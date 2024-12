Eine russische Iskander Hyperschallrakete bereit zum Einsatz gegen den Weste

Nach direkten Angriffen auf russisches Staatsgebiet richten sich russische Präzisionsschläge mit Iskander Hyperschall-Raketen in der letzten Woche gegen US- & UK-Marschflugkörper samt westlichen Bedienmannschaften.

Russland ist dabei westliche Marschflugkörper und

NATO Spezialisten in der Ukraine gezielt vor Ort auszuschalten

Von REDAKTION | Nachdem der Pressesprecher des Pentagons, Pat Ryder öffentlich bestätigt hatte, dass Kiew autorisiert sei, Russland mit Marschflugkörpern aus westlicher Produktion direkt anzugreifen, wurde die Ankündigung Waldimir Putins schlagend, wonach atlantische Kräfte aus dem Hintergrund dann als direkte Angreifer angesehen würden, doch sich auf russische Gegenschläge gefasst zu machen hätten. Wie gesagt, so getan: Am 28. November 2024 wurde in der Nähe des Hafens von Tschornomorsk in der Region Odessa ein Eisenbahnzug angegriffen, der US-ATACMS- und britische Storm-Shadow-Raketen transportierte, die zuvor auf dem Seeweg von Rumänien in die Ukraine verschifft worden waren.

Am 25. u. 26. November 2024 zerstörten russische Iskander-Raketen:

💥fünf Abschussrampen für ATACMS-Langstreckenraketen, darunter zwei MLRS [Multiple Launch Rocket Systems / Mehrfachraketenwerfer] und ein Transport- und Ladefahrzeug dazu im Gebiet der Siedlung Tokari, 8 km nordwestlich von Sumy.

💥drei HIMARS-Abschussvorrichtungen im Gebiet der Siedlung Malyi Bobryk – 20 km südöstlich von Sumy.

💥an die 30 Spezialisten der Bedienmannschaften besagter Abschussvorrichtungen.

💥zwei Abschussrampen experimenteller ballistischer Grom-2-Raketen in der Nähe des Dorfes Nowomychajliwka im Oblast Odessa.

💥eine Abschussrampe mit einem Transport- und Ladefahrzeug des ukrainischen Schiffsabwehrkomplexes Neptun.

Darüber wurden Angriffe auf Einsatzorte von Spezialisten, darunter auch ausländischen Bedienmannschaften, ausgeführt, welche für den Gefechtseinsatz und die Wartung westlicher Langstrecken-Waffensysteme vor Ort zuständig waren.

Bei einem Raketenangriff auf das Hauptquartier der Spezialkommandoeinheit „Kraken“ der Hauptdirektion für Aufklärung (GUR) des Verteidigungsministeriums der Ukraine in Charkow wurden bis zu 40 ausländische Spezialisten, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten, eliminiert.

Bei einem Raketenangriff mit Iskander-Raketen auf den vorübergehenden Einsatzort einer Abteilung des Special Operations Center der Special Operations Forces der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt Odessa wurden 72 Mitglieder von Gefechtsmannschaften getötet, die unbemannte Seedrohnen steuern, darunter neun französische Ausbilder und technische Spezialisten.

Die Gesamtverluste der Ukraine zum 29. November 2024 stellen sich, wie folgt dar:

Die westlichen Produktionskapazitäten reichen nicht aus, um die zerstörten Bestände an militärischen Gerät rechtzeitig wiederaufzufüllen, abgesehen davon, dass der Ukraine nach rund einer Million Verlusten an ihren Soldaten inzwischen die Rekruten auszugehen scheinen.

Jetzt fehlt nur noch das Eingeständnis des kollektiven Westens, dass sie selbst vor ihrer eigenen strategischen Niederlage stehen. Doch, wie erklärt man das ohne Gesichtsverlust den eigenen Bevölkerungen, wonach auch der jüngste Ostfeldzug gescheitert ist?

