Anklage nach U-Haft: Frau ersticht Eritreer nach Sex-Attacke am Bahnhof

Eine Sex-Attacke am Bahnhof endet tödlich – für den Grapscher: Die belästigte Frau sticht zu, der Mann aus Eritrea stirbt. Die Staatsanwaltschaft will der Frau den Prozess machen, da aus ihrer Sicht der Messerstich nicht durch Notwehr gerechtfertigt war.

KAISERSLAUTERN – Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Anklage gegen eine Frau erhoben, die einen Eritreer erstochen hatte, der sie zuvor sexuell belästigte. Die 20jährige zog nach der Grapsch-Attacke ein Messer und rammte es dem Mann ins Herz. Die angeklagte Amerikanerin fuhr auf einer Rolltreppe, als ihr der Afrikaner plötzlich von hinten ans Gesäß fasste. Es kam zu einem heftigen Streit, bei dem die Frau ein Klappmesser zog. Soweit sind die Ereignisse unbestritten. Mit „Stichbewegungen“ wollte sie den Angreifer auf Distanz halten. […] Die 20jährige befindet sich nach kurzer Untersuchungshaft mittlerweile auf freiem Fuß. Die Jugendkammer muss nun entscheiden, ob es zu einer Hauptverhandlung kommen soll. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Österreich/Wien: Demo für den Frieden – ÖVP-grünes Regime setzt auf Repression und Eskalation, Medien lügen im Takt

Man hat aus der Corona-Zeit mit all ihren Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte nichts gelernt. Das ÖVP-grüne Regime setzte in Wien auf Einschüchterung mit Polizeihunden, Schlagstöcken, Pfefferspray und einer Anzeigenflut. Kritik an der Regierung und der Bürgerwunsch nach Frieden, Neutralität, Freiheit und Demokratie ist unerwünscht. Wer nicht wortlos vor Verlierer Nehammer das Knie beugt, sondern unangenehme Fragen und Forderungen stellt, spürt die Staatsgewalt.

Quer durch die Medienlandschaft geisterte die Lügengeschichte von „bewaffneten Demonstranten“. Es mag sein, dass bei einem Anwesenden vielleicht ein Jausenmesser gefunden wurde – allerdings ist nicht einmal geklärt, ob es sich um einen Demoteilnehmer oder einen unbeteiligten Passanten – oder gar einen eingeschleusten Provokateur gehandelt hat. Viele tausend Kundgebungsteilnehmer waren jedenfalls unbewaffnet – und alle von ihnen friedlich und besonnen – trotz der andauernden Provokation durch die Polizei. Besonders befremdlich war der Umstand, dass man nach Beginn der angemeldeten und nicht untersagten Standkundgebung den Heldenplatz abriegelte, um die Menschen zu drangsalieren. (…) Egal, wie sehr sich die österreichische Noch-Regierung der Agenda 2030 und George Soros verpflichtet fühlen – sie wird lernen müssen, dass die Bevölkerung kein Interesse an Krieg und Hass gegen Russland hat. Wie überall auf der Welt wollen die „kleinen Leute“ Frieden und eine sichere Zukunft. Die Politik hat den Volkswillen auszuführen und nicht eine globalistische Agenda. Weiterlesen auf report24.news

„Alkoholisiert, aggressiv, unkooperativ“: 6 betrunkene Afghanen greifen wahllos Autofahrer an

Greiz in Thüringen – Eine Gruppe Schutzsuchender griff um 17:45 Uhr einen Autofahrer an, der an einer Ampel wartete. Wie der Vogtlandspiegel berichtet, ist es dabei zu Verletzungen des Autofahrers wie auch der Beifahrerin sowie zu Schäden am Pkw gekommen.

Laut Polizeiangaben begann der Angriff damit, dass ein 22-Jähriger beliebig und grundlos gegen das Auto trat, das an der Ampel stand. Der 19-jährige Fahrer öffnete daraufhin erschrocken sein Fenster, um nach dem Grund für die Tritte zu fragen. In diesem Moment versuchte der Angreifer, dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.



