Trump nominiert Lockdown-Kritiker Bhattacharya als Fauci-Nachfolger

Eine weitere Personalentscheidung im US-Gesundheitswesen sorgt für Aufsehen: Donald Trump hat den prominenten Lockdown-Kritiker und Gesundheitsökonmen Jay Bhattacharya zum Leiter der größten staatlichen medizinischen Forschungseinrichtung und damit zum Nachfolger des Lockdown-Hardliners Fauci nominiert.

Bhattacharya wurde während der Pandemie zum Gesicht eines heftig umstrittenen offenen Briefes – bekannt als Great Barrington Declaration – der sich gegen weitreichende Abriegelungen (Lockdown) aussprach. Darin forderten die Verfasser und Unterzeichner eine Alternative zum Lockdown und empfahlen, sich auf den Schutz gefährdeter Gruppen wie älterer Menschen zu konzentrieren. Der 1968 geborene Jayanta (Jay) Bhattacharya ist Professor für Medizin, Wirtschaft und Gesundheitsforschung an der Stanford University. Er führt das Stanford Center for Demography and Economics of Health and Aging als dessen Direktor. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Ökonomie des Gesundheitswesens. Als Leiter des NIH wird er auch zum Nachfolger des Maßnahmen-Hardliners Anthony Fauci.

+++

EU-Behörde fordert Echtzeitüberwachung von Handys und Laptops ab 2025

Eine EU-Behörde fordert von der Kommission, dass ab 2025 eine Echtzeit-Überwachung von Handys und Laptops erlaubt werden soll, um gegen organisierte Kriminalität vorgehen zu können. Nachrichten sollen gelesen werden können, noch bevor sie abgeschickt werden oder nachdem sie beim Empfänger angekommen sind.

Eine EU-Behörde macht sich für die Echtzeitüberwachung von Handys und Laptops ab 2025 stark. Sie fordert, dass die Polizei in der gesamten Europäischen Union in Echtzeit Nachrichten lesen können soll. Der Anlass: Bekämpfung von organisierter Kriminalität. Datenschutz und Privatsphäre spielen für die “High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement” („Hochrangige Gruppe für den Zugang zu Daten für eine wirksame Strafverfolgung“) nur formal eine Rolle. Die HLG besteht aus Mitgliedern der EU-Kommission, Abgeordneten der EU-Mitgliedsstaaten und Strafverfolgungsbehörden. Am 22. November forderte die HLG die EU-Kommission auf, im kommenden Jahr eine Empfehlung aufzusetzen, die einen Echtzeit-Zugriff auf Kommunikationsdaten erlaubt. Das berichtet Euractiv. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Mann parkt Auto auf Hamburger Hauptstraße und breitet Teppich aus

HAMBURG – Ausgerechnet auf einer vierspurigen Bundesstraße hielt am Dienstag um kurz nach 16 Uhr ein Autofahrer plötzlich an und parkte seinen Wagen – mitten auf der Fahrbahn!

Zur Verwunderung vieler Verkehrsteilnehmer breitete der Mann anschließend einen Teppich aus und begann offenbar zu beten. Dabei könnte es sich um das Maghrib (Abendgebet) gehandelt haben. Die Polizei musste schließlich zu dem von Verkehrsteilnehmern gemeldeten Gottesfürchtigen ausrücken. Quelle: mopo.de

+++

„Government of idiots“: Warum Ryanair weitere Kürzungen in Deutschland erwägt

„Beschissenster Luftverkehrsmarkt, Bullshit-Gebühren, dysfunktionaler BER“: Ryanair-Chef O’Leary rechnet mit der deutschen Politik ab – und den Grünen. Doch er hat einen Plan.

So viel ist klar: Michael O’Leary weiß, wie man Krawall schlägt. Vor allem, wenn es um die Lieblingsfeinde des Ryanair-Chefs geht: deutsche Politiker im Allgemeinen und die Grünen im Besonderen. „Government of idiots“: Diese englische Formulierung braucht wahrscheinlich keine Übersetzung. Und die Grünen? „Die haben für nichts eine Lösung“, nur „Bullshit-Lösungen“, wetterte er. In Dublin bekräftigte O’Leary seine Kritik an der deutschen Luftfahrtpolitik und sagte eine Revolution der Fluggäste voraus, die irgendwann gegen zu hohe Flugpreise aufstehen werden. Es gab aber auch neue Töne. […] eren Art. Jedenfalls anders als man es von deutschen Managern gewohnt ist, die oft eher an Katasteramtsleiter erinnern.

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Nächste Hiobsbotschaft: Deutscher Weltmarktführer macht Werk dicht

Ein führendes Technologieunternehmen aus Deutschland will ein Werk für Industrie-Stromversorgung schließen. Die Branche schlägt Alarm. Mehrere große Unternehmen schließen ganze Werke.

WIEN – So konkretisierte der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler seine Pläne für den Abbau von Arbeitsplätzen und wo genau Werke geschlossen werden sollen. Auch Audi hat angekündigt, die Produktion eines Werks im Jahr 2025 einzustellen. Nun will Siemens einen ähnlichen Schritt gehen. Siemens schließt sein Werk für industrielle Stromversorgung in Wien Ende 2026. Zur Begründung für das Aus hieß es, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit würden weltweit Kapazitäten im Bereich Automatisierung angepasst. „Ein Teil dieser Maßnahmen sind Veränderungen im Industriebereich bei Siemens Österreich“, zitierten mehrere Medien den Konzern. Weiterlesen auf merkur.de

+++

Tesla-Chef auf Konfrontationskurs – Elon Musk bezeichnet Großbritannien als tyrannischen Polizeistaat

Elon Musk im Dauerclinch mit Großbritannien: Der Tesla-Chef nennt das Land einen „tyrannischen Polizeistaat“ und fordert Neuwahlen. Ebenso stellte Musk indirekt infrage, weshalb der rechtsextreme Aktivist Tommy Robinson inhaftiert wurde und teilte dessen Inhalte auf der Plattform X.



