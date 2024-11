Unfassbare 144 Sexualstraftaten an Frauen in Deutschland pro Tag

Bild: screenshot ZDF heute

Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) hatte nun erstmals eine Aufstellung zu geschlechtsspezifischen Straftaten gegen Frauen veröffentlicht. In Deutschland werden demnach schockierende 144 Sexualdelikte pro Tag (!) im Durchschnitt, gegen Frauen verübt.

Unfassbare Alarm-Zahlen

Das BKA hat in diesem Jahr erstmals das sogenannte „Bundeslagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ präsentiert. Besagtes Papier wurde am 19. November in Berlin der veröffentlicht. wie auch apollo-news berichtet hatte.

Hierbei waren Straftaten registriert worden, „die überwiegend zum Nachteil von Frauen begangen werden oder in ihrer Ausprägung primär Frauen betreffen“. Konkret geht es insbesondere um Sexualstraftaten, häusliche Gewalt, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, digitale Gewalt wie auch Femizide. Auch Fälle politisch motivierter Kriminalität hatten Eingang in das Lagebild gefunden, sofern frauenfeindliche Motive hier eine Rolle gespielt hatten.

Die Zahlen, die das BKA geliefert hatte, sind dabei zutiefst schockierend. Die Zahl der weiblichen Betroffenen häuslicher Gewalt war um 5,6 Prozent gestiegen und hatte etwa 180.700 Fälle betroffen. Gleichzeitig war ein Anstieg von 11,5 Prozent bei Opfern von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung verzeichnet worden. Insgesamt 591 Frauen waren hiervon deutschlandweit betroffen gewesen. Im vergangenen Jahr waren überdies 938 Frauen Opfer von Femiziden (Tötungsdelikten), die aufgrund ihres Geschlechts verübt worden waren. Dies entspricht somit einem Anstieg von einem Prozent im Vorjahresvergleich.

Auch politisch motivierte Gewalt gegen Frauen

Außerdem war auch bei der politisch motivierten Kriminalität mit frauenfeindlichen Motiven ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen gewesen. Hier waren 322 Fälle registriert worden, was einem Zuwachs von 56,3 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Fast die Hälfte dieser Fälle waren Beleidigungen. Zudem waren 29 Gewaltdelikte verzeichnet worden, vorwiegend Körperverletzungen. Rechnet man die Zahlen also herunter, so kommt man auf 144 Sexualdelikte gegen Frauen pro Tag, in Deutschland.

Das Papier beweist somit, dass die, gegen Frauen gerichtete Kriminalität, „weiterhin ansteigt“, so das BKA in einer Stellungnahme. Man erlebe eine zunehmende „Ablehnung von Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit der Geschlechter“. Zu erklären sei dies, nach offenbar „politisch korrekter Meinung“ des BKA, durch Personengruppen, „die rigide an traditionellen Normen festhalten“ und den gesellschaftlichen Wandel „als bedrohlich“ empfinden. Weiter heißt es, „die Fehlwahrnehmung, dass die Ablehnung von Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit der Geschlechter von der Mehrheit der Gesellschaft geteilt wird, kann die Bereitschaft zu Gewalt gegen Frauen erhöhen.“

