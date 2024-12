Rob Lee, Doktorand der Militärwissenschaften, schrieb auf „X“, dass in den ersten 10 Monaten des Jahres 2024 mehr ukrainische Soldaten desertiert sind als in den beiden vorangegangenen Kriegsjahren.

„Dies unterstreicht den Kampf Kiews, seine Position an der Front zu sichern, während Russland immer mehr Territorium in der Ostukraine besetzt.“

Als Beispiel nannte der Kriegsblogger einen Vorfall von Ende Oktober, als Hunderte von Soldaten, die in der „Einheit 123“ dienten, ihre Stellungen in der östlichen Stadt Vuhledar verließen. Die Uniformierten kehrten darauf in ihre Häuser in der Region Mykolajiw zurück, und einige von ihnen protestierten dort öffentlich für mehr Waffen und Ausbildung.

Lee zitierte einen Beamten gegenüber „Financial Times“ mit den Worten:

„Während der drei Jahre des Krieges hatte seine Einheit nicht ein einziges Mal Rotation.“

Das bedeutet: Die „besiegten“ Formationen wurden nicht einmal durch neu eingezogene und in den Stellungen ausgebildete Soldaten ersetzt. (mandiner)

Der entsprechende Eintrag lautet:

„In den ersten 10 Monaten dieses Jahres sind mehr ukrainische Soldaten desertiert als in den beiden vorangegangenen Kriegsjahren, was die Schwierigkeiten Kiews unterstreicht, seine Frontreihen aufzufüllen, während Russland immer mehr Territorium in der Ostukraine erobert.“

„More Ukrainian soldiers have deserted in the first 10 months of this year than in the previous two years of the war, highlighting Kyiv’s struggle to replenish its frontline ranks as Russia captures more territory in eastern Ukraine.

In a standout case in late October, hundreds… pic.twitter.com/r2gcf5RaZO

— Rob Lee (@RALee85) December 1, 2024