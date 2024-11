+ Mannheimer Moschee: Eheseminar für 13-Jährige + CDU-Ministerin will Autohersteller zur Mithilfe bei Abhörungen zwingen + Waffen auf Bahnhöfen bis Heiligabend verboten +Kanada: „Selbstmord auf Rezept“ für die Alten und die Armen? + wenn Männer jeden Tag Viagra einnehmen! + Macron könnte Europa in einen großen Krieg führen +



Umstritten & tückisch – Minen für die Ukraine: Bidens „Abschiedsgeschenk“

Nur wenige Wochen bleiben Joe Biden als US-Präsident, bevor seine Ablöse durch den wiedergewählten Vorgänger Donald Trump naht.

Zum Ende seiner Amtszeit schnürt der scheidende Biden seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj ein 275 Millionen Dollar schweres Waffen-Hilfspaket. Darin ist auch eine Waffe enthalten, vor deren Lieferung die Amerikaner bisher zurückschreckten und die sehr umstritten ist. Doch die nicht enden wollenden Wellen russischer Soldaten, unter denen die ukrainischen Linien immer öfter nachgeben, erfordern aus Sicht der US-Regierung drastische Maßnahmen. Also liefert man der Ukraine Landminen – verpackt in Artilleriemunition, um sie aus der Luft zu verteilen. Quelle: krone.at

Nato-Truppen in der Ukraine: Macron könnte Europa in einen großen Krieg führen

Der französische Präsident profiliert sich gerade als stärkster Befürworter eines härteren Kriegskurses. Damit riskiert er eine unkalkulierbare Eskalationsspirale. Ein Kommentar.

Der Krieg in der Ukraine befindet sich an einem kritischen Wendepunkt. Angesichts der bevorstehenden Machtübernahme von Donald Trump in den USA und der damit zu erwartenden Rücknahme der amerikanischen Unterstützung für Kiew geraten die westlichen Verbündeten der Ukraine unter Druck. Der scheidende Präsident der USA, Joe Biden, und die europäischen Staaten ringen darum, die Ukraine vor Trumps Amtseinführung am 20. Januar in die bestmögliche Verhandlungsposition zu bringen. In diesem Zusammenhang diskutieren Frankreich und Großbritannien nun ernsthaft über die Entsendung von Soldaten in die Ukraine, wie die Tageszeitung Le Monde berichtet.

So erklärt die Mannheimer Moschee ihr Eheseminar für 13jährige

Kritik über einen Ehevorbereitungskurs bringt eine Baden-Württemberger Moschee in Erklärungsnot. Nun reagiert auch ein Mannheimer Stadtrat mit einer klaren Ansage. Was sagen die Verantwortlichen?

MANNHEIM | Der „Islamische Arbeiterverein“ in Mannheim hat nach der Empörung über einen Veranstaltungsflyer von einem bedauerlichen Mißverständnis gesprochen. Er hatte damit für eine Ehevorbereitungsseminar in einer Moschee für Frauen und Mädchen ab 13 Jahren geworben. Die Einladung mit dem Titel „Mädelsabend in der Moschee“ verbreitete sich bereits vergangene Woche rasant in den sozialen Medien und sorgte dort für Wirbel. Besonders der Umstand, daß der Verein selbst Minerjährige zur Teilnahme aufrief, sorgte bei zahlreichen Nutzern für Fassungslosigkeit. Den Flyer zierte außerdem das Zitat „Wer heiratet, hat die Hälfte seines Glaubens vervollständigt“, das einem islamischen Gelehrten zugeschrieben wird, der im 10. Jahrhundert geboren wurde. Weiterlesen auf junge-freiheit-de

CDU-Ministerin will Autohersteller zur Mithilfe bei Abhörungen zwingen

Die Justizministerin von Baden-Württemberg will das Abhören von Autos einfacher machen. In Zukunft sollen Hersteller dazu gezwungen werden, zweite Autoschlüssel oder -Codes auf Anfrage an die Behörden weiterzugeben. Marion Gentges (CDU), Justizministerin von Baden-Württemberg, will die Automobilhersteller zur Mithilfe bei der Strafverfolgung der Behörden verpflichten.

