Islamismus-Opfer Michael Stürzenberger verurteilt – Islam-Kritik gilt als Volksverhetzung

Naher Osten: Trump droht Geiselnehmern im Gazastreifen mit „wahrem Inferno“

Donald Trump droht mit einem Inferno, sollten die Geiseln im Gazastreifen bis zu seinem Amtsantritt nicht frei sein. Der 78-Jährige sorgte am Montag auf der Plattform Truth Social für Aufsehen.

Trump schrieb in einem Beitrag: „Alle reden über die Geiseln, die so gewaltsam, unmenschlich und gegen den Willen der gesamten Welt im Nahen Osten festgehalten werden – aber es bleibt bei Worten, ohne Taten!“ Dann sprach der designierte US-Präsident eine unmissverständliche Drohung aus: „Lasst diese Wahrheit als Zeichen dienen: Wenn die Geiseln nicht vor dem 20. Januar 2025, dem Tag, an dem ich stolz das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten antreten werde, freigelassen werden, wird es im Nahen Osten und für die Verantwortlichen dieser Verbrechen gegen die Menschheit ein wahres Inferno geben. Die Verantwortlichen werden härter getroffen werden als irgendjemand zuvor in der langen und bedeutenden Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Lasst die Geiseln jetzt frei!“ Weiterlesen auf 20min.ch

„War Tours“ – Kriegstouristen pilgern in die Ukraine Der „Schwarze Tourismus“ in der Ukraine boomt: Etliche ukrainische Unternehmen bieten Touren in das vom Krieg verwüstete Land an. Manche Touristen suchen dabei den Nervenkitzel – und nicht überall sind sie willkommen.

Für die Ukrainer Alltag, für Touristen ein Spektakel: ein russischer Angriff auf Dnipro.

„Ein bisschen Angst habe ich schon“, sagt Alberto Blasco Ventas angesichts der russischen Raketen. „Ich bin zum ersten Mal in einem Kriegsgebiet.“ Dabei hat der 23-jährige Spanier eine anstrengende Reise auf sich genommen, um den Krieg hautnah zu erleben. Und Blasco Ventas ist bei weitem nicht der einzige Kriegstourist in der Ukraine – immer mehr Ausländer wollen die Zerstörung mit eigenen Augen sehen. „Schwarzer Tourismus“ nennt sich diese Nische der Reisebranche, etwa ein Dutzend ukrainische Unternehmen bietet Touren wie jene nach Irpin an. Blasco Ventas hat bei War Tours gebucht. Die Agentur hat eigenen Angaben zufolge in diesem Jahr etwa 30 Kunden begleitet, hauptsächlich aus Europa und den USA. Suche nach dem Nervenkitzel: Manche Reiseagenturen bringen ihre Kunden für Tausende Euro auch fast bis ins Kampfgebiet. Nick Tan aus den USA wagte die Reise: Im Juli flog er nach Charkiw. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt 20 Kilometer von der Front entfernt und wird ständig bombardiert.

Blauer Durchmarsch in Österreich – Steiermark: Nächste Koalition zwischen FPÖ und ÖVP kommt

Historischer Machtwechsel in der Steiermark: Die FPÖ regiert künftig mit der ÖVP, während die SPÖ erstmals in die Opposition muß. Das sorgt für Spannungen.

WIEN – Nach ihrem überwältigenden Erfolg bei den steirischen Landtagswahlen hat sich die FPÖ für die ÖVP als Koalitionspartner in der neuen Landesregierung entschieden. Die SPÖ muß zum ersten Mal in der Steiermark in die Opposition. Während am Sonntagvormittag noch Spekulationen über eine blau-rote Koalition kursierten, rückte im Laufe des Tages die ÖVP wieder in den Fokus.

Damit wird die Steiermark nach Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg bereits das fünfte von neun Bundesländern, das von einer Koalition aus FPÖ und ÖVP regiert wird. Daß Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bis zuletzt immer wieder betont, die FPÖ um Herbert Kickl sei ein „Sicherheitsrisiko, mit dem man keinesfalls regieren kann“, wird von der politischen Realität auf Landesebene ad absurdum geführt. So werden auch in seiner Volkspartei vor diesem Hintergrund Stimmen laut, die ein Ende der Verhandlungen zu einer Österreich-Ampel mit der SPÖ und den liberalen Neos fordern. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Syrienkrieg – warum die „Rebellen“ in Syrien so stark sind

Wer sich wundert, warum die „Rebellen“ in Syrien so stark sind, dass sie kaum aufzuhalten sind und sogar eine Millionenstadt wie Aleppo einnehmen konnten, kann sich über die Hintergründe dieses Angriffskriegs bei „Swiss Policy Research“ informieren.

