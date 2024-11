Flugzeiten der Oreshnik Hyperschallrakte mit je 36 Sprengköpfen gegen NATO-Ziele

Czasy lotu pocisków hipersonicznych Oreshnik z 36 głowicami każdy przeciwko celom NATO

Atlantycka społeczność wartości wyobrażała sobie, że ich najnowsza kampania na Wschodzie będzie zupełnie inna: Udawali, że są tak samo „skromni”, jak zebrani przez nich historyczni „przywódcy” i wzorce marki: „Co sto lat, spróbujmy jeszcze raz!”.

Systemy Oreshnik rozmieszczone w wiązce są porównywalne w działaniu do broni jądrowej, ale bez skażenia radioaktywnego

Zygmunt III Waza (1608 – 1618), Karol XII (1708 – 1709), Napoleon (1812), Adolf Hitler (1941 – 1945), a ostatnio hegemon atlantycki od czasu zamachu stanu (2014) w Kijowie – wszyscy oni maszerowali przeciwko Wschodowi z grzechoczącymi flagami i myśleli: „Możemy to zrobić!”. Ale jedyną rzeczą, którą udało im się zrobić, było to, że bardzo niewielu z tych, którzy maszerowali na wschód, wróciło!

Ostatnio oświeceni przedstawiciele państw UE Chi-Hua-Hua – przede wszystkim Wielkiej Brytanii, RFN i Francji – uwierzyli, że znaleźli kamień filozoficzny i zdecydowali: „Niech inni walczą za nas – my zrobimy to jak nasi panowie i władcy zza oceanu i tylko będziemy obserwować rzeź chętnych do pomocy z bezpiecznych biur na scenie!”. Kanclerz Scholz pochwalił się w Bundestagu, że żadne inne europejskie państwo nie zainwestowało w ostatnią kampanię na wschodzie tyle – jak dotąd około 30 miliardów euro – co Republika Federalna Niemiec, następca „Tysiącletniej Rzeszy”. To powinno dać do myślenia ludziom z rozsądkiem i minimalną wiedzą historyczną! Pocisk hipersoniczny Oreshnik z sześcioma głowicami każda [multiple independently targetable reentry vehicles lub MIRV] – oznacza to łącznie 36 głowic w jednym Oreshnik!

Ale panowie i panie z europejskich społeczeństw wartości zapomnieli o czymś: „tysiącletnie mrzonki” mogą bardzo szybko rozsypać się w proch i pył – na długo przed upływem daty ważności za wymarzone tysiąc lat. Tak jak budynki lub podziemne bunkry rozbijają się o 36 głowic pocisku hipersonicznego z prędkością 10 Machów pod wpływem temperatury 4000° Celsjusza, a sama energia kinetyczna – bez żadnego ładunku wybuchowego – wystarcza do załadowania równowartości kilku kiloton trotylu oprócz samej siły wybuchu!

Schematyczna ilustracja: wielokrotne głowice Oreshnik na podejściu

Siła niszcząca szybkiej masy, takiej jak Oreshkin, jako funkcja masy i prędkości. Rzędna: ekwiwalent TNT; odcięta: Liczba Macha.

Głowice Oreshnik osiągają prędkość 10 Machów przy masie ok. 1200 kg każda. Oznacza to, że ich punkt konstrukcyjny znajdowałby się poza powyższą tabelą.

Mach 10 i 1,2 tony masy głowicy bojowej skutkują ogromną energią kinetyczną

Ta ogromna energia kinetyczna jest kierowana pionowo w dół, dlatego precyzyjny system, taki jak Oresznik, jest szczególnie odpowiedni do unieszkodliwiania nisko położonych bunkrów i/lub wojskowych obiektów produkcyjnych, jak w pierwszym teście bojowym przeprowadzonym niedawno w Dniepropietrowsku.

Powyższe zdjęcie na okładce pokazuje, ile czasu zajęłoby „Oresznikom” [orzechom laskowym] dotarcie do celów NATO w krajach UE. Ale system Oreshnik nie „zapomniałby” o Stanach Zjednoczonych i ich bazach wojskowych rozsianych po całym świecie:

Oresznicy mogliby równie łatwo dotrzeć do baz USA na Pacyfiku

Wreszcie, same „orzechy laskowe” [Oreshniks] trafiały w cele w Montanie lub Północnej Dakocie lub zamieniały je w pył.

Wspomniane zaległości technologiczne w zakresie wojny konwencjonalnej pozostawiają zatem atlantyckiemu hegemonowi jedynie opcję nuklearną. Wydaje się to jednak niezwykle ryzykowne, gdyż notoryczni desk jockeys zazwyczaj nie są ani samobójcami, ani bohaterami. Państwa wasalne UE również nie mogą pomóc USA, ale robią to, co najmniejsze szczeniaki robią najlepiej: szczekają najgłośniej ze wszystkich psów!

