Nach nun bald drei Jahren sinnlosen Tötens und Sterbens kündigte der ukrainische Präsident Selenskyj via „Sky News“ an, was schon längst Stats quo war: Die Ukraine sei zu einem Waffenstillstand mit Russland bereit. Um das Gesicht nicht zu verlieren, forderte er, dass das Land in den derzeit unter ukrainischer Kontrolle stehenden Gebieten NATO-Schutz erhält.

„Wenn wir die heiße Phase des Krieges stoppen wollen, muss die NATO das Territorium der Ukraine, das sie jetzt kontrolliert, unter ihren Schirm bringen.“

– so Selenskyj. Im Gegenzug für eine NATO-Mitgliedschaft würde er einem Waffenstillstand zuzustimmen und den Konflikt einfrieren.

Wie sinnlos dieses menschliche Massaker inklusive der wirtschaftlich katastrophalen Kollateralschäden für ganz Europa war, zeigt sind an der Lächerlichkeit Selenskyjs: Indem er allen Ernstes fordert, nach Beendigung des Krieges, verlorene Gebiete mit diplomatischen Mitteln zurückzugewinnen.

Außerdem plane er, Selenskyj, auch: Direkt mit dem künftigen US-Präsidenten Trump zu sprechen, insbesondere, weil in der Entourage des ehemaligen US-Präsidenten „unterschiedliche Stimmen von verschiedenen Personen zu hören sind“, was sich negativ auf Trumps Position zur Unterstützung der Ukraine auswirken könnte.

Blamabler könnte Selenskyj nicht dastehen: Hatte er sich bisher strikt geweigert, ukrainisches Territorium an Russland abzutreten.