Hier arbeiten unabhängige Wissenschaftler seit vielen Jahren an der Aufklärung falscher medialer Propaganda. Offensive in Aleppo wird von Terrorgruppe angeführt: Die aktuelle Offensive in Aleppo, die offenbar von den USA, der Türkei und Israel unterstützt wird, wird von Tahrir al-Sham (HTS) angeführt, einer international anerkannten Terrorgruppe, die früher mit Al-Qaida in Verbindung stand. Die Türkei hofft, Nordsyrien einzunehmen, Israel hofft, die Landbrücke zwischen dem Iran und dem Libanon abzuschneiden, und die USA hoffen immer noch, den mit Russland verbündeten syrischen Präsidenten zu stürzen. Weiterlesen in der Langfassung des Reports über Syrien.

Anmerkung der Redaktion: Fast 500 Tote, darunter 61 Zivilisten ist die blutige Bilanz der islamistischen Extremisten nach weniger Tagen.



Prorussischer Kandidat siegte – Neuauszählung in Rumänien nach umstrittener Wahl angeordnet

Nach Georgien und Moldau ist es die dritte umstrittene Wahl in Osteuropa innerhalb kurzer Zeit: In Rumänien siegt überraschend der prorussische rechtsradikale Calin Georgescu im ersten Wahlgang. Nun kommt es jedoch zur Neuauszählung. Annulliert wird das Ergebnis aber zunächst nicht.

Rumäniens Verfassungsgericht hat die Neuauszählung aller Stimmzettel verfügt, die in der ersten Runde der Präsidentenwahl am letzten Sonntag abgegeben wurden. Zugleich wies das Gericht einen von zwei Anträgen auf Annullierung dieses Wahlgangs zurück. Der Antrag sei später als in der erlaubten Frist gestellt worden. Das teilte das Verfassungsgericht auf seiner Homepage mit. Der nächste Gerichtstermin wurde für Freitag angesetzt. Zwei in der ersten Runde unterlegene Kandidaten hatten die Annullierung der Wahl beantragt. Sie begründeten dies damit, dass der erstplatzierte prorussische Rechtsradikale Calin Georgescu die Finanzquellen für seinen Wahlkampf nicht offengelegt habe. Zudem soll er Geld aus dem Ausland erhalten haben. Beide Tatbestände würden gegen rumänische Gesetze verstoßen. Weiterlesen auf n-tv.de

Litauen, Lettland und Estland verkünden Sanktionen gegen georgische Führung

Erneut sind in Georgien zahlreiche Menschen bei Protesten verletzt worden, die Krise beschäftigt auch den Westen. Die baltischen Staaten gehen nun gegen Vertreter der prorussischen Regierung vor.

Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen verhängen nationale Sanktionen gegen die Führung in Georgien. Die Strafmaßnahmen sollten sich gegen diejenigen richten, die legitime Proteste in der Südkaukasusrepublik unterdrückten, teilten die Außenminister der drei EU- und Nato-Staaten mit.

Weiterlesen auf spiegel.de

Weltweit längste Fußgänger-Hängebrücke entsteht in Bayern: Stadt genehmigt Projekt

In Franken soll eine kilometerlange Hängebrücke entstehen. Nachdem lange über das Vorhaben diskutiert wurde, ist in Hof nun eine Entscheidung gefallen.

Visualisierung der Hängebrücke über dem Naturschutzgebiet Höllental.

Hof – Im Jahr 2016 entstand die Idee für die sogenannte Frankenwaldbrücke. Die Ortschaften Lichtenberg und Issigau soll sie verbinden. Genauer gesagt handelt es sich um zwei Stahl-Hängebrücken: die Höllentalbrücke mit einer Länge von 1030 Metern und die Lohbachtalbrücke mit 387 Metern, auf denen Touristen in der Höhe den Nervenkitzel spüren sollen. Weiterlesen auf merkur.de

US-Bundesstaaten klagen BlackRock, Statestreet und Vanguard

Der Generalstaatsanwalt von Texas klagt die drei größten US-Investmentfirmen. Diese würden ein Kartell in der Energiefrage bilden, und die „Klima“-Politik ausnutzen. 10 weitere rote Bundestaaten unterstützen die Klage.

