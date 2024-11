Biden will noch schnell 24 Mrd. Dollar für Ukraine-Militärhilfe

Der scheidende US-Präsident Joe Biden will vom Kongress noch vor seiner Ablöse zusätzliche 24 Milliarden Dollar für militärischen Nachschub an die Ukraine – wie die „Politico“ Quellen zitierte.

Der Chef des Weißen Hauses hatte still und leise eine solche Anfrage an den Kongress geschickt: Würde demnach also das Geld benötigt, um der Ukraine zu helfen und die sich leerenden US-Waffenbestände aufzufüllen.

Bidens Antrag könnte noch im Dezember behandelt werden. Sollte die Hilfe durchgehen, würde sie sich jedoch erst in ferner Zukunft auf dem ukrainischen Schlachtfeld auswirken.

Laut Quellen aus dem Weißen Haus könnten sich die Kongressabgeordneten schließlich auf 16 Milliarden Dollar zur Auffüllung der US-Reserven einigen. Weitere 8 Milliarden US-Dollar sollen demnach aber auch über die „Ukraine Security Assistance Initiative“ (USAI) bereitgestellt werden.

Was aber keine schnelle Absendung von militärischen Hilfsgütern vorsähe. Denn im Rahmen dieses Programms muss das Pentagon erst Verträge mit Herstellern abschließen, um Waffen für die Ukraine zu produzieren. Was freilich Zeit beansprucht.

