Na Twitterze film był masowo udostępniany i krytykowany przez administrację Bidena. Niektórzy pisali:

„Jesteśmy niepoważnym krajem”.

Biden był jednak pod wrażeniem aktywistów seksualnych:

„Jesteście najodważniejszymi i najbardziej inspirującymi ludźmi, jakich znam”.

W każdym razie, trans modelka Rose Montoya (27) wykorzystała to wydarzenie z wielkim efektem medialnym: Zaledwie minutę później, po rozmowie z Bidenem (80) i jego żoną Jill (72), pokazała i masowała swoje wypieczone piersi na trawniku przed balkonem Trumana.

„Międzynarodowe zakłopotanie”

Krytycy mówią o „międzynarodowym zażenowaniu”. W mediach społecznościowych użytkownicy komentowali między innymi:

„Ogromny brak szacunku. Zwłaszcza jako kobieta trans, jestem niesamowicie rozczarowana”.

Biały Dom również zdaje się powoli zdawać sobie sprawę, że całe to szaleństwo przyniosło efekt przeciwny do zamierzonego. Montoya otrzymała naganę, w tym zakaz wstępu do domu:

„To zachowanie jest nieodpowiednie i lekceważące dla wydarzenia w Białym Domu”.

– jak rzecznik Białego Domu powiedział „New York Post“.

Collin Rugg on X: „This is what happened on the White House lawn. These are the „bravest and most inspiring“ people Biden has ever known. The country you once knew is gone. https://t.co/uIKTt0EmwQ“ / X

Tits were out at Joe Biden’s pride event on the White House lawn apparently pic.twitter.com/ak50nnywGj — Swig (@OldRowSwig) June 13, 2023