Man werde die „illegale Militarisierung („Weaponization“, Anm.) der Finanzindustrie im Dienste einer zerstörerischen, politisierten ‚Klima‘-Agenda nicht dulden“, erklärte der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, am Mittwoch. Der nun aufgrund illegaler Absprache zur Manipulation der Energiemärkte rechtliche Schritte setzte. Sein Vorwurf: BlackRock, Vanguard und State Street hätten ein Kartell gebildet, um den Kohlemarkt zu manipulieren, das Energieangebot künstlich zu verringern und die Preise zu erhöhen. […] Die anderen an der Klage beteiligten Staaten sind Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, West Virginia und Wyoming. Weiterlesen auf tkp.at

Kritik am politischen Islam gilt als Volksverhetzung – Islamismus-Opfer Michael Stürzenberger verurteilt

Nur Monate nachdem Michael Stürzenberger beinahe von einem Islamisten ermordet wurde, hat ihn das Landgericht Hamburg wegen harmloser Äußerungen über den politischen Islam zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt. Ursprünglich sollte er für die „Volksverhetzung“ sogar ins Gefängnis. Bekanntlich wurde bei diesem „Vorfall“ ein Polizist von einem Schutzsuchenden ermordet.



Am 25. November wurde der Islam-Kritiker Michael Stürzenberger wegen „Volksverhetzung“ vom Landgericht Hamburg zu einer Strafe von insgesamt 3.600 Euro verurteilt. Er muss 120 Tagessätze á 30 Euro zahlen – damit ist er einer zuvor geforderten, deutlich härteren Strafe entgangen. Strürzenberger, der am 31. Mai in Mannheim von einem radikalen Islamisten mit einem Messer schwer verletzt wurde, sollte ursprünglich nämlich sechs Monate ins Gefängnis. Und das nur wegen kritischer Äußerungen in Bezug auf den politischen Islam. […]

Stürzenberger hatte unter anderem davon gesprochen, dass es eine „Verarschung allererster Güte” sei, dass Flüchtlinge aufgenommen werden und dann in Deutschland Straftaten begehen. „Wir haben nix dagegen, dass wir wirklich politisch Verfolgte, ja, dass wir denen Asyl gewähren”, sagte er. Doch viele der Flüchtlinge seien keine politisch Verfolgten. „Wir lassen die hier rein, wir gewähren großzügig Gastrecht, wir unterstützen die finanziell und dann gibt es auch noch ‘ne Menge Straftaten durch Leute von denen, ja! Eins, eine Million Straftaten seit 2015 durch sogenannte Flüchtlinge in Deutschland.“ Weiterlesen auf apollo-new.net

Amsterdam kapituliert vor dem antisemitischen Mob

Was für eine groteske Farce! Die grün-linke Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, verbietet eine Demonstration gegen Antisemitismus – angeblich aus „Sicherheitsgründen“. Ausgerechnet auf dem Dam-Platz, auf dem sonst regelmäßig linke und moslemische Israel-Hasser ungestört ihr Gift versprühen dürfen.

Die offizielle Begründung klingt wie aus einem schlechten Satiremagazin: Der Donnerstagabend sei einer der geschäftigsten Shopping-Abende des Jahres und man könne mit „spontanen andersdenkenden Stimmen“ rechnen. Wie charmant formuliert! Übersetzt heißt das wohl: Man fürchtet, dass die üblichen Verdächtigen wieder Jagd auf Juden machen könnten. Erst Anfang November wurden israelische Fußballfans von marodierenden Motorrad-Gangs durch die Straßen Amsterdams gehetzt. Ein regelrechtes Pogrom, wie selbst Halsema zugeben musste. Aber statt die öffentliche Ordnung durchzusetzen, knickt die Stadt nun vor der Straße ein. Weiterlesen auf report24.news

Putin über Merkels Angst vor seinem Hund und deutliche Worte über europäische Politiker

Bei einer Pressekonferenz wurde der russische Präsident Putin auf den berühmten Vorfall mit seinem Hund gesprochen, der Merkel so große Angst gemacht hat. Bei der Gelegenheit hat Putin sich in seltener Deutlichkeit über die heutigen Politiker in Europa geäußert.

(…) Der russische Präsident Putin hat in Kasachstan an einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der OVKS teilgenommen und sich anschließend eine Stunde lang der Presse gestellt. In diesem Artikel zitiere eine Frage zu der berühmten Szene, als Putins Hund in den Raum kam, vor dem Merkel so große Angst hatte. Bei seiner Antwort auf die entsprechende Frage hat Putin zuerst gescherzt, ist dann aber sehr ernst geworden, als er auf die heutigen europäischen Politiker zu sprechen kam.