Aufgrund voranschreitender Technik werde es für den Staat immer schwieriger, die Bürger in ihren Autos abzuhören, so die Ministerin. Während es für Ermittler in der Vergangenheit relativ unkompliziert war, verdeckt Zugang zu einem Fahrzeug zu erlangen und Abhörgeräte zu installieren, würden moderne, fortschrittliche Diebstahlschutzsysteme heutzutage ein nahezu unüberwindbares Hindernis für solche Maßnahmen darstellen. Doch dieses Problem will Gentges jetzt aus der Welt schaffen. Weiterlesen auf apollo-news.net

Für einen friedlichen Advent in Bayern: Waffen auf Bahnhöfen bis Heiligabend verboten

Vom Hammer bis zur Knarre: Bis Heiligabend sind viele Bahnhöfe in Bayern Waffenverbotszonen. Mit der Maßnahme soll die Sicherheit an den Verkehrsknotenpunkten erhöht werden. Denn Bahnhöfe sind auch Brennpunkte für Verbrechen. Gewalt, Drogen, Waffen und Vandalismus sind hier Alltag.



Acht bayerische Bahnhöfe sind Waffenverbotszone

Deshalb erließ die Bundespolizei ein Mitführverbot für gefährliche Gegenstände an acht Bahnhöfen und zwei S-Bahnhaltepunkten in Bayern. Das Verbot umfasst gefährliche Werkzeuge, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art. Die Maßnahme soll die Sicherheit des erhöhten Reiseverkehrs zur Vorweihnachtszeit gewährleisten. Weiterlesen auf bild.de

Kanada: „Selbstmord auf Rezept“ für die Alten und die Armen?

Kritiker sind empört über Trudeaus Euthanasie-Politik, mit der er eine WEF-Agenda bedient. „Warum schläfert Kanada die Armen ein?“ lautet der Titel eines meistgelesenen Artikel im Spectator. Er bezieht sich auf das seit 2016 bestehende Gesetz zur medizinisch-assistierten Sterbehilfe (MAID, Medical Assistence in Dying) in Kanada, das im März Erweiterungen erfahren hatte.

Kanadas neues Eugenik-Programm weitet die Fälle, die für Euthanasie (wenn der Arzt das Tötungsmedikament verabreicht) und assistierten Selbstmord (wenn der Patient das Mittel erhält, aber selbst einnimmt) qualifizieren, massiv aus. Was ursprünglich für Menschen mit extremen Schmerzen an der Grenze zum Tod gedacht war, wird auch auf psychische Erkrankungen und alle weiteren medizinischen Leiden angewendet. Selbst Drogenmissbrauchsprobleme, Armut oder generell das Gefühl, kein „würdevolles“ Leben zu führen, reichen als legale Gründe aus. Im Klartext zielt das Programm auch auf Menschen ab, die nach Ansicht der Regierung eine Belastung für die Gesellschaft (und die Staatskasse) darstellen. Finanzielle Angebote, um sich selbst umzubringen, werden geboten, finanzielle Hilfen für Therapien oder zum Weiterleben nicht. Weiterlesen auf haintz-media

Das passiert, wenn Männer jeden Tag Viagra einnehmen!

Viagra ist den meisten als Medikament zur Behandlung von Erektionsstörungen bekannt. Es wird in der Regel nur nach Bedarf eingenommen, also kurz vor dem geplanten Geschlechtsverkehr. Doch was passiert, wenn Männer Viagra täglich einnehmen? Das ist eine Frage, die viele bewegt und die sowohl medizinische als auch gesundheitliche Aspekte berührt.

Wenn Viagra täglich eingenommen wird, bleibt eine Gefäßerweiterung und die gesteigerte Durchblutung dauerhaft bestehen, was sich nicht nur auf die sexuelle Funktion, sondern auf den gesamten Körper auswirken kann. Im Alltag kann das bedeuten, dass der Blutdruck in bestimmten Bereichen sinkt und die Gefäße immer wieder auf eine Art und Weise stimuliert werden, die sie erweitert und elastisch hält. (…) Weiterlesen auf die-gesunde-wahrheit.de

Verstappen sicher: Hätte WM auch in anderem Auto geholt

Gegen die erstarkende Red-Bull-Konkurrenz hatte der Niederländer es zuletzt nicht leicht. Verstappen ist sicher: In den Autos der Konkurrenz wäre er auch Weltmeister geworden. Mal war es Mercedes, dann Ferrari – doch das stärkste Paket lieferte unter dem Strich McLaren.

Verstappen und Red Bull waren auf einmal nur noch dritte oder vierte Kraft. Der Niederländer verteidigte seinen großen Vorsprung aber auch ohne Rennsiege souverän und krönte sich in Las Vegas schon vorzeitig zum Weltmeister. Deshalb ist sich der 27-Jährige auch sicher: Auch in den Boliden der Konkurrenz wäre er nicht zu schlagen gewesen. „Sogar noch eher“ wäre er mit McLaren Weltmeister geworden, zitiert „motorsport.com“ die kecken Aussagen des Niederländers. Weiterlesen auf sport.de