Elon Musk, der auch als Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump fungiert, hat einen Großteil des Jahres damit verbracht, mit der neuen Mitte-Links-Labour-Regierung Großbritanniens zu streiten. Laut „Politico“ bezeichnete der Tesla-CEO Großbritannien als „tyrannischen Polizeistaat“ und unterstützte zudem eine Petition für Neuwahlen, die bereits zwei Millionen Unterschriften gesammelt hat. Kritik an Polizeiarbeit und Steuergesetzen: Bereits im August hatte Musk nach einem Messerangriff auf einer Party in einem kritischen Beitrag behauptet, das Land stünde kurz vor einem Bürgerkrieg, wie NBC berichtet. Weiterlesen auf focus.de

+++

Geheimes Polizei-Dokument: Islamischer Staat ruft zu Anschlägen auf Weihnachtsmärkte auf!

„Die stille Zeit ist Geschichte: Die Zeit der Weihnachtsmärkte wird zur Zeit der Angst! Laut Bild hat das Bundeskriminalamt (BKA) die aktuelle Terrorlage analysiert.

Aus dem Geheimpapier („VS – Nur für den Dienstgebrauch“) geht hervor, dass die Gefahr eines Anschlags durch Islamisten als „anhaltend abstrakt hoch“ bewertet wird. …“ Weiterlesen auf nius.de

+++

Russische Nachrichtenagentur TASS: Saboteure der angelsächsischen Geheimdienste sind an der Sprengung der Nord Stream-Gaspipelines beteiligt

Der russische Auslandsgeheimdienst (SVR) hat Informationen über die direkte Beteiligung professioneller Saboteure angelsächsischer Geheimdienste an dem Terroranschlag auf die Nord Stream-Pipeline. Dies erklärte der Direktor des russischen SVR, Sergej Naryschkin, auf der 20. Sitzung des Treffens der Leiter der Sicherheits- und Nachrichtendienste der GUS-Staaten.

„Die Tatsache, dass der Westen den internationalen Terrorismus als Mittel zur Erreichung geopolitischer Ziele einsetzt, ist seit langem bekannt. Die westlichen Nachrichtendienste sind jedoch nicht abgeneigt, selbst auf terroristische Methoden zur Bekämpfung des Feindes zurückzugreifen. Man denke nur an die Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines im September 2022. Der Auslandsgeheimdienst hat Informationen über die direkte Beteiligung professioneller Saboteure aus den angelsächsischen Geheimdiensten an diesem Anschlag“, sagte er. Naryschkin erinnerte daran, dass Nord Stream ein gemeinsames russisch-europäisches Projekt sei, „das auf die ununterbrochene Lieferung von preiswertem russischem Gas nach Europa abzielt“. „Das heißt, Russland hat es zusammen mit konstruktiv gesinnten Europäern gebaut, und die Angelsachsen haben es in die Luft gejagt. Außerdem war die Zerstörung von Nord Stream eine fixe Idee nicht nur der demokratischen, sondern auch der republikanischen Regierung der Vereinigten Staaten“, so der SVR-Direktor.“ Quelle: https://tass.ru/politika/22496677

+++

Zensur: Wie bei „Phoenix“ Bundestagsreden aus Live-Streams verschwinden

Aus Bundestags-Liveübertragungen bei „Phoenix“ werden „missliebige“ Reden herausgeschnitten. Auf diesen eklatanten Fall von Zensur macht FDP-Vize Kubicki aufmerksam.

In der Aktuellen Stunde des Bundestags ging es um „Meinungsfreiheit in Deutschland“ und damit auch um Zensur. Doch an jener Stelle, an der der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki sprach, zeigt „Phoenix“ für 5:40 Minuten ausschließlich ein schwarzes Bild ohne Ton. Der öffentlich-rechtliche Sender hatte die Debatte live übertragen und später auf YouTube eingestellt. Dort ist die Rede bis heute zensiert. […] Schon seine Bundestagsrede zur allgemeinen Corona-Impfpflicht sei 2022 aus einem laufenden „Phoenix“-Livestream bei YouTube herausgeschnitten worden. Kubicki: „Erst nach Intervention meines Büros wurde diese Rede noch einmal separat von ‚Phoenix‘ aufgespielt.“.„Phoenix“ wird als Gemeinschaftseinrichtung von ARD und ZDF betrieben. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Formel 1: Weltmeister Verstappen schaut schon auf 2025: „Ich bin hungrig“

Red-Bull-Pilot kann nach viertem Titel in Serie befreit ins Saisonende fahren. Las-Vegas-Sieger George Russell: „Niemand ist unschlagbar“. Im nächsten Jahr sollte es mehrere Titelanwärter geben.

Die geschlagene Formel-1-Konkurrenz will die Rennen am Sonntag in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi schon zur Vorbereitung auf die Attacke in der Saison 2025 auf den nun viermaligen Weltmeister nutzen. „Niemand ist unschlagbar“, betonte Las-Vegas-Sieger George Russell: „Ich denke, wir sind bereit, diese Herausforderung jetzt anzunehmen.“ Verstappen weiß das – und freut sich schon drauf: „Das wird ein richtiger Kampf mit vielen Autos, aber ich bin hungrig.“ Weiterlesen auf derstandard.at