Flaga organizacji CSTO zrzeszającej państwa członkowskie: Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan | Źródło: Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, domena publiczna

Flaga Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym państw członkowskich: Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu | Źródło: Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym

Przemówienie Władimira Putina na posiedzeniu Rady Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (CSTO) [CSTO – Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym] w Astanie, Kazachstan

28.11.2024: Władimir Putin przemawia na szczycie CSTO w Astanie

Władimir Putin: Szanowny panie Kassym-Szomarcie Kemelewiczu, drodzy przyjaciele!

Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim tu zebranym, prezydentowi Kazachstanu i wszystkim przyjaciołom Kazachstanu za przygotowanie dzisiejszego spotkania, za aktywną pracę, którą kazachskie przewodnictwo wykonało w tym roku przy wsparciu zespołów wszystkich naszych krajów.

Jak już słusznie zauważyli nasi koledzy, współpraca między naszymi państwami w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym jest rzeczywiście znacząca. Ta interakcja jest ze swej natury zgodna z interakcją sojuszników i opiera się na zasadach przyjaźni, dobrych stosunków sąsiedzkich i poszanowania wzajemnych interesów.

Jesteśmy organizacją polityczno-wojskową i niektórzy koledzy poprosili mnie o bardziej szczegółowe sprawozdanie na temat sytuacji w strefie konfliktu w Ukrainie i w obszarze specjalnej operacji wojskowej w świetle ostatnich wydarzeń. Zawsze robiłem to na naszych spotkaniach. Biorąc pod uwagę znaczenie obecnych wydarzeń, jestem oczywiście szczęśliwy, że mogę to zrobić również dzisiaj. Uważam za swój obowiązek poinformować Państwa o ostatnich wydarzeniach:

Jak wiadomo, na początku listopada urzędnicy z krajów zachodnich ogłosili, że zezwolili siłom zbrojnym Ukrainy na atakowanie terytorium Federacji Rosyjskiej za pomocą zachodniej broni precyzyjnej dalekiego zasięgu. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że byłoby to równoznaczne z bezpośrednim zaangażowaniem tych krajów w konflikt zbrojny, zwłaszcza że użycie tej broni byłoby po prostu niemożliwe bez bezpośredniego zaangażowania personelu wojskowego i specjalistów wojskowych z zainteresowanych krajów NATO. Jak wiadomo, pomimo naszych ostrzeżeń o niebezpieczeństwie eskalacji konfliktu, ataki na nasze terytorium w regionach Briańska i Kurska za pomocą amerykańskich pocisków ATACMS i brytyjskich pocisków Storm Shadow miały jednak miejsce. Mówiłem o tych atakach i spowodowanych przez nie szkodach w moim oświadczeniu z 21 listopada.

Dla odniesienia chciałbym dodać – niektórzy koledzy o to pytali – że rosyjskim odpowiednikiem wszystkich trzech modyfikacji ATACMS jest rosyjski system rakietowy Iskander i jego różne modyfikacje. Moc głowicy bojowej w ekwiwalencie TNT jest mniej więcej taka sama, ale Iskander ma większy zasięg [niż ATACMS]. Nowy amerykański PrSM [Precision Strike Missile] nie jest w żaden sposób lepszy od swoich rosyjskich odpowiedników.

Wystrzeliwany z powietrza pocisk Storm Shadow, francuski SCALP i niemiecki Taurus mają głowicę bojową o ekwiwalencie TNT opartym na masie 450-480 kilogramów i zasięgu 500-650 km. Niemiecki pocisk Taurus ma zasięg 650 km.

Rosyjskim odpowiednikiem tych systemów jest wystrzeliwany z powietrza pocisk Ch-101, który ma porównywalną głowicę bojową, ale znacznie przewyższa każdy z systemów produkowanych w Europie pod względem zasięgu. Nowe amerykańskie pociski PrSM i JASSM [Joint Air-to-Surface Standoff Missile] są, jak już wspomniałem, gorsze od swoich rosyjskich odpowiedników pod względem wydajności.

Oczywiście wiemy, ile z systemów uzbrojenia, o których mowa, jest w służbie u potencjalnego wroga, a ile znajduje się w magazynach – gdzie dokładnie się znajdują, ile broni dostarczono do Ukrainy, a ile jeszcze nie dostarczono.

„Jeśli chodzi o produkcję odpowiednich systemów rakietowych i ich wyposażenia, jest ona dziesięciokrotnie wyższa w Rosji niż łączna produkcja wszystkich krajów NATO razem wziętych”.