Putin: „Erstens, was die „Hunde“-Themen betrifft. Den Fall gab es tatsächlich. Frau Merkel kam uns besuchen und mein Hund Connie kam heraus. Offen gesagt habe ich ihr, Frau Merkel, schon gesagt, dass ich nicht wusste, dass sie Angst vor Hunden hat. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nie getan. Im Gegenteil, ich wollte so eine entspannte, angenehme Atmosphäre schaffen“ (…)

„Mir kommt es einfach so vor, als sei dieses Europa furchtbar tief gesunken. Es hat aufgehört, als unabhängiges Zentrum, als unabhängiges politisches, souveränes Zentrum der Weltpolitik zu existieren. Die tanzen beim ersten Pfiff der amerikanischen Regierung die Schmetterlingspolka, selbst zu ihrem eigenen Schaden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute auf sehr hoher Ebene, in derselben Bundesrepublik, in hohen Regierungspositionen, irgendeine Aufgabe des amerikanischen Geheimdienstes ausführen, aber dass sie nicht im Interesse ihres eigenen, in diesem Falle des deutschen Volkes arbeiten. Wie kann man allem zustimmen, was dort passiert?“

Weiterlesen auf anti-spiegel.ru

Habecks Heizgesetz am Ende! Auch die SPD will es jetzt ändern



Das umstrittene Heizgesetz von Robert Habeck (55, Grüne) ist seit Jahresbeginn in Kraft – und könnte in einem Jahr teilweise wieder Geschichte sein!

Union, FDP, AfD und BSW wollen das Gesetz nach der Bundestagswahl (23. Februar) kippen. Auch die SPD rückt ab. „Das Gesetz muss wieder einfacher und anwendbarer werden“, so Bauministerin Klara Geywitz (48, SPD) zu BILD. Und weiter: „Wir müssen es grundsätzlich überarbeiten.“ Sie sei da bereits „dran“.

Konkret kritisiert Geywitz zu viele „Kleinstvorschriften“. Die geben vor, „was Sie mit Ihrem Rohr im Keller und mit der Dämmung der Decke machen sollen. Da sieht weder der Bauingenieur noch der Hausbesitzer durch.“

Das umstrittene Heizgesetz soll wieder weg oder zumindest stark verändert werden! Dabei hatte es Rot-Gelb-Grün erst im September 2023 nach monatelangem Streit beschlossen.

Das Gesetz sieht vor, dass bis spätestens 2045 alle Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit Ökoenergie (Sonne, Wind etc.) laufen. Das genaue Jahr, wann Eigentümer und Mieter eine neue Heizung (z. B. Wärmepumpe) einbauen müssen, hängt unter anderem von der Wärmeplanung der Stadt und dem Wohngebiet ab.

Weiterlesen auf bild.de

Kulturkampf in Missouri: Gericht stoppt Gender-Experimente an Minderjährigen

Die Entscheidung eines Richters im US-Bundesstaat Missouri ist ein Sieg für die Kinder und Jugendlichen: Voreilige „Transgender“-Behandlungen sind dort verboten. Und das angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Recht. Die Gender-Industrie läuft nun gegen das Urteil Sturm.

Ein richtungsweisendes Urteil aus dem amerikanischen Bundesstaat Missouri sorgt für Aufsehen in der Debatte um sogenannte „geschlechtsangleichende Behandlungen“ bei Minderjährigen. Richter R. Craig Carter vom Circuit Court in Cole County hat in einer wegweisenden Entscheidung das umstrittene SAFE-Gesetz bestätigt, das medizinische Transgender-Behandlungen an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren untersagt. In seiner bemerkenswerten Urteilsbegründung formuliert Carter eine Erkenntnis, die dem aktuellen Zeitgeist entgegensteht: „Die Medizin steht bei der Behandlung von Gender-Dysphorie bei Jugendlichen inmitten eines ethischen Minenfeldes – mit kaum wegweisenden Erkenntnissen, die herausführen.“ Weiterlesen auf report24.news

Italien steigt zur Tennis-Nation auf

Die Endrunde des traditionsreichen Tennis-Nationenwettbewerbs Davis Cup wird von 2025 bis 2027 in Italien stattfinden. Dies gab der Tennis-Weltverband ITF am Montag bekannt. Im November hatte Italien angeführt vom Weltranglistenersten Jannik Sinner bei der diesjährigen Auflage triumphiert.

Erst Davis-Cup-Sieger, nun Aurichter: Italien | Foto: © AFP/SID/THOMAS COEX

Austragungsort der Finals, in denen die acht besten Nationen um den Titel des prestigeträchtigen Herren-Turniers kämpfen, wird 2025 Bologna sein. „Italien hat eine reiche Tennistradition und ist nachweislich in der Lage, Sportereignisse von Weltklasse auszurichten“, sagte ITF-Präsident David Haggerty. „Wir sind begeistert, als Gastgeber ausgewählt worden zu sei“, erklärte Angelo Binaghi, Präsident des italienischen Tennisverbands FITP. Weiterlesen auf sport1.de

Ein Comic-Film erklärt „Warum Krieg?“ in Kindersprache!

Auch für kriegsbegeisterte Erwachsenen empfohlen:

Windschutzscheibe rettet Katze