Der Fahrer konnte jedoch rechtzeitig ausweichen, woraufhin die Faust die 19-jährige Beifahrerin traf und sie leicht verletzte. Weiter heißt es in der Polizeimeldung: „Am VW Golf entstand Sachschaden.“Bei den Tätern handelt es sich um Schutzsuchende im Alter zwischen 18 und 27 Jahren, die allesamt Afghanen waren. Bei der Polizeikontrolle waren sie allesamt „alkoholisiert, aggressiv und unkooperativ“. Quelle: nius.de

ÖSTERREICH: Mirabell-Werk schließt: Die Mozartkugel ist keine Salzburgerin mehr

Am 5. Dezember, rollt hier die letzte, golden verpackte Mirabell Mozartkugel in den Auffangcontainer. 17,1 Gramm kugelrunde Schokolade mit Pistazien-Marzipan-Nougatkern aus Salzburg sind Geschichte.

Dann wird das Werk in Grödig, in dem das Unternehmen „Salzburg Schokolade“ die „Echten Salzburger Mozartkugeln“ produzierte, für immer geschlossen. […] Drei Produkte für den österreichischen Markt sind bis zum Schluss in der Produktion: Mozartkugeln, Mozarttaler und Milketten. In der Vergangenheit wurden bis zu 12.000 Tonnen Süßigkeiten pro Jahr für Mondelez produziert, zuletzt war es nur noch eine Tonne jährlich. Weiterlesen auf krone.at

DEUTSCHLAND: Das größte Sägewerk Europas ist pleite

Die Ziegler Group ist rasant gewachsen, nun haben die Banken den Stecker gezogen. Mit dem Flaggschiff der bayerischen Holzindustrie leidet auch der Wirtschaftsstandort Oberpfalz. Zieglers Kerngeschäft ist Holz, man lebte stets vom Wald. Aber das Familienunternehmen mit seinen etwa 40 Gesellschaften hat sich heillos verzettelt in allerhand Aktivitäten.

Als dann auch noch die Branche zu schwächeln begann, zogen die Banken den Stecker. Nun geht es um nicht weniger als die Zukunft des mutmaßlich größten Sägewerkes in Europa, angesiedelt unmittelbar hinter der Firmenzentrale an der Betzenmühle in Plößberg im Landkreis Tirschenreuth. Es geht um bis zu 3000 Arbeitsplätze, die meisten im Nordosten Bayerns. Es geht um ein Flaggschiff der bayerischen und deutschen Holzindustrie und am Wirtschaftsstandort Oberpfalz. Am 20. November meldete die Ziegler Holding Insolvenz an. Das setzte einen Dominoeffekt in Gang. Eine Tochterfirma nach der anderen geht in die Knie. Weiterlesen auf sueddeutsche.de

Ohne die Fesseln der Ampel: SPD und Grüne legen in Umfrage plötzlich zu

Kaum ist die Ampel-Koalition Geschichte, können SPD und die Grünen wieder punkten. In einer neuen Insa-Umfrage zur Bundestagswahl für die Bild-Zeitung können die beiden Regierungsparteien weiter zulegen.

SPD und Grüne haben in der Insa-Umfrage im Vergleich zur Vorwoche leicht zugelegt. Die Grünen kommen in der Befragung für die Bild auf 13 Prozent – das sind zwei Punkte mehr als in der Vorwoche. Die Kanzlerpartei SPD legt um einen Punkt auf 16 Prozent zu. Der Wert für die FDP ist mit 4,5 Prozent unverändert. Die Union verliert einen Punkt und kommen auf 31,5 Prozent. Die AfD liegt bei 18,5 Prozent (minus ein Punkt). Quelle: merkur.de

BRICS-Staaten kontrollieren inzwischen mehr als 20 Prozent der weltweiten Goldreserven.

Ein aktueller Bericht des World Gold Council zeigt, dass die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) zusammen über mehr als 20 Prozent der weltweiten Goldreserven verfügen. Donald Trump droht den BRICS-Staaten wegen geplanter eigenen Währung.