W przyszłym roku produkcja zostanie zwiększona o kolejne 25-30 procent.

Widzimy, że przywódcy kijowskiego reżimu błagają również o inny sprzęt wojskowy od swoich mistrzów. Nie zapominajmy o hipersonicznych systemach rakietowych Kalibr, Kinzhal i Zircon, które pod względem swoich właściwości nie mają sobie równych na całym świecie. Ich produkcja również została zwiększona lub działa na pełnych obrotach.

W niedalekiej przyszłości w naszym menu może pojawić się więcej systemów w tej klasie produktów, jeśli mogę tak powiedzieć. Jak to mówią w takich przypadkach, klient na pewno będzie zadowolony!

Nawiasem mówiąc, były to systemy uzbrojenia, które rozmieściliśmy w ciągu ostatnich dwóch dni w odpowiedzi na ciągłe ataki pocisków ATACMS na terytorium Rosji. W sumie użyto 100 systemów, 100 pocisków różnych klas, o których właśnie wspomniałem i 466 dronów bojowych.

Dzisiejszej nocy przeprowadziliśmy kompleksowy atak z użyciem 90 pocisków podobnych klas i 100 dronów. Trafiliśmy 17 celów. Są to obiekty wojskowe, obiekty przemysłu obronnego i wspierające je systemy. Powtarzam raz jeszcze: te ataki z naszej strony zostały przeprowadzone w odpowiedzi na trwające ataki amerykańskich rakiet ATACMS na terytorium Rosji. Jak już wielokrotnie mówiłem, zawsze będzie odpowiedź z naszej strony.

Na koniec chciałbym przejść do najnowszej, niejądrowej wersji hipersonicznego systemu ataku Oresznik:

Pierwsze użycie systemu Oresznik z wieloma kontrolowanymi głowicami w warunkach bojowych przeciwko ukraińskim podziemnym bunkrom produkcyjnym.

21.11.2024: Uderzenie jednej z 36 głowic Oresznik w ukraiński przemysłowy obiekt wojskowy w Dniepropietrowsku

Głowica Oresznik z sześcioma ładunkami wybuchowymi na krótko przed uderzeniem w obiekty przemysłowe i bunkry w Dniepropietrowsku

Czuliśmy się zmuszeni do przetestowania go w warunkach bojowych – jak powiedziałem wcześniej, w odpowiedzi na ataki zachodniej broni na terytorium obwodów briańskiego i kurskiego przy użyciu pocisków ATACMS i Storm Shadow.

„Oczywiście na świecie nie ma odpowiednika systemu Oresznik. Myślę, że w najbliższym czasie takie systemy nie pojawią się gdzie indziej”.

Odpowiadając na pańskie pytania, pozwolę sobie wrócić do tego, co charakteryzuje system Oresznik:

Dziesiątki wielu głowic bojowych, w tym pojazdy powrotne, atakują cel z prędkością Mach 10, co w przybliżeniu odpowiada trzem kilometrom na sekundę. Temperatura głowic osiąga 4000 stopni Celsjusza. Jeśli dobrze pamiętam, temperatura na powierzchni Słońca wynosi 5500-6000 stopni Celsjusza.

„Wszystko w epicentrum eksplozji jest zatem rozbijane na fragmenty lub cząstki elementarne i zasadniczo rozpada się w pył. Pocisk trafia nawet w silnie chronione i nisko położone obiekty!”

Według ekspertów wojskowych i technologicznych moc tych pocisków jest równoważna w przypadku masowego i zgrupowanego rozmieszczenia:

„To znaczy kilka „orzechów laskowych” [Oreshniks w tłumaczeniu] lub kilka tych pocisków do jednego uderzenia, jest porównywalne z użyciem broni jądrowej, chociaż „orzech laskowy” [Oreshnik] z pewnością nie jest bronią masowego rażenia.”

Po pierwsze dlatego, że jest to broń precyzyjna – co potwierdził test z 21 listopada – a po drugie, co najważniejsze, bez ładunku jądrowego nie dojdzie do skażenia nuklearnego w wyniku jej użycia.

Mamy już na stanie kilka systemów operacyjnych tego typu. Oczywiście, jak już wspomniano, będziemy reagować na ciągłe ataki zachodnich rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, w tym na możliwą kontynuację testów Oresznika w warunkach bojowych, jak to już miało miejsce 21 listopada.

„Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny rosyjskiej armii wybierają obecnie cele do uderzenia na terytorium Ukrainy.”

