Russland reagierte auf die westlichen Angriffe auf sein Territorium mit Hunderten von Raketentreffern – wie Wladimir Putin auf dem OVKS-Gipfel bekannte.

Dies werde Russland weiterhin fortführen, einschließlich der möglichen Fortsetzung der Kampftests der „Oreschnik“-Langstreckenrakete. Russland wäre also gezwungen gewesen, in den Regionen Brjansk und Kursk „Oreshnik“-Tests durchzuführen.

Russland verfüge laut Putin über mehrere einsatzbereite „Oreshnik“-Raketensysteme – so Putin weiter. In naher Zukunft könnten weitere Waffen hinzukommen. Er bezeichnete die russische „Kh-101-Rakete“ auch als Analogon zu den westlichen Pendants „Storm Shadow“, „SCALP“ und „Taurus“.

Imagine Iran having Russia's 🇷🇺 Oreshnik ballistic missile, the one way ticket to hell…

„Oreshnik“ sei keine Massenvernichtungswaffe, sondern eine Hochpräzisionswaffe, sie habe keinen nuklearen Sprengkopf – so Putin. Im Falle eines massenhaften Einsatzes wäre die Kraft der Waffe jedoch, mittels eines einzigen Schlages – mit dem Einsatz von Atomwaffen vergleichbar:

Zerstört doch die „Oreshnik“-Rakete selbst hochgeschützte Objekte in großen Tiefen. Alles, was sich im Epizentrum der Explosion befindet, wird in Elementarteilchen zerlegt und verwandelt sich im Wesentlichen in Staub.

🔴Horrifying images of the Russian Oreshnik hypersonic missile after launch and breaking the sound barrier, as if a giant meteorite had penetrated the sky after falling from one of the planets.