Die geplante BRICS Währung wird von Donald Trump auf X drohend kommentiert:

Übersetzung: „Die Vorstellung, dass die BRICS-Länder versuchen, sich vom Dollar abzuwenden, während wir daneben stehen und zusehen, ist VORBEI. Wir verlangen von diesen Ländern, dass sie sich verpflichten, weder eine neue BRICS-Währung zu schaffen, noch eine andere Währung zu unterstützen, die den mächtigen US-Dollar ersetzen könnte, sonst drohen ihnen Zölle in Höhe von 100% und sie müssen damit rechnen, dass sie ihre Waren nicht mehr in der wunderbaren US-Wirtschaft verkaufen können. Sie können sich einen anderen „Idioten“ suchen! Es gibt keine Chance für die BRICS-Länder, den US-Dollar im internationalen Handel zu ersetzen, und jedes Land, das dies versucht, sollte sich von Amerika verabschieden.“

Long Covid: Spike-Proteine als heimliche Gehirn-Saboteure entlarvt

Forscher haben einen möglichen Hauptverursacher von Long-Covid-Symptomen gefunden. Spike-Proteine des Coronavirus im Gehirn. Was sie dort anrichten. Eine neue Studie wirft ein Schlaglicht auf mögliche Ursachen von Langzeitbeschwerden, die viele Menschen nach einer Covid-19-Infektion plagen.

Die Forscher fanden Hinweise darauf, dass die Spike-Proteine des Coronavirus noch lange nach der akuten Infektion in Schädel, Hirnhäuten und Gehirn der Betroffenen nachweisbar sind. Außerdem lösten die Spike-Proteine in Mäusen Entzündungsreaktionen aus und schädigten die Gehirnzellen. Dies könnte eine Erklärung für kognitive Einschränkungen und andere neurologische Beschwerden bei Long-Covid-Patienten sein. Schon länger ist bekannt, dass eine Covid-19 Erkrankung nicht nur die Lunge, sondern auch andere Organe wie das Gehirn in Mitleidenschaft ziehen kann. Viele Genesene klagen noch Monate später über Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme, depressive Verstimmung und anhaltende Erschöpfung. Die genauen Mechanismen dahinter waren bisher unklar. Ein internationales Forscherteam um Ali Ertürk vom Helmholtz-Zentrum München untersuchte nun Proben von Schädelknochen, Hirnhaut und Gehirn verstorbener Covid-19 Patienten. Sie fanden in vielen Fällen Ablagerungen von Spike-Proteinen in diesen Regionen, selbst wenn kein aktives Virus mehr nachweisbar war. Bei Kontrollpersonen ohne Covid-19 fanden sich diese Ablagerungen nicht. Weiterlesen auf telepolis.de

Hamilton-Formtief wirft Fragen zu Ferrari-Wechsel auf

Eine der größten News des Formel-1-Jahres 2024 gab es schon vor Saisonbeginn: Nach sechs Fahrer-Titeln mit Mercedes verlässt Rekord-Champion Lewis Hamilton die Silberpfeile und wechselt 2025 zu Ferrari. Doch die schwache Saison des Briten wirft Fragen über die Sinnhaftigkeit des Transfers auf.

Erneut deutlich langsamer als Teamkollege Russell im Qualifying – Reifenschaden, Durchfahrtsstrafe und am Ende Platz 12 im Rennen. Für Lewis Hamilton lief der Katar-GP so schlecht, er wollte ihn schon vorzeitig beenden. Die glorreichen Jahre mit Mercedes nehmen ein leider ruhmloses Ende.



Bei Ferrari versucht man sich nun auf die wenigen Lichtblicke der Hamilton-Saison zu konzentrieren. Teamchef Frederic Vasseur ist nicht in Sorge: „Kein bisschen. Schaut euch doch die 50 Runden an, die er in Las Vegas geliefert hat. Von Platz 10 gestartet und im Getriebe von Russell ins Ziel gekommen. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen.“ Weiterlesen auf sport.de

Katz & Koi