Mogą to być obiekty wojskowe, przedsiębiorstwa przemysłu obronnego lub centra decyzyjne w Kijowie. Jest to tym bardziej prawdziwe, że reżim kijowski wielokrotnie próbował atakować obiekty o znaczeniu państwowym w Rosji: Petersburgu i Moskwie i nadal podejmują takie próby.

Rozpoczęła się produkcja seryjna „Oresznika”. Ale ostatecznie systemy do zniszczenia są wybierane zgodnie z charakterem celów i zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej.

Drodzy koledzy!

Wszystko, co właśnie powiedziałem – wszystko, co właśnie wam powiedziałem – ma ogromne znaczenie. Ale najważniejsze jest to, że nawet z najnowocześniejszą bronią, los każdego konfliktu zbrojnego, każdej kampanii wojskowej, w tym specjalnej operacji wojskowej, rozstrzyga się na ziemi, na polu bitwy. Ostatecznie wszystko zależy od żołnierza. Do zwycięstwa potrzebny jest oczywiście sprzęt, amunicja i wyposażenie bojowe. Ale najważniejsza jest motywacja, wewnętrzna gotowość człowieka do walki za swój kraj i poświęcenia się, jeśli to konieczne.

Za co, na przykład, zmobilizowani siłą ukraińscy wojskowi i oficerowie powinni dziś oddać życie?

„Za banderowski neonazistowski reżim, który zakorzenił się w Kijowie – za jego przywódców, którzy już stracili legitymację?”

W końcu nie poszli na wybory. Są teraz całkowicie nielegalni. A z prawnego punktu widzenia nie byliby nawet upoważnieni do wydawania rozkazów siłom zbrojnym, zwłaszcza że są uzurpatorami władzy.

Nawiasem mówiąc, ci, którzy wykonują te rozkazy, są również współwinni takich przestępstw – przestępstw tego rodzaju:

„Nie mają prawa gonić ludzi na śmierć i kazać ich mordować. Poza tym, jak już powiedziałem, te rozkazy są zbrodnicze!”

Z drugiej strony nasi bojownicy doskonale wiedzą, o co walczą, za co przelewają krew. Widzą, że ich losem, losem całego naszego pokolenia, jest stanąć na drodze tych sił, które po raz kolejny postanowiły zniszczyć Rosję i, jak mówią dzisiaj, zadać strategiczną klęskę temu krajowi.

Dlatego nasi chłopcy walczą o swoją ojczyznę, o przyszłość Rosji i swoich dzieci. I dlatego nawet najnowocześniejsze dostawy broni na terytorium Ukrainy nie zmienią sytuacji na polu bitwy.

W naszej armii są ludzie różnych narodowości, niektórzy będą się krzyżować, inni będą prosić Allaha o pomoc. Ale wszyscy będą iść naprzód razem i nic nie będzie w stanie ich powstrzymać.

Chciałbym podziękować moim kolegom za uwagę. W tym kontekście bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali o zwycięstwie narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, o rocznicy – osiemdziesiątej rocznicy tego zwycięstwa.

Oczywiście wydarzenie to zostanie upamiętnione na najwyższym szczeblu państwowym we wszystkich naszych krajach. Mam nadzieję, że znajdą Państwo okazję, aby przyjechać do Moskwy na te uroczystości 9 maja.

„Ponadto zapraszamy jednostki wojskowe krajów CSTO do wzięcia udziału w paradzie na Placu Czerwonym wraz z rosyjskim wojskiem.”

Podsumowując, chciałbym jeszcze raz podziękować Kassymowi-Shomartowi Kemelevichowi Tokayevowi i wszystkim naszym kazachskim przyjaciołom za ich efektywną pracę podczas przewodnictwa w OUBZ, a także życzyć sukcesów naszym kirgiskim kolegom, którzy przejmą przewodnictwo w tej organizacji. Oczywiście, zrobimy wszystko, co zależy od nas, aby zapewnić Panu, Panie Sadyr Nurgozhoevich [Japarov], wszechstronną pomoc i wsparcie.

Dziękujemy za uwagę!

Pierwsze oświadczenia Putina w sprawie ataku na Oresznik: tutaj Hier

Od redakcji „Historia współczesna i polityka globalna".

UNSER MITTELEUROPA + krytyczny + niezależny + bezstronny +

Nasze publikacje w dziale „Historia współczesna i polityka globalna" mogą służyć zarówno niemieckojęzycznym czytelnikom, jak i historykom jako uzupełniające współczesne dokumenty, ponieważ zwykłe masowe doniesienia na tematy polityczne w niemieckojęzycznym świecie często charakteryzują się tendencjami do mniej lub bardziej niekompletnej prezentacji, jeśli nie coraz silniejszymi wysiłkami cenzury.

