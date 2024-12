Die Offensive gegen Aleppo, initiiert von türkisch-alliierten Islamisten der Hayat Tahir Al-Sham (einer umbenannten Al-Qaida, die mit ISIS gemeinsame Sache gemacht hat) und der US-alliierten syrischen Nationalarmee, ist die Konsequenz eines strategischen Plans zwischen den Israelis und Türken, unterstützt von den USA und der Ukraine, um die Versorgungsroute vom Iran zum Libanon für die Hisbollah zu unterbrechen und die Assad-Regierung zu destabilisieren oder zu stürzen.

Russland soll so gezwungen werden, Ressourcen aus der Ukraine abzuziehen, um seine Position in Syrien zu retten. Die Ukraine hat den Anti-Assad-Milizen Berater für Drohnenkriegsführung bereitgestellt. Israel hat offenbar auch sein Explosiv-Pager-/Funk-System nach Syrien ausgeweitet, um das syrische taktische Kommando und die Kontrolle in einem kritischen Moment der Kämpfe zu stören.

Syrien hatte sich weitgehend demobilisiert, und die Hisbollah war größtenteils in den Libanon zurückgekehrt. Iranisch unterstützte irakische Milizen sind schlecht vorbereitet, diesen Angriff abzuwehren.

Nachdem Aleppo an die pro-türkischen islamistischen Kräfte fallen wird, wird es höchstwahrscheinlich eine konzertierte Anstrengung unter der Führung von Russland und Iran geben, um die Situation in Syrien zu retten.

Dies wird Zeit in Anspruch nehmen.

Diese Offensive könnte den Waffenstillstand im Libanon gefährden.

Der größte Verlierer in all dem könnte die Türkei und ihr Präsident Recep Erdogan sein.

Diese Offensive hätte nicht ohne enge Zusammenarbeit und Koordination mit Israel und den USA durchgeführt werden können.

Russland und Iran werden Syrien stabilisieren. Dies wird Monate dauern.

Syrien und seine Verbündeten könnten die islamistische Hochburg in Idlib zerstören.

Dies kann Jahre dauern.

Die iranisch-hisbollahsche Versorgungsroute wird wiederhergestellt/aufrechterhalten

Die USA werden sich wahrscheinlich Mitte 2025 aus Syrien zurückziehen.

Zur Waffenbruderschaft der Ukraine mit “syrischen Rebellen” berichtet die von Kyiv Post […] am 1. Dezember 2024 wie folgt:

„In der Ukraine ausgebildete, von der Türkei unterstützte syrische Rebellen führen Angriff auf Aleppo an

Der derzeitige Vorstoß gegen die syrischen Regierungstruppen in Aleppo wurde von unterschiedlichen Oppositionsgruppen durchgeführt, deren einzige Verbindung der Hass auf das Assad-Regime und seine russischen Unterstützer zu sein scheint.

Die am 27. November begonnene Offensive im Gouvernement Aleppo in Syrien wird von einer Koalition militanter islamistischer Gruppen unter der Führung der von der Türkei unterstützten ehemaligen Al-Qaida-nahen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham durchgeführt.

Berichten in einigen islamistischen Social-Media-Seiten zufolge hatten die Rebellengruppen aus der Region Idlib – zu denen auch Mitglieder der Turkestan Islamic Party (TIP) gehören sollen – eine Einsatzausbildung von Spezialeinheiten der Khimik-Gruppe des ukrainischen Hauptnachrichtendienstes (HUR) erhalten. Das Ausbildungsteam konzentrierte sich auf Taktiken, die während des Krieges in der Ukraine entwickelt wurden, einschließlich des Einsatzes von Drohnen. …“

[1] Aus Kyiv Post: „Kyiv Post is Ukraine’s first and oldest English news organization since 1995. Its international market reach of 97% outside of Ukraine makes it truly Ukraine’s Global – and most reliable – Voice.“

Anmerkung d. Redaktion.: Das zeigt, dass die Ukrainer die „westlichen Werte“ nicht nur in ihrer Heimat hochhalten, sondern auch in Aleppo, wenn es darum geht, diese Stadt, in der auch viele Christen leben (und dort ihre Religion frei ausüben konnten), gemeinsam mit der westlichen Wertegemeinschaft in eine Dschihadisten-Hölle zu verwandeln – Vorbild: Libyen, Irak. Dass dadurch noch mehr Flüchtlinge zu uns kommen, dafür werden unsere Politiker den Ukrainern sicher besonders dankbar sein.

Weihnachten in Aleppo wie es im Auftrag der Wertegemeinschaft heuer nicht mehr möglich sein wird:

